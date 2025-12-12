Il Dipartimento “Lavoro e Innovazione “ di INSIEME organizza per martedì 16 dicembre, alle ore 18/20.00, un webinar sul tema : “ Le Imprese italiane hanno un futuro?”
Ne discuteranno:
-Franco Mosconi, “ Quale politica industriale per le imprese italiane ?”
-Vera Negri Zamagni, “ Gli investimenti esteri in Italia “
-Isa Maggi, “ La pressione fiscale nell’impresa italiana”
– Roberto Pertile, “ Il lavoro nell’impresa: energia creativa “.
Introduce e coordina :Giancarlo Infante
Conclusioni di Domenico Galbiati
Seguirà il link per in collegamento