L’articolo che segue, a firma di Ivan Nechepurenko , è stato liberamente ripreso e tradotto da The New York Times
Mentre la Russia tiene colloqui di pace diretti con l’Ucraina per la prima volta da mesi, il carburante più potente del Cremlino per la guerra, le entrate petrolifere, è sottoposto a crescenti pressioni.
Il prezzo del petrolio russo, principale esportazione del paese, è diminuito sotto il peso dell’aumento delle forniture globali e delle sanzioni occidentali legate alla guerra. Lo scorso anno, le entrate russe derivanti da petrolio e gas sono diminuite di quasi un quarto, secondo il Ministero delle Finanze. Il Cremlino sta ricorrendo ad aumenti delle tasse e alla spesa in deficit per colmare il divario.
Finora, ci sono pochi segnali che le tensioni economiche e il malcontento diffuso tra le aziende e l’opinione pubblica siano sufficienti a far cambiare idea al Presidente Vladimir Putin sulla guerra. I negoziati trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti proseguiranno domenica (oggi per chi legge) ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti.
Ma con l’economia stagnante, il Cremlino ha raggiunto il limite di ciò che può spremere: il popolo russo dovrà sopportare la parte maggiore del peso di una guerra i cui costi superano i 170 miliardi di dollari all’anno. “Questa situazione è gestibile”, ha affermato Yevgeny Nadorshin, economista di Mosca che fornisce consulenza ad aziende e banche. “Ma nessuno si sente a suo agio in questa situazione”.
Nel corso del suo governo pluridecennale, Putin è stato orgoglioso della stabilità che ha portato all’economia russa, in caduta libera dopo il crollo dell’Unione Sovietica, tagliando il debito, semplificando le tasse e domando l’inflazione.
Lo scorso ottobre, il Presidente Trump ha imposto sanzioni alle due maggiori compagnie petrolifere russe, Rosneft, di proprietà statale, e Lukoil, privata. Tali sanzioni hanno notevolmente compromesso la capacità delle compagnie di vendere greggio. Da allora, la Russia ha dovuto anche affrontare un’applicazione più stringente delle restrizioni contro la “flotta ombra” di petroliere illegali che utilizza per il trasporto di petrolio.
Questo mese, l’esercito statunitense ha sequestrato nell’Atlantico settentrionale una nave battente bandiera russa, utilizzata per trasportare petrolio venezuelano. La Marina francese ha inoltre intercettato nel Mediterraneo una petroliera sospettata di operare sotto falsa bandiera e appartenente a una flotta legata alla Russia.
A causa dell’attuale eccesso di offerta globale, gli acquirenti hanno ora più alternative al greggio russo. Questo consente loro di rinunciare completamente o di richiedere sconti significativamente più elevati per compensare il rischio di gestire merci colpite da sanzioni, ha affermato Sergey Vakulenko, esperto di energia presso il Carnegie Endowment for International Peace. “Se non ci fosse stato questo notevole calo dei prezzi del petrolio”, ha affermato, “tutte queste misure sarebbero state molto meno efficaci”. Gli sconti sul petrolio russo sono aumentati drasticamente. Il Ministero dell’Economia ha dichiarato questo mese che il prezzo medio del petrolio russo era di 39 dollari al barile a dicembre, in calo rispetto agli oltre 57 dollari di agosto.
Ad aggravare i problemi di Mosca, da novembre, l’Ucraina utilizza droni per colpire petroliere legate alla Russia nel Mar Nero e nel Mediterraneo. L’esercito ucraino ha anche attaccato le raffinerie russe. Ciò ha contribuito ad alimentare la crisi in diverse regioni, costringendo il Governo a vietare temporaneamente l’esportazione di prodotti petroliferi. “L’unico fattore che può cambiare la situazione è la pressione economica sulla Russia”, ha dichiarato venerdì il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “La Russia deve esaurire i fondi affinché la guerra possa cominciare a finire”.
Non è la prima volta che Putin si trova ad affrontare un calo dei prezzi del petrolio. Ma negli anni precedenti, lo Stato russo aveva più opzioni. Poteva tagliare le spese o permettere alla valuta di indebolirsi per ricostituire il bilancio. Ma i costi della guerra, che ammontano a circa il 30% del bilancio annuale russo di 580 miliardi di dollari, rendono difficile ridurre le spese. E la valuta, il rublo, è rimasta forte. Sostenuto dalle restrizioni sulle importazioni e dagli alti tassi di interesse, il rublo è aumentato di circa il 45% rispetto al dollaro statunitense nel 2025. Un rublo forte significa che il Governo riceve meno denaro per ogni barile di greggio venduto.
Con le opzioni ridotte, il Cremlino non ha avuto altra scelta che aumentare il debito pubblico e le imposte personali e aziendali. Il Governo russo ha anche aumentato le tasse sulle piccole imprese come panetterie e negozi, provocando un insolito tumulto tra i proprietari.
Il deficit di bilancio della Russia ha raggiunto i 72 miliardi di dollari nel 2025, il livello più alto dal 2009. L’economista Nadorshin ha affermato di aspettarsi un ulteriore aumento quest’anno. “La situazione si sta complicando ulteriormente”, ha affermato, “ed è chiaro che il ritmo di questa complicazione è, naturalmente, preoccupante”.