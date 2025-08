Donald Trump ha firmato l’ordine che fa entrare in vigore da oggi gli aumenti dei nuovi dazi che per l’Europa saliranno del 15%. Di seguito riprendiamo, liberamente tradotto, un editoriali della Bbc che esamina il prezzo elevato che la decisione potrebbe comportare

Ad aprile Donald Trump ha sbalordito il mondo annunciando nuovi dazi sulle importazioni, solo per poi sospenderne la maggior parte a causa del conseguente panico finanziario globale.

Quattro mesi dopo, il Presidente degli Stati Uniti sta decantando quella che definisce una serie di vittorie, avendo svelato una manciata di accordi con partner commerciali e imposto unilateralmente dazi ad altri, il tutto senza il tipo di enormi sconvolgimenti sui mercati finanziari che il suo tentativo di primavera aveva innescato. Almeno, finora.

Dopo aver lavorato per riorganizzare il ruolo dell’America nell’economia globale, Trump ora promette che gli Stati Uniti raccoglieranno i frutti di nuove entrate, rilanceranno la produzione nazionale e genereranno centinaia di migliaia di miliardi di dollari in investimenti e acquisti esteri.

Che ciò si avveri davvero – e se queste azioni avranno conseguenze negative – è ancora molto incerto. Ciò che è chiaro finora, tuttavia, è che una marea che stava (delicatamente) cambiando direzione al libero scambio, anche prima del secondo mandato di Trump, si è trasformata in un’onda che si sta abbattendo su tutto il mondo. E sebbene stia rimodellando il panorama economico, non ha lasciato dietro di sé il tipo di devastazione che alcuni avrebbero potuto prevedere, anche se, naturalmente, spesso c’è un certo ritardo prima che l’impatto si veda appieno.

Inoltre, per molti Paesi, tutto questo è servito da campanello d’allarme: la necessità di rimanere aperti a nuove alleanze. E quindi, mentre il risultato a breve termine potrebbe essere – come lo vede Trump – una vittoria, l’impatto sui suoi obiettivi generali è molto meno certo. Così come lo sono le ripercussioni a lungo termine, che potrebbero rivelarsi molto diverse per Trump, o per l’America che si lascia alle spalle dopo il suo attuale mandato.

La scadenza dei “90 accordi in 90 giorni”

Il 1° agosto era stato segnato sui calendari dei decisori politici internazionali. Concordare nuove condizioni commerciali con gli Stati Uniti entro quella data, erano stati avvertiti, o affrontare dazi potenzialmente rovinosi.

Mentre il consigliere commerciale della Casa Bianca, Peter Navarro, prevedeva “90 accordi in 90 giorni” e Trump offriva una prospettiva ottimistica sul raggiungimento di accordi, ottemperare alla scadenza sembrava sempre un compito arduo. E lo era.

Alla fine di luglio, Trump aveva annunciato solo una dozzina di accordi commerciali, alcuni lunghi non più di una o due pagine, privi del tipo di disposizioni dettagliate standard nei negoziati passati.

L’aliquota base del 10% applicata alla maggior parte dei beni britannici ha inizialmente suscitato perplessità, ma è stata un sollievo rispetto all’aliquota del 15% applicata ad altri partner commerciali.

Il Regno Unito è stato il primo a partire, forse inevitabilmente. Dopotutto, la più grande ossessione di Trump è il deficit commerciale americano, e il commercio è sostanzialmente in pareggio per quanto riguarda il Regno Unito.

Sebbene l’aliquota base del 10% applicata alla maggior parte dei beni britannici possa inizialmente aver suscitato perplessità, ha fornito un’idea di ciò che sarebbe seguito, e alla fine si è rivelata un sollievo rispetto all’aliquota del 15% applicata ad altri partner commerciali come l’UE e il Giappone, con i quali gli Stati Uniti hanno deficit maggiori: rispettivamente 240 miliardi di dollari e 70 miliardi di dollari solo lo scorso anno.

E anche quegli accordi erano soggetti a condizioni. I paesi che non sono stati in grado di impegnarsi, ad esempio, ad acquistare più beni americani, hanno spesso dovuto affrontare dazi più elevati.

Corea del Sud, Cambogia, Pakistan: con l’aumentare dell’elenco e l’invio di lettere tariffarie ad altrui paesi, la maggior parte delle importazioni americane è ora coperta da un accordo o da un decreto presidenziale concluso con un secco “grazie per l’attenzione a questa questione”.

Capacità di “danneggiare” l’economia globale

Innanzitutto, la buona notizia. Le discussioni degli ultimi mesi hanno fatto sì che i dazi più dolorosi e gli allarmi di recessione siano stati elusi.

I peggiori timori – in termini di livelli tariffari e potenziali ricadute economiche (per gli Stati Uniti e altrove) – non si sono realizzati. I timori più grandi – gli allarmi di un potenziale disastro – si sono attenuati.

In secondo luogo, l’accordo sui termini tariffari, per quanto sgradevole, ha ridotto gran parte dell’incertezza (a sua volta usata da Trump come una potente arma economica), nel bene e nel male.

Nel bene, nel senso che le aziende sono in grado di pianificare, investire e assumere decisioni che erano state sospese possono ora essere riassunte. La maggior parte degli esportatori sa a quanto ammontano i dazi sui propri prodotti e sa come adattarli o scaricarne i costi sui consumatori. Questo crescente senso di certezza è alla base di un clima più rilassato sui mercati finanziari, con le azioni statunitensi in notevole crescita.

Ma è in peggio, nel senso che i dazi doganali tipici per le vendite negli Stati Uniti sono più alti di prima, e più estremi di quanto gli analisti avessero previsto solo sei mesi fa.

Trump ha elogiato l’entità dell’accordo tra Stati Uniti e UE, ma non si tratta degli accordi anti-dazi che avevamo raggiunto con l’abbattimento delle barriere commerciali nei decenni precedenti.

I timori più grandi, gli allarmi di un potenziale disastro, sono stati ridimensionati. Ma Ben May, direttore delle previsioni macroeconomiche globali di Oxford Economics, afferma che i dazi statunitensi hanno la capacità di “danneggiare” l’economia globale in diversi modi.

“Stanno ovviamente aumentando i prezzi negli Stati Uniti e riducendo i redditi delle famiglie”, afferma, aggiungendo che queste politiche ridurrebbero anche la domanda in tutto il mondo se la più grande economia mondiale finisse per importare meno beni.

Vincitori e vinti: Germania, India e Cina

Non si tratta solo dell’entità dei dazi, ma della portata delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti. Quindi, mentre l’India rischia di dover affrontare dazi di oltre il 25% sulle sue esportazioni verso gli Stati Uniti, gli economisti di Capital Economics ritengono che, con la domanda statunitense che rappresenta solo il 2% del prodotto interno lordo del Paese, l’impatto immediato sulla crescita potrebbe essere minimo.

Le notizie non sono altrettanto positive per la Germania, dove i dazi del 15% potrebbero ridurre la crescita di oltre mezzo punto percentuale quest’anno, rispetto a quanto previsto all’inizio dell’anno. Ciò è dovuto alle dimensioni del suo settore automobilistico, un fattore poco utile per un’economia che potrebbe essere sull’orlo della recessione.

Nel frattempo, l’India è diventata il principale fornitore di smartphone venduti negli Stati Uniti negli ultimi mesi, dopo che i timori di ciò che potrebbe riservare il futuro alla Cina hanno spinto Apple a spostare la produzione.

D’altra parte, l’India dovrà tenere presente che paesi come Vietnam e Filippine, che devono pagare dazi doganali più bassi sulle vendite agli Stati Uniti, potrebbero diventare fornitori relativamente più interessanti in altri settori.

In generale, tuttavia, c’è sollievo nel pensare che il colpo, almeno, sarà probabilmente meno incisivo di quanto avrebbe potuto essere. Ma quanto deciso indica già ramificazioni a lungo termine per i modelli commerciali globali e le alleanze altrove.

E l’elemento di rischio introdotto in un rapporto importante e consolidato con gli Stati Uniti ha lentamente aggiunto slancio al tentativo del Regno Unito di stringere legami più stretti con l’UE e di raggiungere un accordo commerciale con l’India.

Per molti paesi, questo è servito da campanello d’allarme: la necessità di rimanere aperti a nuove alleanze

Una minaccia politica molto concreta per Trump? Man mano che i dettagli vengono definiti, anche le implicazioni per l’economia statunitense diventano più chiare.

La crescita nella tarda primavera ha in realtà beneficiato di un’ondata di esportazioni, con le aziende che si sono affrettate a contrastare eventuali dazi più elevati imposti sui prodotti americani.

Gli economisti prevedono che la crescita perderà slancio nel resto dell’anno.

I dazi, aumentati da una media del 2% all’inizio dell’anno a circa il 17%, hanno avuto un impatto notevole sulle entrate del governo statunitense, uno degli obiettivi dichiarati della politica commerciale di Trump. I dazi all’importazione hanno fruttato oltre 100 miliardi di dollari quest’anno, circa il 5% delle entrate federali statunitensi, rispetto al 2% circa degli anni passati.

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato di prevedere che quest’anno le entrate derivanti dai dazi raggiungeranno i 300 miliardi di dollari. A titolo di confronto, le imposte federali sul reddito generano circa 2.500 miliardi di dollari all’anno.

I consumatori americani rimangono in prima linea e non hanno ancora visto i prezzi più alti riversarsi per intero. Ma mentre giganti dei beni di consumo come Unilever e Adidas iniziano a quantificare gli aumenti dei costi, si profila un certo shock, un aumento dei prezzi, potenzialmente sufficiente a ritardare il taglio dei dazi auspicato da Trump, e forse anche a incidere sulla spesa dei consumatori.

Le previsioni sono sempre incerte, ovviamente, ma questo rappresenta una minaccia politica molto concreta per un presidente che ha promesso di abbassare i prezzi al consumo, non di adottare misure che li avrebbero aumentati.

Trump e altri funzionari della Casa Bianca hanno lanciato l’idea di erogare assegni di rimborso agli americani a basso reddito – il tipo di elettori operai che hanno alimentato il successo politico del presidente – che compenserebbero in parte il peso del portafoglio.

Un simile sforzo potrebbe essere poco pratico e richiederebbe l’approvazione del Congresso. È anche un tacito riconoscimento del fatto che limitarsi a vantare nuove entrate federali per compensare la spesa corrente e i tagli fiscali, e prospettare la futura creazione di posti di lavoro e ricchezza a livello nazionale, è politicamente pericoloso per un partito repubblicano che dovrà confrontarsi con gli elettori alle elezioni di medio termine statali e congressuali del prossimo anno.

Gli accordi ancora da definire

A complicare ulteriormente la situazione c’è il fatto che ci sono molti paesi in cui un accordo deve ancora essere definito, in particolare Canada e Taiwan.

L’amministrazione statunitense non ha ancora pronunciato le sue decisioni per l’industria farmaceutica e siderurgica. La colossale questione della Cina, soggetta a una scadenza diversa, rimane irrisolta.

Giovedì mattina Trump ha accettato una proroga dei negoziati con il Messico, un altro importante partner commerciale degli Stati Uniti.

Molti degli accordi conclusi sono stati verbali, non ancora firmati. Inoltre, non è chiaro se e come le condizioni imposte dagli accordi di Trump – maggiori fondi da spendere per acquistare energia americana o investire negli Stati Uniti – saranno effettivamente rispettate.

In alcuni casi, i leader stranieri hanno negato l’esistenza delle disposizioni decantate dal presidente.

Quando si tratta di valutare accordi tariffari tra la Casa Bianca e vari paesi, afferma May, “il diavolo si nasconde nei dettagli” – e i dettagli sono superficiali.

È chiaro, tuttavia, che il mondo si è allontanato dall’orlo di una rovinosa guerra commerciale. Ora, mentre le nazioni sono alle prese con una nuova serie di barriere commerciali, Trump mira a prendere le decisioni.

Ma la storia ci insegna che il suo obiettivo principale – riportare la produzione e i posti di lavoro in America – potrebbe avere un successo molto limitato. E i partner commerciali di lunga data dell’America, come il Canada e l’UE, potrebbero iniziare a cercare di creare legami economici e politici che aggirino quello che non considerano più un alleato economico affidabile.

Trump potrebbe trarre vantaggio dalla leva offerta dalla posizione unica dell’America al centro di un ordine commerciale globale che ha impiegato più di mezzo secolo a costruire. Se gli attuali dazi innescassero un riallineamento fondamentale, tuttavia, i risultati potrebbero non essere alla fine favorevoli agli Stati Uniti.

Queste domande troveranno risposta nel corso degli anni, non in settimane o mesi. Nel frattempo, gli elettori di Trump potrebbero dover pagare il conto, a causa di prezzi più alti, minore scelta e crescita più lenta.

