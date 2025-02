La Segreteria di INSIEME ha diffuso il seguente comunicato stampa

E’ esploso negli ultimi giorni, grazie al nuovo corso della politica americana, un autentico insopportabile marasma di cui, anzitutto, l’Ucraina sembra destinata a pagare il prezzo più duro.

Si prepara un’ora buia per la democrazia e per i principi morali che pur rappresentano le fondamenta di un diritto internazionale letteralmente travolto, in nome della legge unica e sovrana del primato della forza.

L’Europa paga il prezzo della sua mancata unione, ma resta pur sempre il bastione della cultura umanistica, della libertà e della democrazia, del rispetto e della dignità della persona.

“Insieme” si augura che i popoli europei e le loro classi dirigenti riscoprano la coscienza dei valori testimoniati dalla loro storia e ne traggano motivo di comune e condivisa responsabilità.

Gli amici di “Insieme” invitano, altresì, il Governo e la generalità delle forze politiche del nostro Paese a riconoscersi pienamente, in questa fase di grave turbamento, nei ripetuti appelli, in particolare a proposito dei confitti in corso, del Presidente Mattarella, punto di riferimento riconosciuto come tale ben oltre i nostri confini e garante della collocazione internazionale dell’ Italia.

