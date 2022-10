Torna l’appuntamento con gli Stati Generali delle Donne l’evento di riferimento per il lavoro e le imprese delle donne promosso dagli Stati generali delle Donne.

Gli Stati Generali delle Donne si terranno il 24 ottobre a Milano, dalle 10 alle 18, presso la Regione Lombardia

in presenza

presso la Sala Pirelli – 1 piano Via Fabio Filzi, 22 – Milano

in collegamento on line via webex previa compilazione e invio del modulo qui allegato entro 15 ottobre 2022

Lavoro, imprese femminili, approccio “one health”, sviluppo sostenibile, produrre di più con meno. Creare valore e nuovi materiali da fonti rinnovabili, sviluppare un riuso delle produzioni attraverso la bioeconomia circolare, assorbire gli effetti negativi di alcune produzioni contrastando l’inquinamento di intere aree, utilizzare gli scarti di un’attività economica per produrre nuova ricchezza.

Sono tante e diverse le urgenze, non più rinviabili alle quali siamo chiamati a dare velocemente una soluzione, in una conversazione tra generazioni, competenze, tecnologie emergenti, “Donne che ce l’hanno fatta” ed “Uomini Illuminati”

Le donne, con il loro lavoro e le loro imprese, sono prezioso e concreto strumento per dare risposta all’Italia che verrà e rappresentano un acceleratore straordinario allo sviluppo del Paese in una prospettiva che per la prima volta riesce a mettere insieme crescita economica e sviluppo sostenibile.

Nello scenario di un’economia attenta all’uomo e alle donne, ai bambini e alle bambine e all’ambiente cui tendere attraverso la cultura, la creatività, il coraggio, la speranza e l’ottimismo.

Il contenitore di tutto ciò sono le Città delle Donne.

Il futuro è di chi lo fa.

