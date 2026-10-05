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Nel lungo dibattito su queste tematiche si registra l’autorevole intervento di Valter Veltroni sulle pagine del Corriere della Sera (v. La dignità di nascere e morire, 30 sett. 2026) con il quale lo stesso sollecita il Parlamento ad occuparsi dell’intero arco della vita e quindi anche della sua fine per il quale sono necessarie nuove leggi.

La ragione sarebbe quella che “la società italiana, per paradosso, si trova di fronte a nodi della sua vita civile per i quali sta maturando in profondità una coscienza molto più avanzata della sua rappresentazione mediatica e politica”.

Sarebbe bello che, in un soprassalto di responsabilità nazionale, le forze politiche di maggioranza e di opposizione trovassero il modo di dialogare e scrivere insieme norme fondamentali su due materie che riguardano l’esistenza degli italiani di oggi e di domani ossia dell’inizio e la fine della vita.

Il Governo non può limitarsi a impugnare le decisioni delle Regioni in nome del condivisibile principio della necessità di un indirizzo valido per tutti gli italiani.

Il silenzio del Parlamento, più volte sollecitato a legiferare sui due temi con ripetute sentenze della Corte Costituzionale, ha lasciato il campo, ad esempio sul fine vita, a disposizioni coraggiose di singole Regioni che però sollecitano un intervento unificante approvando una normativa che si muova all’interno dei quattro bastioni fissati dalla Corte:

– che il malato sia senza speranza di guarigione, – che le sue sofferenze siano divenute intollerabili, – che sia nella piena facoltà di decidere in piena autonomia, – che sia dipendente da macchine o trattamenti farmacologici.

E aggiunge: “Non dovrebbe essere dunque difficile, entro questi confini, definire una normativa universale che abbia un corretto e lineare percorso medico ed etico ma sia anche sottratta al rischio della burocratizzazione.

Stiamo parlando di esseri umani che vogliono smettere di soffrire, visto che ciò che del loro tempo resta è solo dolore.

La scelta di interrompere la sofferenza, spesso indicibile, non è un atto di egoismo. Al contrario è una scelta di relazione perché quando la vita è preclusa definitivamente dalla malattia, la sofferenza non è solo quella del paziente ma, spietatamente, essa si estende ai familiari, devastando anche la loro esistenza”.

In definitiva, secondo Veltroni, “lo Stato deve mostrare umanità, fiducia nei cittadini, deve essere compassionevole, non legittimare lo strazio di corpi, di menti e di cuori. Si trovino mediazioni alte tra i punti di vista, ma si eviti di ricorrere al vecchio difetto di complicare, dilazionare, burocratizzare, politicizzare. Stiamo parlando di sofferenza, di pena fisica e psicologica, del momento ultimo”.

Sempre secondo l’opinione dell’ex parlamentare, “nello stesso modo dovrebbe essere affrontato il tema della natalità che in Italia l’anno scorso si è toccato il punto più basso di nascite.

Occorre fare della natalità un obiettivo del Paese e per questo è necessaria una visione unitaria, perché si tratta di agire su molti fronti a cominciare dalla rimozione di un atteggiamento di legittima ritrosia tra i giovani a mettere al mondo un figlio”.

Ne sono causa la situazione globale, la preoccupazione che sia un peso economico non sopportabile, la paura di una solitudine sociale, a cominciare dalla penuria di asili nido, che frenano l’impulso a procreare.

Come scrive correttamente il Manifesto della Ass.ne Italiana Fertilità, “la società italiana è profondamente cambiata in questi vent’anni, e il diritto non può restare immobile mentre la realtà che è chiamato a regolare si trasforma sotto i nostri occhi. Il superamento dell’infertilità è la sfida che abbiamo davanti: per molte donne single, l’impossibilità di procreare non deriva da una patologia medica ma da una condizione sociale – la mancanza di un partner, la fine di una relazione, l’instabilità affettiva – che il nostro ordinamento trasforma in una barriera insormontabile.

Occorre, quindi, aiutare e non solo consentire che ciascuna donna e ciascuna coppia possano, se lo decidono, regalare vita, dare speranza a sé e alla collettività.

E conclude: “Un buon Paese lo si giudica anche da questo: da come si muore, da come si nasce ma anche da quanto le istituzioni, in definitiva, hanno fiducia nella capacità di scelta dei loro cittadini”.

Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca l’intervento di Massimo Cacciari su La Stampa (v. Fine vita – Serve una norma nazionale, 3 sett. 2026), il quale ricorda che “in più occasioni, incontrando delegazioni del governo, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, ha definito la mancanza di una legge nazionale chiara sul fine vita un problema, criticando il fatto che le Regioni debbano supplire a tale vuoto normativo”.

Il contesto UE è divenuto allarmante poiché esiste “un rischio reale e documentato, dai dati provenienti da Belgio e Paesi Bassi, ossia quello del cosiddetto pendio scivoloso”, che rappresenta una progressiva estensione dell’applicazione eutanasica che arriva a includere minori, malati psichiatrici e persone con sofferenze esistenziali, arrivando persino a ipotizzare l’eutanasia non volontaria per chi non è in grado di esprimersi.

In conseguenza, secondo Cacciari, “il controllo sulle procedure appare problematico e insufficiente, trasformando una scelta estrema in una pratica burocratizzata. Il legislatore dovrebbe quindi evitare di creare norme basandosi esclusivamente sui casi pietosi ed emotivi”.

La posizione della Chiesa italiana

Analogamente, Ferruccio De Bortoli, sulle pagine del Corriere della Sera del 5 settembre 2026, ha affermato che “al legislatore riluttante vorremmo chiedere se sia accettabile, in un Paese o in una nazione civile, un federalismo del fine vita.

La Chiesa italiana, va riconosciuto, è stata più coraggiosa del Parlamento. Dopo l’approvazione della coraggiosa legge regionale del Veneto, prima regione di centrodestra a intervenire in materia, crescono le pressioni per una normativa nazionale sul fine vita. Molto probabilmente non se ne farà nulla.

Chi si oppone o soprattutto chi non ha semplicemente voglia di affrontare una materia così complessa che interroga anche – e non può essere altrimenti – la propria coscienza, la propria fede, troverà tante scuse per lasciare l’incombenza alla prossima legislatura.

Al di sotto della questione legale vi è una dimensione umana, un universo di sofferenze che ci si ostina a non guardare.

Questa voluta disattenzione ha in sé qualcosa di crudele perché è come se i malati inguaribili fossero ostaggio di una contrapposizione ideologica che ne trascura il dolore profondo.

La Chiesa italiana, va riconosciuto, è stata più coraggiosa del Parlamento italiano. Ha mutato nel tempo, pur nel rispetto della sacralità della vita, le proprie posizioni ascoltando la sofferenza dei malati, rifiutando l’accanimento terapeutico, comprendendo, assistendo, promuovendo le cure palliative.

Una legge che accolga le condizioni di non punibilità previste per il suicidio medicalmente assistito dalle sentenze della Corte Costituzionale non è l’anticamera di una deriva eutanasica. Ascolta la voce e la volontà dei malati, ne rispetta la dignità. Li considera cittadini nella pienezza dei loro diritti. Fino alla fine.

Il rispetto per i malati in condizioni terminali e della loro volontà che dipende dai confini regionali è legato – come in Lombardia per esempio, dove di fatto il suicidio assistito esiste – solo a burocratiche e asettiche linee guida. Come per dire: si fa ma non si dice.

Secondo De Bortoli, va comunque riconosciuto che la Chiesa è compatta su un punto: è inaccettabile che una materia eticamente sensibile come il fine vita venga lasciata alla libera iniziativa delle Regioni.

Perciò, in maniera compatta, in Vaticano come in CEI, definiscono “totalmente inopportuno” che la questione più delicata sia spezzettata a seconda delle latitudini. “Così si mettono in discussione le fondamenta dell’unità di un popolo”.

Tuttavia, la preoccupazione resta per “le persone fragili e sole”, ossia quelle “che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo”.

Si tratta di situazioni che tenderanno a moltiplicarsi in futuro mentre i dubbi restano, per cui è logico domandarsi quali saranno i criteri da utilizzare “per definire e valutare oggettivamente di volta in volta una sofferenza come insopportabile”.

Da qui il richiamo a un impegno condiviso tra istituzioni civili e religiose per “promuovere di più e meglio una cultura di prossimità, specialmente nei momenti in cui la vita diventa difficile e fortemente compromessa”.

Mario Pavone

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