Come ogni tanto capita, devo fare una premessa ad un articolo che comunque pubblichiamo perché Politica Insieme è palestra di dibattito politico e di riflessione, e noi non leghiamo il ciuccio dove vuole il padrone.

Si tratta del seguente articolo di Massimo Brundisini. La mia riflessione al riguardo è che anch’io trovo che sia sbagliato ostracizzare la cultura, la musica e l’arte russa. Quando racconti, quadri, statue, opere musicali, opere d’arte in generale – ovviamente degne di questo nome, e che non sono strumenti di propaganda – escono dalla mente, dalla mano o dalla penna di uno scrittore o di un artista non sono più sue e neppure del suo paese. Diventano un patrimonio dell’umanità.

Subito dopo l’invasione russa dell’Ucraina venne bandito Fëdor Dostoevskij e a tanta gente come me s’intorcinarono le budella. Anche nel vedere come ad abbrutimento militare si rispondeva con abbrutimento culturale. Dostoevskij è russo o è Dostoevskij? Solo chi non ha divorato le sue pagine non sa rispondere alla domanda. E lo stesso potremo aggiungere per altre occasioni in cui si sono voluti piegare l’arte, la cultura, lo sport alla politica.

Ciò detto sono totalmente in disaccordo con Massimo quando sostiene che non ci si deve abbandonare alla distinzione tra aggressore ed aggredito. Non può essere così se si crede nel Diritto internazionale.

Sono sempre stato d’accordo con Papa Francesco quando sosteneva che bisognasse andare a tutte le cause del conflitto, per risolverlo!!!, e – comunque condannando la guerra d’invasione di Putin, e di tutti i morti che si porta dietro – ricordava, con quel suo dire che c’era stato un “abbaiare alla porta della Russia”, anche le responsabilità dell’Occidente. Che sono antiche, come lo sono quelle di Putin; che sono evidenti come lo sono quelle di Putin. Ma è pur sempre vero che, come accaduto ai tempi dell’annessione della Crimea, il grilletto l’ha premuto Mosca. Inevitabile a quel punto il sostegno all’Ucraina che non si poteva consentire venisse occupata dall’Armata russa. Inevitabile, che la Nato si schierasse con Kiev.

Sbagliato che si sia affrontata quella grave crisi, tanto grave da essere ancora in corso, senza perseguire fino in fondo anche possibili ipotesi di compromesso che, pure, sembrarono possibili nei giorni dei primi colloqui patrocinati dalla Turchia. Ma alla luce della situazione non siamo certo autorizzati a dire che tutti i gatti sono bigi e che le responsabilità sono da dividere in parti uguali. Ce l’hanno tutti queste responsabilità – aggiungiamo, ce l’abbiamo tutti – ma non sono uguali. Ed è questo che costituirà il punto di partenza quando i tempi per la diplomazia si sostituiranno a quelli della guerra. GI

Qualche giorno fa RAI 5 ha trasmesso un concerto eccezionale:” La notte bianca di Santa Cecilia a Massenzio”. Parlo di eccezionalità per due motivi, a parte la bravura dell’orchestra: il primo è che il concerto si intitolava “Gala Čajkovskij”, cioè era interamente dedicato al grande compositore russo; il secondo è che anche il virtuoso al pianoforte era russo, il giovanissimo talento Alexander Malofeev. E allora una considerazione è sorta spontanea: è finalmente finito il ridicolo e anticulturale clima di ostracismo verso la cultura russa a cui tutta l’Europa deve qualcosa? Non mi è per altro stato facile risalire alla nazionalità del pianista, mai citata da quasi tutti i media, forse per una sorta di pudore imbarazzato (e servile).

Il segnale che viene da una delle istituzioni culturali più importanti della Capitale è inequivocabile: il popolo (in senso lato), in stragrande maggioranza, come peraltro era noto già da molto tempo, ritiene che quella guerra sia, oltre che stupida, inutile, e dannosa anche per noi, anche ingiusta. Chi invoca inutilmente e ossessivamente una pace giusta e duratura, dovrebbe a questo punto tener conto del fatto che è palesemente fuorviante parlare di aggressore e aggredito a senso unico. Dal momento in cui la Nato ha appoggiato da subito apertamente l’Ucraina, la Russia si è sentita minacciata, e ricordiamo che il NYT aveva parlato apertamente, ad esempio, di decine di biolaboratori presenti nella stessa: questi fatti ci dovrebbero portare a riconoscere anche le ragioni russe e, ricordando la crisi di Cuba, implementare di conseguenza il lavoro diplomatico.

Spendere centinaia di miliardi di euro per difendersi da un nemico che dopo più di quattro anni non è ancora stato in grado di conquistare tutto il Donbass e ha bisogno di truppe coreane di supporto, è solo, banalmente, un munifico regalo a “big arma” e una rapina al nostro welfare.

A questo punto si impone un doveroso riconoscimento al grande coraggio mostrato da Pierangelo Buttafuoco (nome nomen) che ha sprezzantemente rimandato al mittente il penoso ricatto della Commissione Europea: finalmente un atteggiamento di un’Italia non “serva”, anche se tuttora “di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta!”

Purtroppo, non possiamo dire lo stesso del patetico caso Pirlo. Ricordo che durante il governo Berlusconi si era addirittura discusso dell’entrata della Russia nella Nato, e Mattarella volava a Mosca a ricevere grandi onori. Ma poi interessi d’oltreoceano e britannici, spesso inconfessabili, ma anche rancori mai sopiti dal 1945, hanno portato al disastro attuale, con la Nato ad abbaiare alle frontiere russe, senza reale motivo che non fosse semplice prevaricazione e arrogante desiderio di umiliare l’avversario. Ricordiamo una vice-ministro USA, Victoria Nuland, moglie del teorico “neo con” Cagan, fomentare la folla (e non solo) in Piazza Maidan. Successivamente è diventata famosa per il suo: “Fuck Europe, abbiamo speso 5 miliardi di dollari e in Ucraina comandiamo noi”. Il primo premier lo nominò lei ed era un funzionario della Goldman-Sachs.

È cominciata proprio allora una delle più imponenti operazioni corruttive di tutti i tempi. La situazione attuale? Giovani (e meno giovani) ucraini morti al fronte mentre altri si arricchiscono anche in maniera spudorata: sanitari d’oro, il primato in Europa di “Bentley” vendute, i più lussuosi “superyacht” prenotati da ucraini, venduto ad un ucraino il più costoso appartamento del mondo (471 milioni di euro). In Toscana, dove mi trovo per le ferie, è facile vedere numerosissime auto tedesche, al top di gamma, come la Porsche Turbo S da 250.000 euro, con targa Ucraina (qualche anno fa erano tutte con targa russa). Ma noi, imperterriti, inviamo armi e soldi e non parliamo mai di diplomazia, tranne qualche cauto, timido, timoroso balbettio di Tajani: invochiamo una pace giusta e duratura ponendo clausole volutamente e scientemente inaccettabili, ma la guerra è nata da una palese e inutile provocazione, e di questo non si tiene mai conto: la propaganda è martellante.

Anche a livello politico ci sono posizionamenti preventivi: il più convinto paladino della fine delle ostilità è paradossalmente un militare di alto rango, il generale Vannacci, ma sono sempre più incalzanti i distinguo di Salvini, e Conte ha dichiarato che in caso di vittoria della coalizione (in fieri) di centro-sinistra, per ora coesa come la torta “Sbrisolona”, non voterà mai aiuti a Kiev.

Come avevo già scritto in precedenza, la posizione sulla guerra ucraina forse determinerà il vincitore delle prossime elezioni (CLICCA QUI).

Ma allora chi è il vaso di coccio? A questo punto è doveroso menzionare una delle ultime battute di Trump, secondo me da vagliare con attenzione al di là dell’esuberanza del personaggio: ”L’Europa sta morendo per l’immigrazione e l’energia”. Si, purtroppo il vaso di coccio siamo noi, incapaci di fatto di dare risposte concrete ai mille problemi legati all’immigrazione, ma soprattutto messi a rischio di una crisi energetica che potrebbe rivelarsi fatale. Se l’estenuante altalenarsi di aperture e chiusure ad Hormuz e a Bab El Mandeb dovesse continuare, noi ne saremmo le prime vittime dal punto di vista delle forniture energetiche: i contingenti militari inviati in zona di guerra testimoniano la preoccupazione del nostro governo. Ricordo in proposito che il principale consigliere di Putin, Dmitriev, di casa negli USA, in non casuale sintonia con Trump, ha dichiarato che presto gli europei imploreranno i prodotti energetici russi.

Nella catastrofica situazione mondiale, in cui si comincia a parlare con disinvoltura di utilizzo, magari contingentato, dell’arma atomica, avremmo un assoluto bisogno di politici di ben altra levatura.

Massimo Brundisini

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