Oltre i luoghi comuni sulla separazione delle carriere: il voto riguarda l’autonomia dell’ordine.

Nel dibattito pubblico sul referendum sulla giustizia circolano molti slogan. Si parla di separazione delle carriere, di correnti, di errori giudiziari, di lentezza dei processi. Ma quasi mai si parte dalla domanda più semplice: che cosa cambia davvero nella Costituzione.

Questo referendum non riguarda semplicemente alcune regole dell’organizzazione giudiziaria. Riguarda l’assetto della magistratura e, soprattutto, l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Su una riforma costituzionale non dovremmo ragionare con l’emotività, con l’appartenenza politica o con la logica della tifoseria. Dovremmo provare a farlo con più ragionevolezza. Forse il primo passo utile sarebbe proprio questo: rileggere gli articoli della Costituzione che riguardano la magistratura — dal 102 al 107. Sono pochi e molto chiari. È su quell’assetto costituzionale che il referendum interviene. Per questo vale la pena guardare uno per uno alcuni degli argomenti più ricorrenti nel dibattito pubblico.

Il primo luogo comune: “Si tratta solo di separare le carriere”

È probabilmente lo slogan più diffuso. Si sostiene che la riforma riguardi soltanto la separazione tra pubblici ministeri e giudici. Ma il testo non si limita a questo. La riforma modifica l’assetto costituzionale della magistratura: introduce due Consigli Superiori distinti, ridefinisce il sistema disciplinare e cambia il meccanismo di autogoverno dell’ordine giudiziario. Non si tratta quindi di un semplice aggiustamento organizzativo. Si interviene sull’architettura istituzionale della giurisdizione.

Il secondo luogo comune: “È la cosa più normale del mondo”

Nel dibattito si ricorre spesso a paragoni molto semplici: il chirurgo e l’anestesista, il taxi e il passeggero, la baby-sitter e la madre. Sono immagini suggestive, ma fuorvianti. Qui non stiamo parlando di professioni private. Stiamo parlando dell’equilibrio tra poteri dello Stato. Le istituzioni costituzionali non funzionano come le professioni. Funzionano secondo un sistema di pesi e contrappesi costruito per evitare concentrazioni di potere.

Il terzo luogo comune: “Il pubblico ministero è l’avvocato dell’accusa”

Nel nostro ordinamento non è così. Il pubblico ministero è un magistrato soggetto alla legge e inserito nell’ordine giudiziario. Non rappresenta un interesse politico né una parte privata del processo. Esercita una funzione pubblica orientata alla ricerca della verità e all’applicazione della legge. Per questo la Costituzione ha collocato pubblici ministeri e giudici nello stesso ordine della magistratura.

Il quarto luogo comune: “Così il giudice sarà finalmente davvero terzo”

L’imparzialità del giudice non nasce con questa riforma. È già un principio costituzionale. La questione vera non è se la terzietà del giudice sia un valore — lo è certamente — ma se la separazione costituzionale delle carriere sia davvero lo strumento necessario per rafforzarla. Questo è un tema di discussione legittimo, ma non può essere ridotto a uno slogan.

Il quinto luogo comune: “Così eliminiamo le correnti”

Le correnti non sono scritte nella Costituzione. Sono fenomeni culturali e associativi che si sono sviluppati nel tempo all’interno della magistratura. Pensare che possano scomparire automaticamente per effetto di una riforma costituzionale significa attribuire alla norma una capacità quasi miracolosa.

Il sesto luogo comune: “Finalmente chi sbaglia paga”

La responsabilità disciplinare dei magistrati esiste già oggi. Esistono procedimenti disciplinari, sanzioni e rimozioni. Esiste anche la responsabilità civile dello Stato per errori giudiziari. La riforma non introduce la responsabilità dei magistrati. Modifica l’organo che esercita la funzione disciplinare.

Il settimo luogo comune: “I magistrati passano continuamente da pubblico ministero a giudice”

Questo era più vero in passato. Negli ultimi anni la legislazione ordinaria ha già limitato fortemente questi passaggi. Presentare la situazione attuale come se esistesse un continuo andirivieni tra funzioni diverse non descrive più correttamente la realtà.

L’ottavo luogo comune: “Con il SÌ la giustizia sarà più veloce”

Anche questo è un argomento molto utilizzato. Ma la durata dei processi dipende soprattutto da altri fattori: organizzazione degli uffici, personale amministrativo, digitalizzazione del sistema giudiziario, complessità delle procedure, gestione dei carichi di lavoro. La separazione delle carriere non interviene direttamente su questi elementi. La lentezza della giustizia è un problema reale e grave per il Paese. Ma attribuirne la soluzione a una modifica dell’assetto costituzionale della magistratura rischia di creare aspettative che la riforma non può realisticamente soddisfare.

Il nono luogo comune: “Basta ricordare il caso Tortora”

Il caso di Enzo Tortora resta una ferita profonda nella coscienza civile del Paese. È giusto ricordarlo come simbolo degli errori giudiziari. Ma proprio per rispetto verso quella vicenda bisogna essere rigorosi. Il caso Tortora non nacque dalla mancanza di separazione delle carriere. Nacque da errori investigativi, testimonianze inattendibili, pressioni mediatiche e clima dell’epoca. Gli errori giudiziari purtroppo esistono in tutti i sistemi giuridici del mondo, anche dove le carriere sono separate da sempre.

Il decimo luogo comune: “Chi vota NO difende la casta delle toghe”

Questo non è un argomento. È una scorciatoia polemica per evitare il merito. Si può riconoscere senza alcuna difficoltà che nella magistratura esistono problemi seri: correntismo, errori, degenerazioni. Ma da questo non discende automaticamente che ogni riforma costituzionale sia buona per definizione.

Il punto vero: l’autonomia dell’ordine giudiziario

Il nodo della questione è più profondo di tutti questi slogan. Qui non si tratta di migliorare un meccanismo. Si tratta di modificare un equilibrio costituzionale. La riforma interviene su uno dei principi più delicati della nostra Costituzione: l’autonomia dell’ordine giudiziario. La Costituzione del 1948 ha voluto una magistratura autonoma proprio per evitare che il potere politico potesse condizionare l’esercizio della giurisdizione. Non è una scelta casuale.

I Costituenti avevano alle spalle l’esperienza dello Stato fascista, in cui la magistratura era stata progressivamente subordinata al potere politico. Per questo decisero di costruire un sistema che garantisse l’autonomia della magistratura come presidio delle libertà dei cittadini. L’autonomia dell’ordine giudiziario non è un privilegio delle toghe. È una garanzia per tutti.

Perché voterò NO

Per questo penso che la questione vera non sia essere favorevoli o contrari a una riforma per ragioni politiche. La questione è capire che cosa si sta cambiando. Questo referendum non riguarda semplicemente alcune regole tecniche. Riguarda principi costituzionali fondamentali: l’autonomia della magistratura, il suo sistema di autogoverno e l’equilibrio tra potere giudiziario e potere politico.

Chi voterà SÌ deve sapere che sta scegliendo di modificare questo equilibrio. È una scelta legittima. Ma non è una scelta banale.

Per quanto mi riguarda, è anche per questa ragione che voterò NO. Non per difesa corporativa della magistratura. Non per appartenenza politica. Ma perché quando si interviene sulla Costituzione bisogna sapere che cosa si sta cambiando.

Le riforme della giustizia possono essere molte. Ma l’autonomia della magistratura non è una questione tecnica: è una condizione della libertà dei cittadini.

Gianni Bottalico

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