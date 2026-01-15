MODULO DI ADESIONE AL “COMITATO NAZIONALE ALCIDE DE GASPERI E ALDO MORO

PER IL NO NEL REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 2026 SULLA LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA MAGISTRATURA

Il sottoscritto ……………………………………………………….

(Indicare sopra Cognome e nome)

Nato a ……………………………………………. Il………………………………

(Indicare sopra luogo e data di nascita)

Residente in…………………………( ) via………………………………………… …….. n…………..

(indicare sopra luogo di residenza, sigla della provincia, via e numero civico)

ADERISCE

☐In qualità di singolo cittadino

☐ in qualità di rappresentante dell’associazione denominata………………………………..

………………………………………………………………….. …con sede……………………………………………

…………………………………………(indicare luogo, via e numero civico della sede

dell’associazione)

☐in qualità di rappresentante di altro ente denominato………………………………………

…………………………………… con sede in……………………

Via…………………………………………..N……… (barrare sopra con x la casella che corrisponde alla qualità con cui si aderisce)

al “Comitato nazionale Alcide De Gasperi e Aldo Moro per il No nel referendum del 2026 sulla Legge di riforma costituzionale della magistratura” di cui accoglie l’appello all’adesione e di cui condivide le finalità costitutive e statutari e VERSA al Comitato un contributo di adesione per il finanziamento delle spese della campagna

referendaria in misura di euro…………… (indicare la misura dell’offerta libera), che documenta allegando bonifico o accredito di adesione al Comitato in misura di euro……………….. effettuato sulle seguenti coordinate IBAN: IT37S0760116600001077704870 aventi come intestatario “Associazione Centro di Studi e di cultura politica Alcide De Gasperi”, (Associazione promotrice del Comitato autorizzata alla raccolta fondi per lo stesso), ovvero effettuato mediante bollettino postale su c.c. Banco Posta numero: 001077704870 avente come intestatario

“Associazione Centro di Studi e di cultura politica Alcide De Gasperi”, con la seguente causale: “contributo di adesione al Comitato Nazionale Alcide De Gasperi e Aldo Moro per il No nel referendum confermativo del 2026 sulla legge di riforma costituzionale della magistratura”.

Presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, di cui attesta la veridicità, per le finalità inerenti l’attività del Comitato.

Allega documento d’identità valido.

……………………………. Firma

…………………………………………………

(indicare luogo e data dell’adesione e apporre la firma. Il presente documento di adesione può essere sottoscritto anche con firma digitale, e inviato con i richiesti allegati al Consiglio Direttivo del Comitato al seguente indirizzo Pec

comitatodegasperimoronoariformacost.lemagistratura@pec.it

ovvero al seguente indirizzo mail ordinario comit.degasperimoro@libero.it

In alternativa, può essere firmato a penna, essere scansionato ed inviato con i richiesti allegati all’indirizzo Pec o di mail ordinaria di cui sopra.

