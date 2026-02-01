L’articolo che segue, a firma di Ivan Nechepurenko , è stato liberamente ripreso e tradotto da The New York Times

Mentre la Russia tiene colloqui di pace diretti con l’Ucraina per la prima volta da mesi, il carburante più potente del Cremlino per la guerra, le entrate petrolifere, è sottoposto a crescenti pressioni.

Il prezzo del petrolio russo, principale esportazione del paese, è diminuito sotto il peso dell’aumento delle forniture globali e delle sanzioni occidentali legate alla guerra. Lo scorso anno, le entrate russe derivanti da petrolio e gas sono diminuite di quasi un quarto, secondo il Ministero delle Finanze. Il Cremlino sta ricorrendo ad aumenti delle tasse e alla spesa in deficit per colmare il divario.

Finora, ci sono pochi segnali che le tensioni economiche e il malcontento diffuso tra le aziende e l’opinione pubblica siano sufficienti a far cambiare idea al Presidente Vladimir Putin sulla guerra. I negoziati trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti proseguiranno domenica (oggi per chi legge) ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Ma con l’economia stagnante, il Cremlino ha raggiunto il limite di ciò che può spremere: il popolo russo dovrà sopportare la parte maggiore del peso di una guerra i cui costi superano i 170 miliardi di dollari all’anno. “Questa situazione è gestibile”, ha affermato Yevgeny Nadorshin, economista di Mosca che fornisce consulenza ad aziende e banche. “Ma nessuno si sente a suo agio in questa situazione”.