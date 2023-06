Il “Week End di bellezza “ organizzato dalla Comunità Pachamama collegata alla Comunità Laudato si’ di Bologna

Finalmente ecco il programma definitivo del web2023! ClimAction, ci occuperemo di approfondire insieme le strade per l’impegno nella lotta ai cambiamenti climatici, con tanti ospiti: dal climatologo Luca Mercalli che ci aiuterà ad introdurre il problema, a Paolo Cacciari, che ci guiderà nel ripercorrere le lotte ambientaliste fino ad oggi, per poi confrontarci con tanti esponenti attuali dell’impegno ambientalista: la consigliera regionale veneta di Europa Verde Cristina Guarda, il coordinatore della Rete Ambiente Lombardia don Lorenzo Maggioni, la vice presidente regionale di Legambiente Valentina Minazzi, l’attivista di Extinction Rebellion Marcello Aloé, e Lorenzo Dello Sbarba, del Direttorato Generale per l’Azione per il Clima della Commissione Europea.

Per concludere poi sabato pomeriggio con la conferenza aperta a tutti, anche a chi non riuscisse a partecipare all’intero weekend, in cui avremo l’onore di confrontarci con il Cardinal Michael Czerny, prefetto del dicastero per lo sviluppo umano integrale, una delle persone che maggiormente ha ispirato l’idea dell’ecologia integrale a cui ci rifacciamo, con cui cercheremo di fare il punto a distanza di 8 anni dalla Laudato Sì sulle prospettive che ci si pongono di fronte.

Per finire, domenica 18 i partecipanti al weekend potranno approfondire ulteriormente in una mattinata di intensi lavori confrontandosi con noi quali strade intraprendere per un impegno concreto.

E.. tante altre cose: un web parallelo per bambini e ragazzi, molti momenti di convivialità e buon cibo (pizza compresa) per rilassarsi.. e per non farci mancare nulla alcune attivazioni pensate da noi pachamama per completare il percorso alla ricerca di una strada comune di impegno… Vi aspettiamo!

Pensi di non riuscire a partecipare all’intero weekend di bellezza 2023? Non preoccuparti! Puoi venire alla grande conferenza aperta a tutte e tutti sabato 17 giugno alle ore 18.00 in cui ci confronteremo sui percorsi dell’ecologia integrale con il Cardinal Michael Czerny, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale , che ci fa l’onore di venire a discuterne con noi a Olgiate Olona! Non mancare! ..Ah, c’è anche una eco-merenda per chi arriva mezz’ora prima!