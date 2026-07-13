Nel mondo sciita la morte di una grande autorità religiosa non rappresenta mai soltanto la conclusione dell’esistenza di un individuo, bensì un evento collettivo nel quale memoria storica, fede, identità nazionale e mobilitazione politica finiscono per sovrapporsi fino a diventare un’unica, poderosa rappresentazione pubblica. Le imponenti cerimonie funebri che attraversano le città sante dell’Iran e dell’Iraq non possono essere comprese con le sole categorie della cronaca politica, poiché affondano le proprie radici in una concezione del sacro maturata nel corso di quasi quattordici secoli di storia islamica. Il lutto, nello sciismo, è infatti una categoria religiosa prima ancora che sociale; il dolore è una forma di testimonianza della fede e il martirio costituisce il paradigma attraverso il quale leggere il rapporto fra giustizia, potere e comunità.

Per comprendere il significato di tali funerali occorre risalire all’evento fondativo dell’identità sciita: la battaglia di Karbala del 680 d.C. Qui Hussein, nipote del profeta Maometto e terzo imam per gli sciiti, venne ucciso insieme ai suoi compagni dalle truppe del califfo omayyade Yazid. Da un punto di vista militare si trattò di uno scontro limitato; da un punto di vista simbolico esso divenne invece il cuore stesso della coscienza sciita. Hussein non è ricordato come un generale sconfitto, ma come colui che preferì il sacrificio alla sottomissione, trasformando la propria morte nella suprema testimonianza della verità contro la tirannide. Da allora Karbala non è semplicemente un luogo geografico, ma una categoria dello spirito, una lente attraverso la quale ogni generazione interpreta le proprie sofferenze storiche.

Da questo evento discende la centralità del sangue, del dolore e del martirio nell’immaginario sciita. Durante l’Ashura e l’Arba’in, milioni di fedeli rievocano il sacrificio dell’imam Hussein attraverso processioni, lamentazioni rituali, rappresentazioni teatrali e pellegrinaggi che costituiscono una delle più grandi manifestazioni religiose del mondo contemporaneo. Il dolore non viene nascosto né sublimato: esso viene esibito, condiviso e ritualizzato, perché soltanto partecipando simbolicamente alla sofferenza dell’imam il credente rinnova la propria appartenenza alla comunità dei giusti. In questa prospettiva il pianto assume una funzione religiosa, il lutto diventa memoria attiva e il sangue versato smette di essere il segno della sconfitta per trasformarsi nel fondamento della vittoria morale.

Questa concezione ha esercitato una profonda influenza sulla storia politica dello sciismo. Per secoli, essendo minoranza all’interno del mondo islamico, gli sciiti svilupparono una cultura della resistenza e dell’attesa, nella quale la figura dell’imam martire si identificava con quella del giusto perseguitato dal potere. La sofferenza storica veniva così interpretata come una prosecuzione ideale di Karbala, mentre ogni forma di oppressione richiamava simbolicamente la figura di Yazid. Si tratta di un linguaggio religioso che, nel corso del Novecento, è stato progressivamente tradotto anche in linguaggio politico.

La svolta decisiva avvenne con la Rivoluzione islamica iraniana del 1979. L’ayatollah Ruhollah Khomeini comprese come nessun’altra figura contemporanea la straordinaria forza mobilitatrice del simbolismo sciita. Egli trasformò Karbala da memoria religiosa a paradigma rivoluzionario, sostenendo che ogni epoca ripropone il conflitto eterno fra oppressi e oppressori. Celebre rimase la formula secondo cui “ogni giorno è Ashura e ogni luogo è Karbala”: un’espressione che consentiva di identificare la lotta politica contro lo scià prima e contro le potenze straniere poi con il sacrificio dell’imam Husayn. La religione cessava così di essere soltanto una dimensione spirituale per diventare il linguaggio stesso della mobilitazione rivoluzionaria.

Durante la lunga guerra tra Iran e Iraq, combattuta tra 1980 ed il 1988, questa simbologia raggiunse il proprio culmine. Centinaia di migliaia di giovani iraniani partirono volontari per il fronte persuasi di ripercorrere idealmente il cammino di Hussein verso Karbala. La morte in battaglia veniva presentata come shahadat, il martirio, e il caduto non era semplicemente un soldato, bensì un testimone della fede. Manifesti, murales, funerali pubblici e commemorazioni costruirono un immenso pantheon civile e religioso nel quale il sacrificio individuale assumeva il significato di redenzione collettiva. Ancora oggi la memoria di quella guerra costituisce uno dei pilastri dell’identità della Repubblica Islamica.

In questo contesto culturale si comprende il significato delle grandi cerimonie funebri dedicate alle massime autorità religiose o ai comandanti considerati simboli della Repubblica Islamica. Il funerale non rappresenta soltanto il momento dell’ultimo saluto, ma diventa una liturgia pubblica nella quale lo Stato, il clero e il popolo riaffermano la continuità della comunità politica. La partecipazione di milioni di persone non svolge esclusivamente una funzione religiosa; essa costituisce anche una dimostrazione visibile della capacità dello Stato di mobilitare la società e di riaffermare la propria legittimità.

L’Iran contemporaneo ha saputo trasformare queste manifestazioni in un potente strumento di comunicazione politica. Le immagini delle immense folle, dei cortei che attraversano Teheran, Qom, Mashhad o le città sante irachene di Najaf e Karbala, vengono diffuse in tutto il mondo come prova della coesione nazionale e della fedeltà popolare alla Repubblica Islamica. In questo senso il funerale diventa linguaggio politico: parla ai cittadini, ai rivali regionali e alle potenze internazionali, trasmettendo il messaggio che il sistema di potere possiede ancora una vasta capacità di consenso e di mobilitazione.

Il ruolo dell’Iraq è altrettanto significativo. Najaf e Karbala non sono semplicemente città irachene, ma il cuore spirituale dello sciismo mondiale. Milioni di fedeli iraniani, libanesi, pakistani, afghani, bahreiniti e provenienti da numerose altre comunità sciite convergono in questi luoghi santi, dando vita a uno spazio religioso che trascende i confini degli Stati nazionali. Le grandi cerimonie funebri assumono così una dimensione transnazionale: esse rafforzano l’idea di una comunità sciita globale, unita da una memoria condivisa del sacrificio e del martirio.

Proprio questa dimensione universale conferisce ai funerali un’importanza strategica. Ogni corteo, ogni preghiera collettiva, ogni immagine televisiva contribuisce a consolidare quella che gli studiosi definiscono una “comunità emotiva”, nella quale l’identità religiosa viene continuamente rinnovata attraverso il ricordo della sofferenza. La memoria non è mai soltanto commemorazione del passato, ma costruzione del presente. Ogni nuovo martire viene inserito nella lunga genealogia che conduce a Hussein; ogni nuova perdita viene interpretata come un’ulteriore manifestazione dell’eterna lotta fra giustizia e oppressione.

Naturalmente esiste anche una dimensione propagandistica che sarebbe ingenuo ignorare. Come accade in ogni sistema politico fortemente ideologizzato, lo Stato utilizza il linguaggio simbolico del lutto per rafforzare la propria narrazione. Il funerale diventa un momento di pedagogia politica, nel quale il sacrificio individuale viene proposto come modello di comportamento civico, la fedeltà religiosa coincide con quella istituzionale e la continuità della guida spirituale viene presentata come garanzia della sopravvivenza stessa della nazione. In questo processo il confine fra fede autentica e costruzione del consenso appare spesso sottile, poiché le due dimensioni tendono a intrecciarsi anziché escludersi.

Ridurre queste manifestazioni a semplice propaganda, tuttavia, significherebbe fraintenderne la profondità storica. Le immense folle che accompagnano il feretro di una grande autorità religiosa sono il risultato di una tradizione che precede di molti secoli la nascita dello Stato moderno e della stessa Repubblica Islamica. Il potere politico sfrutta certamente quella tradizione, ma non la crea dal nulla. Il sentimento del dolore condiviso, il culto del martirio, la memoria di Karbala e il valore redentivo del sacrificio costituiscono elementi strutturali della spiritualità sciita, profondamente radicati nella coscienza collettiva.

È proprio questa stratificazione di significati a rendere le grandi esequie sciite un fenomeno unico nel panorama politico e religioso contemporaneo. Esse sono, allo stesso tempo, rito liturgico, commemorazione storica, manifestazione popolare, affermazione identitaria, messaggio geopolitico e propaganda. In esse convivono la memoria del VII secolo e le tensioni del Medio Oriente contemporaneo, la devozione individuale e la ragion di Stato, il pianto dei fedeli e la comunicazione del potere. Come a Karbala nel 680, il sangue versato continua a essere percepito non come la fine della storia, ma come l’origine di una memoria destinata a perpetuarsi nel tempo, trasformando il lutto in identità, il sacrificio in legittimazione e il martirio in uno dei più potenti strumenti simbolici della politica mediorientale.

Edoardo Almagià

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