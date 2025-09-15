Petizione dell’Associazione Nuova Camaldoli aps presente sul sito www.change.org

Introduzione

A partire dal documento “Un Codice per una nuova Europa” (LINK) formulato da 115 studiosi, esperti ed esponenti di movimenti e associazioni laiche e cattoliche, l’Associazione Nuova Camaldoli lancia il seguente appello, rivolto a ogni cittadino e cittadina che vuole dire il suo sì alla nascita, in tempi rapidi, di una Federazione Europea fra gli Stati che, pur rimanendo all’interno dell’Unione, decidano di condividere la propria sovranità entro un’unica sintesi politica

Solo avviando e sviluppando il processo di unificazione su base federale sarà possibile superare l’attuale crisi di consenso e di credibilità delle istituzione europee, e fare un deciso passo in avanti verso un’Europa equa, solidale, democratica e sostenibile, capace di parlare con una voce sola, di testimoniare e portare avanti i propri valori, di promuovere la pace, il rispetto dei diritti umani e la cooperazione fra tutti i popoli.

Appello per una Nuova Europa

L’Unione Europea è un esperimento unico al mondo e nella storia. Dopo il disastro di due guerre mondiali, il processo di integrazione ha garantito pace e cooperazione, progresso economico e sociale, sicurezza e stabilità a oltre tre generazioni di cittadini europei. Ma oggi – di fronte a rinascenti imperialismi e alle minacce interne ed esterne alla democrazia e al diritto internazionale – i paesi europei sono a un bivio: o scelgono di percorrere più decisamente la strada dell’unità e dell’integrazione o rischiano di condannare se stessi e l’Unione al declino, alla frammentazione e all’insicurezza. Come ha detto con forza il Presidente Mattarella: “La difesa della civiltà europea – tutt’uno con lo sviluppo della sua società e della sua economia – richiede il coraggio di un salto in avanti verso l’unità”.

Noi crediamo che il futuro dell’Unione Europea non possa essere lasciato ai nazionalismi e alle paure, ma debba fondarsi su solidarietà, democrazia, giustizia sociale, sostenibilità e pace.

Per questo chiediamo:

Un’Europa più unita e coraggiosa, capace di condividere sovranità su temi cruciali come politica estera, difesa, fiscalità, salute e ambiente. Una fase costituente federale: un gruppo di Paesi disponibili ad accelerare il processo di integrazione deve avviare subito il percorso verso una vera Federazione europea, interna all’attuale Unione, e aperta a quanti successivamente vorranno parteciparvi. Istituzioni democratiche più forti e rapide, per superare veti e lentezze decisionali. Un rilancio del modello sociale europeo, con politiche per famiglie, giovani, inclusione sociale e una gestione umana e lungimirante delle migrazioni. Un’economia equa e sostenibile, che coniughi libertà economica e giustizia sociale, contrastando paradisi fiscali e diseguaglianze. Una transizione ecologica ed energetica giusta, che coinvolga cittadini, imprese e territori, tutelando l’ambiente e la salute. Una politica estera e di difesa comune, orientata alla pace, alla cooperazione e al rispetto dei diritti umani.

L’Europa è nata come progetto di pace: oggi deve rinnovare questa vocazione per diventare protagonista credibile nel mondo, capace di testimoniare e tutelare i valori democratici e i diritti umani, difendere i beni comuni globali e garantire un futuro di speranza alle nuove generazioni.

Il tempo stringe. Ogni elezione che passa, ogni crisi che ignoriamo, ogni veto che blocca le decisioni avvicina l’Europa al punto di non ritorno.

Agisci ora!

– Firma questo appello

– Condividi con almeno 3 persone

– Invialo ai tuoi parlamentari europei

– Partecipa attivamente al dibattito pubblico

Costruiamo insieme una Nuova Europa: più giusta, più unita, più umana, più federale.

About Author