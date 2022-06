Incontro a Napoli mercoledì 8 giugno, dalle ore 15.30, al Palazzo della Provincia.

La Città Metropolitana di Napoli dev’essere locomotiva di sviluppo e di coesione territoriale e dovrà avere come stella polare la più ampia possibile inclusività sociale, consapevole della sua funzione di storica capitale mediterranea. Su questo ordito si svilupperà l’appuntamento dal titolo Città Metropolitana: una prospettiva di inclusività per Napoli, la Campania, il Mediterraneo che si svolgerà a Napoli mercoledì, 8 giugno 2022, dalle ore 15.30 alle ore 19 presso il Palazzo della Provincia, nella Sala Cirillo, in Piazza Matteotti.

L’incontro, voluto ed organizzato da INSIEME Campania, vedrà confrontarsi esperti di economia ed amministratori provenienti da tutte le Province campane nonché dalle altre Regioni del Mezzogiorno d’Italia (Calabria, Puglia, Sicilia).

L’amministrazione della Città Metropolitana di Napoli, dopo alcune difficoltà iniziali, è, ora, in assetto, per cui può e deve operare. Per essa c’è, sicuramente, bisogno, con urgenza, di alcuni ritocchi organizzativi e di decentramento in una visione prospettica di ecologia integrale che la porrà all’altezza delle sfide del terzo millennio.

Le Città Metropolitane, da Milano a Catania, devono avere sempre presente nelle loro strategie l’inclusività metropolitana, regionale e macro regionale, in un’unica visione prospettica, agendo in una società nazionale ed internazionale globalizzata. L’errore da evitare è fermarsi solo ai problemi del perimetro cittadino, per quanto numerosi e di difficile soluzione. Inoltre, gli Amministratori delle Città Metropolitane devono affrontare il loro lavoro e la realizzazione dei loro progetti nel tempo e nello spazio in modo inclusivo: questa è la sfida.

Gli interventi

Saluti istituzionali

Mia Filippone (Vicesindaco di Napoli)

Stefano Zamagni (Economista, in collegamento audio-video)

Introduzione

Giuliana Sepe (Coordinatrice Regione Campania di INSIEME)

Relatori, moderati da Diego Guida

Massimo Pica Ciamarra (Architetto Urbanista): Riassetto istituzionale ed Enti di Prossimità

Giulio Maggiore (Pres. Osservatorio Economia civile Reg. Campania): Riqualificazione ecologica integrale

Alfonso Barbarisi (Direzione nazionale di INSIEME): La prospettiva mediterranea della nostra Metropoli

Interventi, moderati da Fortuna Longobardi

Antonio Mirra (Sindaco di Santa Maria Capua Vetere)

Sonia Caputo (INSIEME, BN)

Giuseppe De Mita (Popolari, AV)

Pantaleone Di Lauro (Caserta)

Luigi Iavarone (Napoli)

Giuseppe Irace (PER, NA)

Armando Lamberti (Ass. Cultura, SA)

Enzo Magaldi (Italia Solidale)

Francesco Punzo (INSIEME, PA)

Salvatore Sannino (Mezz. Federato)

Nicola Santoro (Basitalia)

Mauro Spallucci (INSIEME, Trani)

M. Laura Tortorella (INSIEME, RC)

Per eventuali contatti e informazioni rivolgersi alla Coordinatrice regionale avv. Giuliana Sepe (cell.: 333.3620441- mail: giuliana.sepe@insieme-per.it) o al referente per la Comunicazione di INSIEME Campania, Angelo Barbato (cell. 339.7635849 – mail: campania@insieme-per.it).