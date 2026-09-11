L’allegra brigata dei governanti di quasi tutto il mondo – i nostri non fanno niente di diverso – continua come se niente fosse. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato al mondo, a pari merito con luglio 2023, secondo il servizio climatico dell’Unione Europea. La temperatura media globale ha raggiunto 1,65°C sopra i livelli pre‑industriali, superando per un mese la soglia critica di 1,5°C che i Paesi si sono impegnati a non oltrepassare per evitare gli effetti più devastanti del cambiamento climatico.

Il record è stato determinato dalla combinazione tra riscaldamento globale causato dai combustibili fossili e un El Niño particolarmente potente, che sta rilasciando enormi quantità di calore dagli oceani all’atmosfera. Le temperature marine hanno toccato livelli mai visti, con un impatto diretto su ecosistemi, economie e comunità in tutto il mondo.

L’Europa occidentale ha vissuto la sua estate più calda di sempre, superando il precedente record del 2003. Nel Regno Unito, l’estate 2026 è stata la più calda dal 1884, resa 130 volte più probabile dal cambiamento climatico antropico. Le conseguenze sono state pesanti: scuole chiuse, ospedali sotto pressione, incendi, siccità, calo della produzione agricola e decine di migliaia di morti attribuibili alle ondate di calore.

La Bbc ha sentito alcuni esperti – tra cui Samantha Burgess, del centro europeo Copernicus e Simon Stiell dell’ONU- i quali sottolineano che questi record non rappresentano una “nuova normalità”, ma un peggioramento continuo finché l’umanità non smetterà di bruciare combustibili fossili. L’El Niño in corso, destinato a intensificarsi, potrebbe spingere le temperature globali ancora più in alto nei prossimi mesi.

Per completezza di cronaca dev’essere citato anche un articolo del The Guardian che riporta le conclusioni di un rapporto dell’Università di Exeter e dell’Earthshot Prize secondo cui una transizione rapida verso l’elettricità pulita potrebbe innescare una “cascata di progresso” capace di riparare parte dei danni ambientali causati dalla crisi climatica. Lo studio individua i cosiddetti “positive tipping points”, soglie oltre le quali una tecnologia sostenibile diventa più economica, diffusa e politicamente popolare, accelerando il cambiamento in modo autonomo.

L’energia solare ed eolica, già oltre queste soglie in molti mercati, è considerata la leva più potente: rende più accessibili i veicoli elettrici, le pompe di calore e i processi industriali puliti, riducendo l’inquinamento e stimolando nuovi investimenti. Secondo gli autori, l’effetto domino dell’energia pulita sta superando ogni previsione, ma è frenato da pianificazioni lente e scarsi investimenti, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

Il rapporto cita anche altri settori vicini al punto di svolta: taglio delle emissioni di metano, energia domestica pulita, filiere globali senza deforestazione e infrastrutture resilienti. La conclusione è netta: i punti di svolta positivi esistono, ma serve una volontà politica coordinata per trasformarli in una spirale virtuosa di cambiamento.

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