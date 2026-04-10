Il mondo che noi conoscevamo fino a pochi anni fa non esiste più. E’ sempre più in subbuglio e anche per il nostro vecchio continente è arrivata l’ora delle scelte. L’Europa, sotto tutti i punti di vista, sta entrando in una fase nuova. Il progressivo disimpegno degli Stati Uniti dalla Nato, ci impone un salto di qualità: maggiore autonomia strategica, più investimenti comuni, una filiera industriale integrata e competitiva.

Non è un caso che strumenti come l’European Defence Fund stiano finanziando progetti miliardari su tecnologie avanzate – cyber, spazio, intelligenza artificiale, sistemi senza pilota. Eppure, la geografia di questi investimenti resta fortemente sbilanciata verso il Nord Europa e alcune aree industriali consolidate: vedi la Francia con Dassault Aviation e i poli aeronautici di Tolosa; la Germania con i cluster tecnologici della Baviera; la Spagna con Airbus a Getafe e Siviglia; il consorzio MBDA distribuito tra Francia, Italia e Regno Unito. In Italia, il baricentro resta prevalentemente nel Centro-Nord, nonostante la presenza di eccellenze del gruppo Leonardo anche nel Mezzogiorno.

Un’occasione storica per il Mezzogiorno

La nuova stagione della difesa europea rappresenta però un’occasione storica per riequilibrare questa mappa. Il Sud Italia dispone di asset spesso sottovalutati: ampie aree disponibili per infrastrutture industriali, università e centri di ricerca di qualità, costi competitivi e una posizione strategica nel Mediterraneo. Poli già esistenti – come quelli aerospaziali in Puglia e Campania, o le attività navali in Sicilia – potrebbero diventare il nucleo di una “Macroregione della Difesa” europea. Ma il punto decisivo riguarda l’impatto economico e sociale. Investimenti strutturali di questa portata generano filiere lunghe: non solo grandi imprese, ma un tessuto di piccole e medie aziende, startup innovative, servizi avanzati. Ogni euro investito in difesa e ricerca ad alta tecnologia produce ricadute moltiplicative sull’economia locale, alimentando occupazione stabile e qualificata. Per il Mezzogiorno significherebbe invertire una tendenza storica: non più esportazione di capitale umano, ma attrazione di competenze.

Al Sud, una “Silicon Valley della difesa europea”

Immaginare il Mezzogiorno come hub europeo della difesa non è un esercizio retorico, ma una strategia industriale concreta. Significherebbe creare lavoro qualificato per migliaia di giovani laureati, diplomati e tecnici, offrendo prospettive che oggi spesso si trovano solo all’estero o nel Nord Italia. Vorrebbe dire trattenere talenti, ma anche richiamare professionisti italiani e stranieri, innescando un circolo virtuoso di innovazione e crescita. Gli effetti sarebbero ancora più rilevanti per le aree interne del Sud, oggi segnate da spopolamento e marginalità. La nascita di poli tecnologici e infrastrutturali diffusi potrebbe ridisegnare la geografia dello sviluppo: nuove reti di trasporto, servizi digitali avanzati, rafforzamento del sistema universitario e della formazione tecnica.

Interi territori potrebbero tornare attrattivi per famiglie e imprese, invertendo il declino demografico e sociale che da decenni li caratterizza. Una simile scelta avrebbe anche un forte valore politico: rafforzerebbe il ruolo dell’Italia nei tavoli europei, proponendola come ponte tra Nord e Sud del continente e tra Europa e Mediterraneo. In un’epoca in cui la sicurezza torna al centro delle agende globali, localizzare nel Sud una parte significativa della nuova industria della difesa significherebbe coniugare interesse nazionale e coesione territoriale.

Con i tempi che corrono e con i conflitti e le guerre in atto, l’Europa non può più restare alla finestra. La sfida è ormai aperta. Non si tratta solo di distribuire risorse, ma di avere una visione. E cioè fare del Mezzogiorno non più una periferia, ma una piattaforma strategica europea. Una scelta che i governi italiani – presenti e futuri – potrebbero portare con forza a Bruxelles, trasformando una necessità geopolitica in una straordinaria opportunità di sviluppo, crescita e rinascita per tutte le Regioni del nostro Mezzogiorno.

Michele Rutigliano

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