Così scrive Vittorio Gallese, neuroscienziato del gruppo di ricerca del Prof. Rizzolati che, nei primi anni ’90, all’Università di Parma, ha scoperto i neuroni‑specchio: “…..un…aspetto, forse il più rilevante sul piano culturale: attribuire coscienza a un’IA significa legittimare un dispositivo ideologico potentissimo. Significa accettare che una macchina possa essere trattata come un soggetto e, più insidiosamente ancora, che il soggetto umano possa essere trattato come macchina. È una narrazione che deresponsabilizza, che autorizza deleghe, che naturalizza l’idea di un pensiero disincarnato, automatico, infallibile. Come ha scritto Anton Barba‑Kay, stiamo costruendo un immaginario in cui le macchine pensano meglio perché non sentono. È una forma di disumanizzazione travestita da progresso”.

La chiarezza della scienza

Poche volte capita di leggere, attorno a un tema così largamente discusso quanto controverso, parole dense e chiare, profonde, eppure, nel contempo, comprensibili. Si dà vera scienza non quando si ingarbugliano le cose, fino a creare un circolo vizioso di argomenti che solo i “chierici” addetti al tema riescono a decifrare, così da possederne in esclusiva la chiave interpretativa. Si dà scienza quando si chiarifica. E si chiarifica non quando si pensa di aver raggiunto una soglia di conoscenza esaustiva, bensì quando dalla risposta a un quesito ne sorgono altri due. Anche nel campo dell’IA la ricerca non ha mai fine. Non esiste una “legge del tutto”, ma un fondo insondabile da esplorare e ricco di aspetti sempre nuovi.

Responsabilità e politica

Coscienza, responsabilità, ideologia, delega, pensiero, progresso, narrazione: parole tratte dalla citazione di cui sopra e di uso comune nel lessico politico evocano una responsabilità dai confini ancora incerti, che la politica deve avere la pazienza e il coraggio di affrontare. Nella consapevolezza che i temi più avanzati dell’innovazione tecnologica difficilmente sono riconducibili alle casematte delle vecchie ideologie e meriterebbero, dunque, senza cedere — almeno una volta — all’andazzo della demonizzazione reciproca, di essere affrontati davvero dialetticamente.

Vecchi otri e vino nuovo

Vecchi otri non riescono a sopportare la fermentazione di un vino nuovo. Vale anche per la politica dei giorni nostri, per le forze politiche che le danno forma, per le loro culture di riferimento che dovrebbero affrontare con coraggio quello che abbiamo chiamato processo di “rifondazione antropologica” di categorie di giudizio che non tengono il passo del tempo nuovo che ci apprestiamo a vivere.

Domenico Galbiati

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