Niente è più infernale e devastante del “vuoto interiore”. Siamo fatti per dare un senso pieno a noi stessi, alla vita, agli eventi ed alle cose cose del mondo. Per apprezzarlo quando si mostra, scovarlo quando si occulta, costruirlo laddove non ci sia.

Diventiamo cattivi, iracondi e violenti quando, al contrario, restiamo impigliati e chiusi in una vita che si avvita, si ritorce e si aggroviglia, ruota in tondo su sé stessa, priva di un sentimento di attesa e di una speranza che la attirino verso un significato, verso una ragione per cui valga davvero la pena vivere.

E tutto questo viene meno con lo smarrimento della dimensione trascendente della vita, la perdita di quell’incessante tensione ad “andare oltre”, di cui non possiamo fare a meno, perché è connaturata, originaria, incondizionata, ontologicamente costitutiva del nostro essere “umani”. Perché allude ed orienta all’infinito. A quel punto, la violenza, a suo modo, in un certo senso, sta nell’ordine naturale delle cose possibili. Altro non è se non il tentativo di strappare, qua e là, brandelli della vita altrui per rivestirne la propria o, almeno, attutire un rumore sordo che si ripercuote nel vuoto e ci impedisce di “vivere” nel frastuono del nulla.

Credere di amare è una delle vie più facilmente percorse per sfuggire a questo incubo, che ribolle nel profondo e di cui, pure, non c’è un’evidente coscienza.

Vi convergono due istanze uguali e contrarie: quell’uscire da set, rompere il catenaccio della prigione, rischiare, in qualche modo, quella dimensione dell’ “ulteriorita’”, al di là di sé stessi, senza la quale la vita avvizzisce. E, ad un tempo, mascherare il vuoto, fingere di colmarlo, catturando e “possedendo” la vita altrui.

Riusciamo faticosamente a stendere una coltre pietosa sul dramma interiore di una vita “insensata”, ma qualora succeda che, d’improvviso, questa tela si squarci ed irrompa la palude del vuoto – un vuoto in cui riecheggia il freddo abissale del nulla – ci coglie un timore viscerale difficile da contenere, un sentimento d’ allarme e di minaccia, come fossimo destituiti da noi stessi, risospinti al di sotto di quella soglia del nulla da cui siamo stati tratti fuori.

È così che perdiamo noi stessi e, dunque, il controllo delle nostre azioni. È come se qui agisse, sia pure per altro verso, lo stesso meccanismo contorto che spinge al suicidio in certe forme di depressione endogena grave ed irrisolvibile. Darsi la morte non è affatto il ripudio della vita, ma la tragica, insopportabile constatazione che la vita è volata via, è già ineluttabilmente spenta e si tratta solo di prenderne atto, al punto che suicidarsi altro non è se non l’ultima chance, l’ultimo scampolo di cui si dispone. È paradossale, eppure è così: il suicidio diventa l’ultimo atto di libertà ancora possibile, il gesto estremo della vita che, in qualche modo, la riscatta.

Oggi viviamo una stagione di disperata “de-personalizzazione”. Ed il prezzo lo pagano, come Alessio (il ragazzo che ha confessato il delitto di Afragola, ndr), tanti ragazzi della sua generazione.

Solitamente pensiamo che a spingerci avanti nella vita sia il cumulo di esperienze che abbiamo attraversato e riassumiamo nell’istante impalpabile di un “presente” che, di momento in momento, si rovescia alle nostre spalle, prima che riusciamo a viverlo del tutto. La nostra vita è una perenne “incompiuta” ed è questa dimensione a dar conto, ad un tempo, della sofferenza e del fascino che ne accompagnano ogni istante. In effetti, è vero, piuttosto, che noi siamo “abitati” dal nostro futuro. Ci sono pagine bellissime di Edith Stein a tale proposto.

Non siamo sospinti dal passato, ma piuttosto attirati in avanti, da un’istanza che misteriosamente ci precede. Solo se, nel nostro orizzonte vitale, ad un certo punto, qua o là, dove neppure ce lo aspettiamo, compare un “attrattore”, cioe un polo significativo e significante, capace di generare un campo di forza che riordini in una sequenza sensata i nostri vissuti, riusciamo ad essere noi stessi, ad insediarci in una nostra identità. Cioè ad esprimere la consapevolezza di sé, la coerenza interiore, la consistenza, la non-contradditorieta ed, infine, quella “individualità” monolitica, indivisibile, non riducibile a sottomultipli, che danno compiutamente conto della fisionomia di un soggetto, del suo processo di sviluppo, della sua, via via, crescente implementazione.

Noi siamo “persona” e, ad un tempo, diventiamo “persona”. Siamo persona fin dalla nostra prima origine, dall’istante in cui, con il concepimento, compare, nella forma di un patrimonio genetico unico ed irripetibile, un’entità assolutamente singolare che appartiene al genere umano. Diventiamo “persona” nella misura in cui le nostre esperienze si agglutinano, si sovrappongono e sedimentano in un aggregato che, via via, sopporta il peso di quelle che sopraggiungono e distilla un valore, una linea-maestra, un criterio secondo cui le dispone in una struttura ordinata.

Questo processo di “de-personalizzazione” e storicamente situato, tipico della nostra età di transizione. Colpisce soprattutto adolescenti e giovani, ma non solo. Va studiato e compreso, senza cedere alla tentazione di schivarne la vista, assegnandolo alla fatalità delle cose, riconoscendolo come una priorità di cui la politica, anzitutto, è tenuta a farsi carico.

Domenico Galbiati

