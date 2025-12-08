“L’Occidente che odia se stesso è destinato a morire”. Fu questo, in estrema sintesi, il pensiero espresso dal Cardinale Josef Ratzinger in occasione della lectio magistralis sulla crisi dell’Occidente, che lui tenne a Roma, il 1 maggio 2004, presso la Pontificia Università lateranense.

Il tema era : “Il Relativismo, il Cristianesimo e l’Occidente”. In quella occasione, il futuro Papa Benedetto XVI denunciava non solo l’“odio di sé” dell’Occidente, ma si riferiva soprattutto alla sua crisi religiosa. Parlava essenzialmente di una crisi di identità; di una civiltà che dubita del proprio valore e mette sul banco degli imputati la propria storia, la propria cultura, la propria eredità spirituale. Ratzinger vedeva nell’autodenigrazione la radice di una fragilità più profonda: le società che rinunciano al proprio patrimonio morale diventano terreno fertile per propaganda, manipolazioni e nuove forme di autoritarismo.

Nel suo ragionamento non c’era alcun richiamo nostalgico al passato, ma l’invito a recuperare ciò che dà senso: dignità della persona, radici cristiane, razionalità europea, diritto come limite al potere. Una civiltà che non crede più a questi principi, spiegava, si rende vulnerabile proprio mentre intorno a lei si alzano minacce e interessi opposti.

L’ammonimento del premio Nobel José Saramago completa questo quadro: una società che smarrisce il senso del sacro – che non significa clericalismo, ma percezione del limite, rispetto dell’altro, consapevolezza della trascendenza – si espone al rischio di dissolversi. Se tutto è relativo, tutto diventa negoziabile, persino la libertà.

Perché i dittatori e gli autocrati temono l’Europa unita

Chi oggi attacca l’Europa – da Trump a Putin, passando per i vari sovranismi globali – non lo fa per nostalgia geopolitica. Lo fa perché un’Europa unita rappresenta il modello politico più temuto da ogni autocrate: un continente costruito sulla cooperazione e sul bilanciamento dei poteri, capace di generare benessere senza repressione e forza senza violenza.

L’Europa, pur con i suoi errori, resta una potenza normativa: non esporta missili, esporta regole. Non impone governi amici, ma standard democratici. Non compra fedeltà, ma costruisce alleanze. E questo risultato non è comprensibile senza quel patrimonio culturale e spirituale che Ratzinger e Saramago richiamano in modi diversi. Trump e Putin attaccano Bruxelles perché l’Europa rappresenta tutto ciò che smentisce la loro narrativa: che libertà e prosperità possano convivere; che il diritto possa limitare la forza; che democrazia e pluralismo non siano debolezze, ma risorse.

Un’Europa coesa toglie spazio alla politica muscolare, al ricatto energetico, alla diplomazia dello scontro. E questo, per i leader che vivono di nemici e tensioni, è semplicemente intollerabile.

Difendere l’Europa significa difendere noi stessi

Oggi non è in gioco solo la geopolitica, ma l’identità culturale dell’Occidente. Non un’identità chiusa o nostalgica, ma un’idea di civiltà costruita su libertà, diritti, responsabilità e apertura al mondo.

Se l’Europa appare impacciata o fragile, non è perché è troppo debole, ma spesso perché dubita di se stessa. E qui torna l’ammonimento di Ratzinger: la crisi europea non è solo economica o militare, ma è soprattutto spirituale e culturale.

Difendere l’Europa significa allora difendere un modello di società: libero, inclusivo, rispettoso della persona, alternativo tanto ai nazionalismi estremi quanto agli imperialismi del XXI secolo. Significa riconoscere che senza radici non c’è futuro, e senza memoria non c’è identità. I dittatori temono l’Europa proprio perché essa dimostra che la convivenza pacifica è possibile, che la democrazia funziona, che il benessere non richiede un uomo forte al comando. Per questo l’Occidente non può permettersi di smarrire se stesso, né di vergognarsi della propria storia.

Una civiltà che si rispetta, che riconosce il proprio valore e lo trasmette alle nuove generazioni, non è destinata a morire. È destinata a vivere a lungo e soprattutto a guidare.

Michele Rutigliano

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