La riflessione contemporanea sulla crisi delle democrazie occidentali e sulla paralisi dei sistemi rappresentativi offre le chiavi di lettura ideali per decodificare l’attuale stasi istituzionale italiana. Secondo i più autorevoli paradigmi della scienza politica e della filosofia del diritto, l’architettura istituzionale di un Paese deve configurarsi come lo specchio fedele e dinamico del pluralismo sociale. Quando tale sistema si irrigidisce, si assiste a un fenomeno di sclerosi democratica: le istituzioni cessano di catalizzare le istanze civiche e l’energia delle nuove generazioni, finendo per comprimerle all’interno di logiche puramente autoreferenziali.

L’assetto bipolare maggioritario, lungi dal garantire la stabilità auspicata dai suoi teorici, ha generato in Italia una democrazia bloccata, caratterizzata da una dinamica di mutua delegittimazione tra i poli che svuota di senso la dialettica parlamentare. In questo scenario, la competizione politica si riduce a mero scontro polarizzato e retorico, annullando la dimensione argomentativa e deliberativa del conflitto democratico. Per superare tale impasse, la dottrina politologica suggerisce il ricorso a formule elettorali di stampo squisitamente proporzionale, considerate gli strumenti più idonei per restituire piena cittadinanza e trasparenza alla complessa articolazione territoriale e culturale del Paese, storicamente policentrico.

Il recupero della partecipazione elettorale e della coesione sociale richiede un atto di rottura sistemica rispetto al ricatto del voto utile e all’omologazione bipolare. Storicamente, la funzione di sblocco di un sistema polarizzato è affidata a minoranze profetiche o a forze terze che antepongono una testimonianza di verità etico-politica all’immediata occupazione di posizioni di potere. Nella storia costituzionale italiana, il cattolicesimo politico rappresenta l’archetipo di questa resilienza e fecondità culturale; l’astensione e l’emarginazione sofferte durante le stagioni del non expedit e del regime fascista non hanno spento la sua forza ideale, ma hanno costituito la fase di latenza feconda da cui sono germogliati il Partito Popolare e la Democrazia Cristiana, divenuti poi i motori pulsanti della ricostruzione democratica.

La politica deve pertanto essere sottratta alla sola dimensione dell’efficacia immediata e del tatticismo elettorale per recuperare la sua natura di investimento nel lungo periodo. Secondo i modelli più elevati di pedagogia politica, i partiti non devono configurarsi come cartelli elettorali o comitati d’affari destinati all’assalto delle istituzioni, bensì come corpi intermedi capaci di abitare la società civile e favorire la maturazione dello spirito critico tra i cittadini.

Emerge l’urgenza di riabilitare il “pensare politicamente” come prassi ordinaria della comunità. Questa autonomia culturale e progettuale non deve essere relegata a un’indistinta sfera prepolitica, ma deve tradursi in una visione strutturata, in un progetto di società e in programmi concreti, capaci di ridefinire la fisionomia e la missione dei partiti in un’epoca di transizione.

Isa Maggi