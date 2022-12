Dopo l’incontro di Milano con INSIEME (CLICCA QUI) Letizia Moratti ha pubblicato sulla sua pagina facebook il seguente commento

Ho partecipato con molto interesse al convegno, organizzato da “Insieme”, sul ruolo del Terzo Settore nello sviluppo di un modello inclusivo e sostenibile di società.

Abbiamo la necessità di un nuovo patto sociale senza il quale non saremmo in grado di affrontare le sfide che questi tempi ci presentano, e il Terzo settore ha il fondamentale ruolo di corpo intermedio, capace di intercettare i bisogni e suggerire ai decisori politici soluzioni e percorsi innovativi per l’inclusione.

Compito della buona politica, quella al servizio dei cittadini, è quello di impegnarsi a sostenere tali percorsi affinché l’inclusione abbia risultati solidi e duraturi nel tempo.