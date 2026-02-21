Lunedì 23 febbraio presso la Sala del Refettorio, Biblioteca della Camera dei Deputati – Via del Seminario 76, Roma-le Acli presenteremo la ricerca realizzata in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata e NEXT sul razionamento sanitario in Italia dal titolo “Quando i soldi per le cure non bastano”.
Il rapporto, realizzato grazie all’ampio patrimonio informativo dell’Osservatorio Nazionale dei Redditi e delle Famiglie delle ACLI, racconta come in Italia si sia diffuso un “razionamento sanitario implicito”: non esclusioni dichiarate, ma ostacoli meno visibili che rendono più difficile curarsi. Parliamo di liste d’attesa troppo lunghe, differenze tra territori, carenza di personale e riduzione dei servizi. Di fronte a queste barriere, molte persone finiscono per rimandare, selezionare o rinunciare a esami e visite.
La mattinata di analisi e confronto si chiuderà con proposte politiche e operative.
MODERA L’INCONTRO
Michele Cagiano Vicedirettore Sky Tg24
9.00 – ACCOGLIENZA OSPITI E PARTECIPANTI
9.30 – INTERVENTI DI SCENARIO
Orazio Schillaci Ministro della Salute
Annamaria Colao Vice Presidente Consiglio Superiore Sanità e Presidente Fondazione FORME
Augusto dell’Erba Presidente Federcasse BCC
Emiliano Manfredonia Presidente ACLI Nazionale
10.15 – PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO SUL RAZIONAMENTO SANITARIO IN ITALIA
Leonardo Becchetti Co-fondatore NeXt Nuova Economia per Tutti APS ETS
e Professore Economia Politica dell’Università di Roma Tor Vergata
Raffaella Dispenza Vice Presidente ACLI Nazionale
Lidia Borzì Vice Presidente CAF ACLI Nazionale
11.15 – DISCUSSANT
Federico Spandonaro Professore Università di Roma Tor Vergata, CREA
Alessandro Azzi Presidente Fondazione del Credito Cooperativo
Tertio Millennio ETS e Presidente Federazione Lombarda BCC
11.40 – TAVOLA ROTONDA
Natale Forlani Presidente INAPP
Roberto Speranza già Ministro della Salute,
Deputato della Camera dei Deputati
Elena Lucchini Assessore alla Famiglia,
Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità
della Regione Lombardia
Monia Monni Assessore al Diritto alla Salute
e Sanità della Regione Toscana
Sergio Gatti Direttore generale Federcasse BCC
Marco Marcocci, Vice Presidente Nazionale Confcooperative con delega al Welfare
Valentino Bobbio Presidente NeXt Nuova Economia per Tutti APS ETS