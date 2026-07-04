Per lungo tempo il racconto dell’Africa è stato prigioniero di uno sguardo esterno. Guerre, povertà, instabilità politica, emergenze umanitarie e dipendenza dagli aiuti internazionali hanno occupato le prime pagine dei giornali e le analisi dei centri di ricerca occidentali, contribuendo a consolidare un’immagine parziale di un continente vasto, complesso e straordinariamente dinamico. Eppure, mentre il mondo continuava a osservare l’Africa attraverso categorie spesso ereditate dal Novecento, una trasformazione profonda ha iniziato a prendere forma. Una trasformazione silenziosa ma potente, che oggi si manifesta soprattutto attraverso il volto della sua popolazione più giovane.

L’African Talent Forum di Istanbul rappresenta uno dei luoghi simbolici di questo cambiamento. Non semplicemente una conferenza internazionale, né soltanto una piattaforma di incontro tra istituzioni, università e imprese, ma un osservatorio privilegiato da cui comprendere la nascita di una nuova generazione africana che guarda al futuro con ambizioni, competenze e consapevolezza crescente del proprio ruolo globale. La scelta di Istanbul non è casuale. La metropoli turca occupa da secoli una posizione unica tra continenti, culture e mercati. È un ponte geografico e simbolico tra Europa, Asia, Medio Oriente e Africa. Negli ultimi anni la Turchia ha intensificato la propria presenza economica, diplomatica e culturale nel continente africano, costruendo relazioni che vanno oltre la tradizionale logica dell’assistenza per privilegiare cooperazione, investimenti e formazione.

In questo contesto il Forum assume il significato di uno spazio di connessione tra talenti africani e reti internazionali, tra idee innovative e opportunità concrete. Ciò che emerge con maggiore evidenza osservando le nuove generazioni africane è la distanza crescente rispetto agli stereotipi che per decenni hanno dominato il dibattito pubblico.

L’Africa di oggi è il continente più giovane del pianeta. Secondo le proiezioni demografiche, entro la metà del secolo una quota significativa della popolazione mondiale in età lavorativa sarà africana. Questo dato, spesso citato nelle statistiche economiche, assume una dimensione diversa quando viene tradotto in storie individuali: giovani imprenditori che sviluppano applicazioni digitali, ricercatori impegnati nelle tecnologie sanitarie, studenti che costruiscono reti internazionali di conoscenza, innovatori che affrontano problemi locali con soluzioni globali.

L’African Talent Forum offre una rappresentazione concreta di questa realtà .Nei corridoi degli incontri, nelle sessioni di lavoro e nei dibattiti emerge una generazione che non chiede semplicemente accesso alle opportunità, ma che intende contribuire alla loro creazione. È una differenza sostanziale. Per molti anni il rapporto tra Africa e resto del mondo è stato interpretato attraverso la categoria del bisogno. Oggi prende forma una narrazione centrata sul potenziale.

Questo cambiamento coincide con una trasformazione economica che attraversa numerosi Paesi africani. Sebbene persistano profonde disuguaglianze e sfide strutturali, il continente sta vivendo una fase di espansione urbana, crescita dei consumi, diffusione delle tecnologie digitali era rafforzamento di ecosistemi imprenditoriali locali. Città come Lagos, Nairobi, Kigali, Accra o Addis Abeba sono diventate laboratori di innovazione che attirano investimenti internazionali e generano nuove opportunità professionali. Ma sarebbe un errore ridurre il fenomeno esclusivamente alla dimensione economica. Il vero elemento distintivo dell’emergere di una nuova Africa è culturale. La fiducia nelle proprie capacità, la volontà di costruire istituzioni più solide, il desiderio di partecipare ai processi decisionali globali rappresentano fattori che stanno modificando il modo in cui il continente percepisce se stesso. In questo senso il concetto di talento assume una valenza strategica.

Per molti decenni il dibattito sullo sviluppo africano si è concentrato prevalentemente sulle risorse naturali: petrolio, gas, minerali, terre rare, materie prime agricole. Oggi l’attenzione si sposta progressivamente verso il capitale umano. Non è più soltanto ciò che si trova sotto il suolo a determinare il futuro di una nazione, ma ciò che si trova nelle aule scolastiche, nei laboratori universitari, nei centri di ricerca e nelle startup.

L’African Talent Forum nasce precisamente da questa consapevolezza. Investire nei giovani significa investire nella capacità di generare innovazione, creare occupazione, rafforzare la governance e affrontare le grandi sfide del XXI secolo. Significa riconoscere che il principale patrimonio del continente non è rappresentato dalle sue ricchezze naturali, ma dall’energia intellettuale e creativa delle nuove generazioni. La dimensione internazionale dell’evento evidenzia inoltre un altro aspetto cruciale.

L’Africa non è più una periferia del sistema globale. È sempre più un attore centrale nelle grandi dinamiche che riguardano economia, clima, tecnologia, sicurezza alimentare e transizione energetica. Le decisioni che verranno prese nei prossimi decenni sul futuro del continente avranno conseguenze dirette sull’equilibrio mondiale. La questione climatica costituisce un esempio evidente. L’Africa contribuisce in misura limitata alle emissioni globali di gas serra, ma subisce in maniera sproporzionata gli effetti del cambiamento climatico. Allo stesso tempo possiede immense risorse naturali e un enorme potenziale per lo sviluppo di energie rinnovabili. Formare una generazione di leader, tecnici e imprenditori capaci di guidare questa trasformazione rappresenta una delle priorità strategiche del nostro tempo.

Un altro elemento che colpisce osservando le dinamiche del Forum è la crescente interconnessione tra identità locali e visione globale. I giovani africani non rinunciano alle proprie radici culturali; al contrario, ne fanno una risorsa. Parlano più lingue, si muovono tra diversi contesti internazionali, utilizzano le tecnologie digitali per costruire reti transnazionali e mantengono una forte attenzione ai bisogni delle proprie comunità di origine. Questa

combinazione di appartenenza locale e apertura globale costituisce uno dei principali fattori di competitività della nuova generazione africana.

Naturalmente le sfide restano enormi. La qualità dei sistemi educativi, l’accesso al mercato del lavoro, la stabilità politica, le infrastrutture, la lotta alla corruzione e la riduzione delle disuguaglianze continuano a rappresentare questioni decisive. Nessuna narrazione ottimistica può ignorare queste realtà. Tuttavia, ciò che appare diverso rispetto al passato è la crescente presenza di una classe giovanile determinata a partecipare direttamente alla soluzione dei problemi. L’importanza dell’African Talent Forum risiede proprio nella sua capacità di trasformare il talento individuale in capitale collettivo. Mettere in connessione studenti, professionisti, imprese, università e istituzioni significa costruire un ecosistema nel quale le competenze possano tradursi in sviluppo.

In un mondo caratterizzato da competizione globale per il capitale umano, la capacità di valorizzare il talento diventa un elemento fondamentale della sovranità economica e culturale. Guardando ai volti dei partecipanti, alle loro idee e alle loro aspirazioni, emerge una considerazione che va oltre il singolo evento. Forse il cambiamento più importante non riguarda soltanto l’Africa, ma il modo in cui il mondo dovrà imparare a guardarla. Non più come destinataria di strategie elaborate altrove, ma come protagonista di processi che contribuiranno a definire il futuro globale.

L’African Talent Forum di Istanbul rappresenta allora molto più di una manifestazione internazionale. È il simbolo di una transizione storica. È il luogo in cui una generazione prende la parola e rivendica il proprio ruolo. È il segnale che il centro di gravità del XXI secolo sarà sempre più influenzato dall’energia, dalla creatività e dall’ambizione di milioni di giovani africani. In un’epoca segnata da crisi geopolitiche, incertezze economiche e profonde trasformazioni tecnologiche, il messaggio che arriva da Istanbul è semplice ma potente: il futuro dell’Africa non è una promessa lontana. È già iniziato. E ha il volto di una generazione che non attende di essere scoperta, ma che si sta preparando a guidare il cambiamento.

Edoardo Almagià

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