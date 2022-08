Il Centro Territoriale di Presenza del Molise, con profondo rammarico per quanto si è verificato lo scorso 21 luglio con le dimissioni di Draghi e le conseguenti indizioni delle elezioni anticipate per il 25 settembre 2022, vista e commentata la newsletter n.25 del 24 luglio 2022 – Comunicato sulle elezioni anticipate –(CLICCA QUI)

– approva il citato comunicato in tutte le sue sfaccettature ribadendo la doverosa verifica che il Partito dovrà fare, in base ai numeri a propria disposizione, in base ai numeri a propria disposizione, per valutare

a)la possibilità di concorrere alle elezione in modo autonomo; b)la possibilità di concorrere alle elezioni con altre forze politiche che si riconoscono nei principi del Partito di cui al cosiddetto Manifesto Zamagni (CLICCA QUI)e al nostro Documento politico programmatico, forze politiche che stanno al di fuori del vecchio schema bipolare e rifiutano le spinte populiste.

Unanimemente chiede

che nel programma elettorale e nella propria azione politica della legislatura vengano decisamente qualificati/enunciati/attuati i seguenti temi:

a)il lavoro per tutti, con particolare attenzione per i giovani, quale elemento di riconoscimento della dignità della persona e della famiglia ( diritto ad una giusta retribuzione, alla equa tassazione, alla giusta formazione professionale); b)la famiglia costituzionalmente vista coma la prima cellula della società con diritto alla giusta assistenza per la crescita nei diritti e nei doveri; c)la scuola quale luogo di crescita umana culturale sociale, di apprendimento, di formazione e di educazione; d)la legge elettorale in senso proporzionale con minimo sbarramento – pura espressione democratica per la elezione dei rappresentanti in Parlamento – con assolvimento dell’impegno politico con competenza e professionalità; e)la solidarietà intesa come nuovo Welfare State con il quale assicurare nuove risposte da dare alle nuove situazioni superando le nuove povertà riscontrate a causa della pandemia, della guerra e della trasformazione in atto (modello di lavoro telematico); f)il problema delle pensioni (revisione dell’età pensionabile – nuova tassazione delle stesse).

Il segretario del coordinamento INSIEME-Molise

Mario Antenucci