La riforma dell’autonomia differenziata voluta dall’attuale maggioranza può cambiare, se non stravolgere l’attuale assetto del sistema di istruzione nazionale. La tematica è complessa ed è stata approfondita nel dossier di Tuttoscuola intitolato “Autonomia differenziata: analisi e proposte operative per l’istruzione”, scaricabile gratuitamente (CLICCA QUI).

Per comprendere meglio l’impatto rispetto allo status quo, facciamo un breve (e necessariamente semplificato) excursus per risalire alle origini storiche del sistema e del rapporto tra centralizzazione e autonomie locali.

Alla fine dell’ottocento la riforma Casati voleva realizzare un programma di alfabetizzazione per tutto il popolo italiano riunificato, soprattutto nelle zone rurali ed in quelle più degradate, ma già da allora dietro la massiccia presenza dello Stato si celava la richiesta per l’autonomia della scuola cattolica.

Durante il fascismo si ebbe il consolidamento della scuola statale anche se non fu abbandonata l’idea di una presenza dell’istruzione di ispirazione religiosa. La Costituzione democratica ha sancito il ruolo della Repubblica nell’emanazione di norme generali sull’istruzione e nell’istituzione di scuole, così come possono farlo enti e privati, senza oneri per lo Stato. Nella gestione del sistema scolastico Stato e Repubblica sono stati identificati sotto l’egida dell’amministrazione che conserva tuttora un grande potere soprattutto per quanto riguarda le risorse finanziarie e di personale, lasciando poco spazio agli altri soggetti.

Per tanti anni dal dopoguerra le riforme che hanno cercato di estendere e di migliorare il servizio scolastico sono state applicate in un’ottica statalistica dalla burocrazia ministeriale, che ha dominato a fronte di una politica debole, trascurando spesso le esigenze del territorio. La giustificazione era la salvaguardia del titolo di studio a livello nazionale che garantiva il ruolo della scuola come struttura di unificazione del Paese e di promozione delle persone e dei cittadini.

Verso gli anni settanta del secolo scorso la sinistra ha cercato di porre la scuola in relazione diretta con gli enti locali, come avveniva nel nord Europa, abbinandone la gestione con alcuni interventi come ad esempio il tempo pieno. L’istituzione delle regioni a statuto ordinario vide il passaggio di competenze per quanto riguardava il diritto allo studio e la formazione professionale. Inizia così un processo di decentramento verso le autonomie locali che però non verrà mai completato per quanto riguarda gli aspetti strategici del sistema.

La diatriba politica non consentì alla sinistra di portare a termine l’impresa ed anche sulla spinta delle contestazioni avviate nel sessantotto si arrivò alla introduzione della partecipazione sociale nella scuola che ne allargò la gestione alle componenti dei genitori, degli studenti e delle forze economiche nei vari ambiti territoriali. Sembrava un passaggio epocale, ben presto però ci si accorse che le componenti esterne avevano solo potere di proposta, ma che la decisione continuava ad essere prerogativa dello Stato attraverso i suoi funzionari periferici e che anche la libertà di dirigenti e docenti era limitata agli aspetti didattici.

Dagli anni novanta la parola autonomia entrò nel linguaggio amministrativo in diverse direzioni: nella riforma degli enti locali per aumentarne il ruolo di rappresentanza dei cittadini, nella pubblica amministrazione per favorire il decentramento delle competenze statali ed anche nella scuola con il conferimento della personalità giuridica agli istituti scolastici.

Ma la rottura sul piano politico arrivò con le proposte della Lega Nord circa una visione secessionistica dell’autonomia, che assieme alla legge sul federalismo fiscale voleva attribuire più potere alle Regioni sottraendolo allo Stato, anche per quanto riguardava la materia scolastica. Un primo referendum bocciò una visione così radicale, mentre un lavorìo all’interno del centro sinistra portò alla riforma del titolo quinto della Costituzione con tanto di referendum confermativo.

Tale riforma però non fu applicata in tanti settori compreso quello dell’istruzione e nonostante alcune affermazioni di principio che lasciavano presagire, assieme al decentramento amministrativo, il passaggio di competenze agli enti territoriali ed alle scuole, con l’opposizione dei ministeri si sviluppò un grande contenzioso presso la Corte Costituzionale. Fu però lasciato aperto uno spiraglio, l’art. 116 della nuova Costituzione consentiva alle Regioni che lo avessero richiesto un’autonomia differenziata su un certo numero di materie.

Nel dossier di Tuttoscuola “Autonomia differenziata: analisi e proposte operative per l’istruzione”, in particolare, viene affrontata da un lato la declinazione dei LEP sia sul versante dell’istruzione scolastica che sul versante della IeFP (nel contributo di Giulio M. Salerno), e dall’altro la prospettiva della riallocazione delle competenze tra Stato e Regioni mediante un nuovo progetto di governance del sistema d’istruzione e di istruzione e formazione professionale (nel contributo di Alfonso Rubinacci).

Le questioni collegate alla definizione dei LEP vengono declinate secondo una molteplicità di punti di osservazione tra di loro complementari, e più precisamente: il quadro costituzionale dei diritti civili e sociali collegati all’istruzione (nel contributo di Anna Maria Poggi); le garanzie di autonomia delle istituzioni scolastiche e formative (nel contributo di Dario Nicoli e Giancarlo Sacchi); le istanze pedagogiche collegate alla qualità e all’equità formativa (nel contributo di Paolo Calidoni); gli aspetti di organizzazione del servizio delle istituzioni scolastiche e formative (nel contributo di Roberto Vicini); le modalità di finanziamento dei LEP (nel contributo di Eugenio Gotti).

About Author

Share this: Tweet



WhatsApp

Telegram

More

Email