A cent’anni dal brutale omicidio che segnò l’ascesa definitiva del regime fascista, il canale YouTube Armando Dicone – InfoThink, propone un’intervista al giornalista e scrittore Giancarlo Infante, autore del libro “Intrigo all’italiana. Il delitto Matteotti tra politica, affari e spie”.

Lontano dalle semplificazioni della storiografia classica, Infante svela i retroscena documentali emersi dagli Archivi di Stato, focalizzandosi sull’intreccio tra politica e potentati economici.

Al centro del racconto emerge la figura di Giuseppe Donati, giornalista cattolico che per primo denunciò la cupola fascista prima di essere costretto all’esilio. L’autore mostra come il delitto non fu solo un caso politico, ma un groviglio di lobby e spionaggio, tracciando un parallelismo con i vizi della comunicazione e del bipolarismo nell’Italia odierna.

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