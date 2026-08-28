Le prossime elezioni politiche, che con ogni probabilità si terranno nella primavera del 2027, potrebbero avere nel Mezzogiorno uno dei loro principali terreni di battaglia. Non soltanto per il numero dei parlamentari che vengono eletti nelle regioni meridionali, ma perché proprio nel Sud potrebbero concentrarsi quei pochi punti percentuali capaci di modificare gli equilibri tra le due grandi aree politiche del Paese. Il ragionamento proposto da Michele Cozzi, pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno, (Edizione Puglia) sul «ruolo del Sud nel campo largo» merita, dunque, di essere approfondito. La questione non riguarda soltanto la possibilità che Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e le altre forze del centrosinistra riescano a stare insieme. Riguarda soprattutto ciò che intendono proporre agli elettori meridionali. Perché questa volta il Mezzogiorno potrebbe non essere soltanto lo spettatore della partita nazionale. Potrebbe diventare uno dei suoi arbitri

Il Sud non è più un voto da dare per scontato

Per il centrodestra il problema è tutt’altro che marginale. Giorgia Meloni ha costruito una parte importante della propria forza anche sulla capacità di parlare a un elettorato meridionale che per anni era apparso distante dalla destra. Fratelli d’Italia è diventato il principale partito della coalizione anche in molte realtà del Sud, mentre Forza Italia continua a conservare un radicamento significativo. Ma proprio questo consenso crea oggi una responsabilità politica maggiore. Il Mezzogiorno può essere conquistato una volta con la promessa del cambiamento, ma non può essere considerato acquisito per sempre. Il Governo può rivendicare risultati importanti: dal Pnrr alla Zes unica, dagli incentivi alle imprese agli investimenti infrastrutturali. E sarebbe sbagliato negarlo. Ma il giudizio degli elettori meridionali si formerà soprattutto su una domanda molto concreta: la vita quotidiana è realmente migliorata? Occupazione, sanità, trasporti, scuola, infrastrutture, servizi pubblici, spopolamento dei piccoli centri, fuga dei giovani laureati: sono questi i termometri sui quali il Sud misurerà il governo nazionale. E se la risposta dovesse essere considerata insufficiente, una parte dell’elettorato potrebbe cambiare orientamento. Non necessariamente per entusiasmo verso l’opposizione, ma per delusione verso chi governa.

Il campo largo non può vincere solo contro la Destra

Qui nasce la seconda questione. Se il Mezzogiorno può far perdere voti alla maggioranza, non significa automaticamente che possa far vincere il centrosinistra. È questo, probabilmente, il punto decisivo. Il «campo largo» non può presentarsi al Sud semplicemente come una coalizione costruita per impedire la riconferma di Giorgia Meloni. L’alleanza deve diventare un progetto politico riconoscibile. La stessa esperienza pugliese dimostra che l’unità elettorale può essere importante, ma non sufficiente: il rapporto fra Pd e M5S, le diverse sensibilità della sinistra e la questione della leadership restano nodi da sciogliere. Agli elettori meridionali occorre dire, con chiarezza, quale Sud si vuole costruire.

Non servono nuovi elenchi di promesse. Servirebbe un vero «Patto per il Mezzogiorno»: sanità pubblica più efficiente; una grande politica per il lavoro e l’occupazione giovanile; università e ricerca capaci di trattenere i talenti; infrastrutture ferroviarie e digitali; porti e logistica; agricoltura moderna; turismo e cultura; politiche contro lo spopolamento. E soprattutto una strategia che faccia del Mediterraneo non una periferia, ma una delle grandi frontiere economiche e geopolitiche dell’Europa.

La partita del 2027 si può decidere al Sud

Il vero confronto, allora, non sarà semplicemente tra destra e sinistra. Sarà tra due diverse idee del Mezzogiorno. La destra dovrà dimostrare che gli investimenti messi in campo in questi anni possono tradursi in sviluppo strutturale e duraturo. Il centrosinistra dovrà dimostrare di avere imparato dagli errori del passato e di essere capace di costruire una proposta comune, realistica e finanziariamente sostenibile. Il Mezzogiorno, in altre parole, non chiederà soltanto più risorse. Chiederà una politica. Ed è qui che il voto del Sud potrebbe diventare decisivo. Perché se il centrodestra riuscirà a convincere che la sua politica meridionale sta producendo risultati concreti, potrà trasformare il consenso conquistato in una nuova vittoria. Se invece prevarrà la sensazione che le grandi promesse non abbiano ancora cambiato abbastanza la realtà quotidiana, il malcontento potrebbe aprire spazi importanti per l’opposizione. Ma il centrosinistra dovrà essere pronto a riempire quegli spazi con qualcosa di più di un’alternativa alla Meloni. Dovrà offrire al Mezzogiorno una prospettiva. Perché nel 2027 potrebbe accadere una cosa che la politica italiana ha spesso dimenticato: che il Sud non decida soltanto quanti voti dare a una coalizione, ma quale idea di Italia debba prevalere.

Michele Rutigliano

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