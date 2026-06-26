Nel precedente articolo abbiamo riflettuto su come la plasticità umana e le character skills rappresentino alcune delle più importanti frontiere dell’umano del futuro.

Abbiamo visto come la capacità di apprendere, adattarsi, cooperare, sviluppare senso critico, responsabilità e intelligenza relazionale costituisca il vero patrimonio strategico delle persone e delle comunità nell’epoca della trasformazione digitale. Oggi però siamo chiamati ad affrontare una domanda ancora più impegnativa:

Chi governerà chi?

Saremo noi a governare l’Intelligenza Artificiale o sarà l’Intelligenza Artificiale a modellare progressivamente il nostro modo di pensare, decidere e vivere? La questione non riguarda soltanto la tecnologia. Riguarda il destino della persona e della società.

La grande illusione tecnologica

Ogni rivoluzione tecnologica porta con sé una promessa. Più efficienza. Più velocità. Più capacità di elaborazione.

Più produttività.

L’ Intelligenza Artificiale sembra promettere tutto questo contemporaneamente. Ma esiste un rischio che raramente viene affrontato fino in fondo. Confondere l’intelligenza con la sapienza. Un algoritmo può elaborare miliardi di dati in pochi secondi. Può individuare correlazioni invisibili all’occhio umano. Può suggerire soluzioni. Può persino simulare una conversazione. Ma non può attribuire significato all’esistenza. Non può assumersi responsabilità morali. Non può amare. Non può costruire comunità. Non può sostituire quella dimensione propriamente umana che nasce dall’incontro tra libertà, coscienza e relazione.

La vera posta in gioco non è dunque la potenza delle macchine, ma la qualità dell’umano che sapremo custodire.

L’uomo come essere relazionale

Per troppo tempo abbiamo interpretato il progresso come accumulo di conoscenze, strumenti e risorse. Oggi scopriamo che nessuna innovazione può generare benessere duraturo se non rafforza contemporaneamente le relazioni umane. La solitudine crescente, la frammentazione sociale, la perdita di fiducia nelle istituzioni e l’indebolimento delle comunità mostrano che lo sviluppo tecnologico, da solo, non produce automaticamente progresso umano.

Al contrario. Più la tecnologia diventa potente, più cresce la necessità di investire nella qualità delle relazioni. La società del futuro sarà tanto più umana quanto più saprà coltivare fiducia, cooperazione, solidarietà e corresponsabilità.

Il richiamo della Magnifica Humanitas

In questo contesto assume particolare rilievo il messaggio contenuto nella recente Enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV.

L’Intelligenza Artificiale non viene demonizzata. Viene invece riconosciuta come una straordinaria opportunità, a condizione che rimanga strumento e non diventi fine. La tecnologia deve essere orientata alla dignità della persona, al bene comune, alla giustizia sociale e alla promozione integrale dell’essere umano. Nessuna innovazione può essere considerata neutrale. Ogni innovazione produce conseguenze culturali, sociali, economiche ed educative. Per questo motivo l’umanizzazione non può essere un correttivo successivo.

Deve diventare un criterio progettuale.

Dall’etica dei limiti all’etica della responsabilità

Molti ritengono che il problema possa essere risolto esclusivamente attraverso nuove regole. Le regole sono necessarie. Ma non sufficienti. Nessuna norma potrà sostituire la responsabilità delle persone. Nessun algoritmo potrà sostituire il discernimento umano. Nessuna procedura potrà eliminare la necessità di una coscienza capace di interrogarsi sul significato delle proprie scelte. L’umanizzazione della società richiede un salto culturale. Occorre passare da una cultura dell’innovazione fine a se stessa ad una cultura della responsabilità condivisa.

Costruire comunità intelligenti

La vera sfida non consiste nel creare macchine sempre più intelligenti. Consiste nel costruire comunità più intelligenti. Comunità capaci di utilizzare la tecnologia per rafforzare la partecipazione, migliorare la salute, sostenere l’educazione, ridurre le disuguaglianze e promuovere il bene comune.

L’Intelligenza Artificiale può diventare uno straordinario alleato per affrontare problemi complessi. Ma il suo valore dipenderà sempre dagli obiettivi che gli esseri umani sceglieranno di perseguire. Per questo motivo il futuro non sarà determinato soltanto dall’evoluzione degli algoritmi. Sarà determinato dalla qualità della nostra visione dell’uomo.

Una nuova alleanza per il futuro

L’umanizzazione della società non riguarda soltanto filosofi, teologi o specialisti della tecnologia. Riguarda ciascuno di noi. Riguarda le famiglie. Le scuole. Le università. Le imprese. Le istituzioni. Le comunità locali.

Siamo chiamati a costruire una nuova alleanza tra innovazione e umanità, tra conoscenza e responsabilità, tra sviluppo e bene comune. È questa la sfida che abbiamo davanti. Perché il problema non è se l’Intelligenza Artificiale cambierà il mondo. Lo sta già facendo.

La domanda decisiva è se sapremo cambiare noi stessi abbastanza da continuare ad essere protagonisti del nostro futuro e non semplici spettatori di una trasformazione guidata da altri.

L’umanizzazione della società comincia da qui: dalla scelta di mettere nuovamente la persona al centro di ogni processo di innovazione. Perché il futuro sarà veramente intelligente soltanto se saprà restare profondamente umano.

“Non basta affermare il valore della persona: occorre verificare se le nostre scelte, le nostre organizzazioni e le nostre politiche la mettono davvero al centro. Il quarto articolo apre la strada a una nuova frontiera: misurare l’umanizzazione per orientare il progresso umano”.

Rosapia Farese

About Author