Secondo l’ultimo sondaggio Economist/YouGov, più di quattro americani su dieci ritengono che Israele stia commettendo un genocidio contro i civili palestinesi.

Il sondaggio, condotto dall’1 al 4 agosto, ha evidenziato un’evidente divisione tra partiti e generazioni, con i Democratici e i giovani americani molto più propensi dei Repubblicani e degli anziani ad affermare che si stia verificando un genocidio.

Sono passati quasi due anni dall’inizio della guerra israeliana a Gaza, che ha causato la morte di oltre 55.000 palestinesi secondo il Ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas. Secondo le Nazioni Unite, tutti i 2,1 milioni di abitanti dell’enclave ora rischiano carestia e fame.

Mentre la guerra si protrae e il bilancio delle vittime civili aumenta, diverse organizzazioni per i diritti umani e una manciata di legislatori statunitensi hanno definito gli eventi di Gaza un genocidio, un’affermazione che le autorità israeliane hanno respinto con forza.

È in atto un genocidio?

Nel sondaggio, che ha coinvolto 1.702 adulti statunitensi, il 43% degli intervistati ha affermato di credere che Israele stia “commettendo un genocidio contro i civili palestinesi”. Il 28% ha dichiarato di non essere d’accordo e il 29% di non esserne sicuro. Questa domanda ha evidenziato una profonda frattura tra la sinistra e la destra politica.

Quasi due terzi dei Democratici (65%) affermano che Israele stia commettendo un genocidio, mentre solo l’8% non è d’accordo. Al contrario, solo il 19% dei Repubblicani ritiene che sia in corso un genocidio, con quasi la metà, il 49%, che respinge tale caratterizzazione. Gli indipendenti si collocano a metà strada, con il 48% che concorda sul fatto che sia in atto un genocidio e il 25% che afferma il contrario.

Una frattura simile è emersa anche a livello generazionale, con il 54% dei 18-29enni che descrive le azioni di Israele come un genocidio e il 38% di quelli di età pari o superiore a 65 anni che affermano lo stesso.

Il sondaggio, che ha un margine di errore di 3,3 punti percentuali, indica che l’opinione pubblica sulla questione del genocidio israeliano è leggermente cambiata dallo scoppio della guerra.

In un sondaggio YouGov del novembre 2023, il 34% degli americani ha affermato che gli “arabi nella Striscia di Gaza” sono stati vittime di un genocidio, mentre il 32% non è d’accordo e il 35% ha dichiarato di non saperlo. Una quota maggiore, il 39%, ha affermato che gli “ebrei in Israele” sono stati vittime di un genocidio.

Approfondimenti sulle accuse di genocidio

Nelle ultime settimane, si è svolto un intenso dibattito pubblico sull’eventuale coinvolgimento di Israele in un genocidio. L’ONU definisce il genocidio come atti perpetrati con l’obiettivo di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo razziale, religioso, nazionale o etnico. Questi atti includono l’uccisione o il causare gravi danni ai membri del gruppo, nonché l’imposizione di condizioni di vita volte a provocarne la distruzione.

Il 4 agosto, B’Tselem, un gruppo israeliano per i diritti umani, ha pubblicato un rapporto in cui conclude che a Gaza è in corso un genocidio. “Israele ha condotto una politica sistematica per quasi due anni, con risultati chiari e visibili: intere città rase al suolo, il sistema sanitario distrutto, istituzioni educative, religiose e culturali distrutte, oltre due milioni di persone sfollate con la forza e masse di persone uccise e affamate”, si legge nel rapporto. “Questa è esattamente la definizione di genocidio”.

Più o meno nello stesso periodo, un secondo gruppo israeliano, Physicians for Human Rights Israel (PHRI), è giunto alla stessa conclusione. Come prova, indica quello che viene descritto come “uno smantellamento deliberato e sistematico dei sistemi sanitari e di supporto vitale di Gaza”.

Anche il Sudafrica, nel dicembre 2023, ha ufficialmente accusato Israele di aver commesso genocidio in un caso davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Il caso è ancora in corso.

Nel frattempo, mentre alcuni legislatori statunitensi hanno intensificato le critiche a Israele, la maggior parte si è astenuta dal classificare gli eventi di Gaza come genocidio, con notevoli eccezioni tra cui la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene e la democratica Rashida Tlaib.

In un’intervista di luglio, il senatore Bernie Sanders si è astenuto dall’usare il termine genocidio, descrivendolo come “un termine legale”. Ha aggiunto: “Quello che sta succedendo ora è chiaramente assolutamente orribile… Ma il punto importante non è come lo chiamate – è orrore – la risposta è cosa diavolo possiamo fare al riguardo?”.

Altri legislatori statunitensi hanno respinto con maggiore fermezza le accuse di genocidio israeliano, tra cui la senatrice repubblicana Lindsey Graham, secondo NBC News. “Voglio essere assolutamente chiaro sui miei pensieri riguardo alla catastrofe di Gaza: do la colpa ad Hamas al 100%”, ha scritto Graham su X/Twitter il 29 luglio. “Se volete che questa sofferenza finisca, invitate Hamas a deporre le armi e i suoi leader a garantire un passaggio sicuro fuori da Gaza”.

Anche i funzionari israeliani si sono opposti con veemenza alle accuse di genocidio e altri crimini.

