In un tempo segnato da tensioni globali, guerre regionali, conflitti dimenticati e nuove minacce alimentate, come li ha ben definiti il Presidente Mattarella, da moderni “Dottor Stranamore”, emerge con forza la necessità di una visione diversa. Africa ed Europa, due continenti profondamente intrecciati da secoli, si trovano oggi di fronte alla possibilità concreta di riscrivere il proprio rapporto. Non più attraverso le ombre del passato coloniale, con il suo carico di contraddizioni e ferite ancora aperte, ma dentro una stagione nuova, fondata sul dialogo, sul rispetto reciproco e per un’azione comune per lo sviluppo. In questo scenario, la Chiesa rappresenta una delle poche realtà globali in grado di costruire ponti, di favorire cooperazione e di trasformare una storia complessa in opportunità per il futuro.

Il rapporto tra Europa e Africa non nasce oggi. Ha radici profonde: scambi commerciali antichi, migrazioni, missioni religiose, ma anche violenze e sfruttamento. L’eredità coloniale ha lasciato segni profondi nei sistemi politici, economici e culturali africani, con conseguenze che ancora oggi influenzano la stabilità di molte regioni. Eppure, accanto alle ombre, si sono sviluppate relazioni culturali, educative e spirituali che hanno permesso a intere comunità africane di accedere all’istruzione, alla sanità, alla promozione sociale. Questo patrimonio può diventare oggi un punto di ripartenza.

Un nuovo partenariato economico e sociale

L’Africa è il continente più giovane del mondo, con enormi potenzialità produttive, agricole, energetiche, tecnologiche. L’Europa, invece, cerca nuove strategie per affrontare il declino demografico, la transizione verde, le trasformazioni dell’economia globale. In questo incrocio di esigenze, un nuovo partenariato euro-africano è non solo possibile, ma necessario. Cooperazione infrastrutturale, filiere agroalimentari comuni, sostegno alle start-up innovative, programmi universitari integrati, gestione condivisa dei flussi migratori: questi sono i campi in cui Europa e Africa possono crescere insieme. La Chiesa, grazie alle sue reti capillari nel continente africano, ha spesso anticipato le istituzioni politiche, costruendo scuole, ospedali, centri di formazione, promuovendo legalità, giustizia sociale e sviluppo umano. È un attore che conosce i territori, le comunità e le loro fragilità. E che lavora non per profitto, ma per il bene comune.

La diplomazia della pace

In un mondo dominato da conflitti, la Chiesa rappresenta una delle pochissime autorità morali percepite come neutrali e affidabili. La sua diplomazia silenziosa è attiva in molte crisi africane: dialogo interreligioso, mediazione nei conflitti etnici, difesa delle minoranze, sostegno ai processi democratici. La Santa Sede, con la sua azione internazionale, esercita un ruolo crescente nel promuovere stabilità e pace. Questo rafforza anche il rapporto tra Africa ed Europa, ridando centralità alla dimensione umana, spirituale e culturale delle relazioni internazionali.

La Chiesa mostra ogni giorno che un’altra via è possibile: non quella delle armi, ma quella del dialogo; non quella della dominazione, ma quella della cooperazione; non quella della paura, ma quella della speranza condivisa. Per questo, l’Africa, l’Europa e la Chiesa possono davvero costruire un futuro comune. Un futuro non più di conflitti e di sospetti, ma di fiducia e comprensione reciproca, dove non si dovranno più innalzare muri, ma solo costruire ponti verso sentieri di libertà, di progresso e di pace.

Michele Rutigliano

