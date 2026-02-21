Lunedì 23 febbraio presso la Sala del Refettorio, Biblioteca della Camera dei Deputati – Via del Seminario 76, Roma-le Acli presenteremo la ricerca realizzata in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata e NEXT sul razionamento sanitario in Italia dal titolo “Quando i soldi per le cure non bastano”.

Il rapporto, realizzato grazie all’ampio patrimonio informativo dell’Osservatorio Nazionale dei Redditi e delle Famiglie delle ACLI, racconta come in Italia si sia diffuso un “razionamento sanitario implicito”: non esclusioni dichiarate, ma ostacoli meno visibili che rendono più difficile curarsi. Parliamo di liste d’attesa troppo lunghe, differenze tra territori, carenza di personale e riduzione dei servizi. Di fronte a queste barriere, molte persone finiscono per rimandare, selezionare o rinunciare a esami e visite.

La mattinata di analisi e confronto si chiuderà con proposte politiche e operative.

MODERA L’INCONTRO

Michele Cagiano Vicedirettore Sky Tg24

9.00 – ACCOGLIENZA OSPITI E PARTECIPANTI

9.30 – INTERVENTI DI SCENARIO

Orazio Schillaci Ministro della Salute

Annamaria Colao Vice Presidente Consiglio Superiore Sanità e Presidente Fondazione FORME

Augusto dell’Erba Presidente Federcasse BCC

Emiliano Manfredonia Presidente ACLI Nazionale

10.15 – PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO SUL RAZIONAMENTO SANITARIO IN ITALIA

Leonardo Becchetti Co-fondatore NeXt Nuova Economia per Tutti APS ETS

e Professore Economia Politica dell’Università di Roma Tor Vergata

Raffaella Dispenza Vice Presidente ACLI Nazionale

Lidia Borzì Vice Presidente CAF ACLI Nazionale

11.15 – DISCUSSANT

Federico Spandonaro Professore Università di Roma Tor Vergata, CREA

Alessandro Azzi Presidente Fondazione del Credito Cooperativo

Tertio Millennio ETS e Presidente Federazione Lombarda BCC

11.40 – TAVOLA ROTONDA

Natale Forlani Presidente INAPP

Roberto Speranza già Ministro della Salute,

Deputato della Camera dei Deputati

Elena Lucchini Assessore alla Famiglia,

Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità

della Regione Lombardia

Monia Monni Assessore al Diritto alla Salute

e Sanità della Regione Toscana

Sergio Gatti Direttore generale Federcasse BCC

Marco Marcocci, Vice Presidente Nazionale Confcooperative con delega al Welfare

Valentino Bobbio Presidente NeXt Nuova Economia per Tutti APS ETS

