Liberamente ripreso e tradotto da The Guardian (CLICCA QUI)

L’impatto climatico delle ambizioni geopolitiche di Donald Trump potrebbe aggravare la catastrofe planetaria, innescando un rafforzamento militare globale che accelererebbe le emissioni di gas serra, ha avvertito un esperto di spicco.

Il Pentagono – le forze armate statunitensi e le agenzie del Dipartimento della Difesa (DoD) – è il maggiore emettitore istituzionale di gas serra al mondo, responsabile di almeno l’1% delle emissioni totali degli Stati Uniti ogni anno, secondo un’analisi di Neta Crawford, co-fondatrice del progetto Costs of War presso la Brown University.

Negli ultimi cinquant’anni, le emissioni militari statunitensi hanno registrato alti e bassi in linea con i timori e le ambizioni geopolitiche. Nel 2023, le operazioni e le installazioni del Pentagono hanno generato circa 48 megatoni di anidride carbonica equivalente (MtCO2e), una quantità di gas che riscaldano il pianeta superiore a quella emessa da interi paesi, tra cui Finlandia, Guatemala e Siria, nello stesso anno. La spesa militare della NATO nel 2023 ha prodotto circa 233 milioni di tonnellate di CO2 .

Ora, ancora una volta, l’emissione di carbonio delle forze armate statunitensi è sul punto di aumentare significativamente, con Trump che sta sovvertendo il vecchio ordine geopolitico durante la sua seconda Presidenza.

“Se Trump darà seguito alle sue minacce, le emissioni militari degli Stati Uniti aumenteranno sicuramente e questo causerà un effetto a catena”, ha affermato Crawford, autrice del libro The Pentagon, Climate Change, and War: Charting the Rise and Fall of US Military Emissions.

“Stiamo già assistendo a molta retorica escalation, con meno vie di fuga e meno impegno nella risoluzione dei conflitti. Gli alleati o ex alleati degli Stati Uniti hanno aumentato le loro spese militari, quindi le loro emissioni aumenteranno. Man mano che avversari e potenziali avversari degli Stati Uniti aumenteranno la loro attività militare, le loro emissioni aumenteranno. È una pessima notizia per il clima.”

Il Pentagono è il maggiore consumatore di combustibili fossili negli Stati Uniti, rappresentando già circa l’80% di tutte le emissioni governative. A marzo, il Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha scritto su X: “Il @DeptofDefense non si occupa di sciocchezze sul cambiamento climatico. Ci occupiamo di addestramento e guerra.”

Trump ha promesso 1.000 miliardi di dollari di spese per la difesa per il 2026, cifra che, se approvata dal Congresso, rappresenterebbe un aumento del 13% rispetto al bilancio del Pentagono per il 2025, in un contesto di tagli senza precedenti a quasi tutte le altre agenzie federali, comprese quelle che si occupano di ricerca e risposta alla crisi climatica. Le sue ambizioni militari si accompagnano all’ordine di porre fine alla ricerca sul clima da parte del Pentagono e ad una consistente riduzione dell’impegno federale per contrastare i cambiamenti climatici, oltre all’adozione di misure per incrementare l’estrazione di combustibili fossili.

“Nessuno spende come gli Stati Uniti per le spese militari e loro vogliono spendere ancora di più. Se trascurano istruzione, sanità e infrastrutture e la loro economia si indebolisce, diventeranno paranoici nei confronti dei rivali, ad esempio la Cina, e questa paura causerà ulteriori spese. È una spirale discendente, che spesso non finisce bene, soprattutto per il paese che sta subendo l’escalation”, ha affermato Crawford.

La pressione degli Stati Uniti su amici e nemici ha funzionato, e Kyoto è stato celebrato come una vittoria per le ambizioni americane. “Ci siamo impegnati in modo particolare… per proteggere pienamente la posizione unica degli Stati Uniti come unica superpotenza mondiale con responsabilità militari globali”, ha dichiarato al Congresso Stuart Eizenstat, sottosegretario del Dipartimento di Stato. “Il protocollo di Kyoto non ha posto limiti agli Stati Uniti”.

La ricerca di Crawford è iniziata più di un decennio fa, dopo aver scoperto che non c’erano dati da condividere con i suoi studenti universitari di cambiamenti climatici, nonostante il Pentagono avesse lanciato l’allarme per decenni sulla minaccia dei cambiamenti climatici per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Ha scoperto che la spesa militare e le emissioni aumentano quando gli Stati Uniti sono direttamente in guerra o si stanno preparando a una guerra. Durante la campagna anticomunista di Ronald Reagan negli anni ’80, la spesa è aumentata e con essa il consumo di carburante e le emissioni. Dopo la fine della Guerra Fredda, la spesa e le emissioni sono diminuite per tutti gli anni ’90, a parte un picco durante la prima Guerra del Golfo. Dopo gli attacchi dell’11 settembre, le emissioni sono nuovamente aumentate quando gli Stati Uniti hanno lanciato guerre in Afghanistan e Iraq.

Dal 1979 al 2023, il Pentagono ha generato quasi 4.000 MtCO2e, cioè circa la stessa quantità di emissioni totali registrate dall’India, un paese di 1,4 miliardi di persone, nel 2023. Le sue installazioni e le sue 700 basi ne rappresentano circa il 40%, mentre il 60% sono emissioni operative, derivanti dall’uso di carburante in guerra, addestramento ed esercitazioni con altri paesi, secondo l’analisi di Crawford.

Inoltre, l’industria militare – le aziende statunitensi che producono armi, aerei e altri equipaggiamenti bellici – genera più del doppio dei gas serra emessi dal Pentagono ogni anno.

Tuttavia, l’impatto climatico dell’esercito statunitense è probabilmente notevolmente sottostimato. I dati di Crawford non tengono conto dei gas serra generati dal lancio di bombe, dalla distruzione di edifici e dalla successiva ricostruzione. Non sono inclusi nemmeno i dati sulla CO2 aggiuntiva rilasciata nell’atmosfera a seguito della distruzione di foreste, terreni agricoli e persino balene uccise durante esercitazioni navali, né quella generata dall’incendio di giacimenti petroliferi o dall’esplosione di oleodotti durante i conflitti.

