Giovedì 11 dicembre 2025, si terrà presso la sede di Rappresentanza della Regione Puglia, in Via Barberini, civico 36, dalle ore 10:00, il convegno di studi “Giuseppe Di Vittorio – Padre del Sindacato, della Costituzione repubblicana, della Patria”, promosso dalla Fondazione Bruno Buozzi e dal Consorzio Sviluppo sostenibile Valle dell’Ofanto, in collaborazione con il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia.
Introdurrà i lavori l’avv. Vito A. Antonacci, direttore del Dipartimento turismo ed economia della cultura. Sono previsti interventi di Giorgio Benvenuto, presidente della fondazione Buozzi, di Roberto Cipriani, sociologo, Nunzio Galantino, già presidente APSA, Michele Marino, presidente del Consorzio pro Ofanto e Giulio Prosperetti, Vice Presidente emerito della Corte costituzionale, coadiuvati da Marco Zeppieri, vicepresidente della fondazione promotrice.
L’iniziativa s’intende volta ad approfondire la conoscenza di una grande personalità, spesso relegata per “ignoranza” nel mondo sindacale o di parte politica, valorizzando l’immagine umana ed il profilo istituzionale di Giuseppe Di Vittorio, il quale contribuì non solo attraverso la fondazione e l’azione del primo sindacato del Paese, alla crescita civile ed economica della nazione: da Deputato del Regno d’Italia a deputato della Repubblica italiana, e nondimeno come Deputato all’Assemblea costituente.