Gli europei vogliono che il Vecchio Continente assuma un ruolo più importante in un contesto globale in gravi difficoltà.

Un recente sondaggio Eurobarometro rileva che la maggioranza degli europei intervistati (68%) chiede che l’Ue assuma un ruolo più importante nella protezione dei suoi cittadini nelle crisi globali e dai rischi legati alla sicurezza.

Per prima cosa gli europei vogliono più unità tra gli Stati membri (90%), e i tre quarti di loro ritengono che l’Ue abbia bisogno di più mezzi per affrontare le sfide globali attuali. A questo proposito si esprimono all’85% gli italiani.

Secondo gli intervistati, per rafforzare la propria posizione nel mondo e affrontare l’attuale contesto politico ed economico, l’Ue deve concentrarsi sulla difesa e sulla sicurezza e sulla competitività, sull’economia e sull’industria .

Le preoccupazioni maggiori sono quelle per l’inflazione l’aumento dei prezzi e il costo della vita (41%), la difesa e la sicurezza (34%) e la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale (31%).

