Il calo delle nascite in Italia, e in particolare nel Mezzogiorno, non è solo una questione di economia stagnante o mancanza di servizi. Certo, la precarietà lavorativa, l’assenza di asili e infrastrutture adeguate, il costo della vita e le scarse politiche di sostegno alla famiglia hanno un peso enorme. Ma sarebbe miope ridurre l’“inverno demografico” a un problema di risorse. Le cause affondano più in profondità, toccano la cultura, il modo in cui le nuove generazioni percepiscono la famiglia e la genitorialità. In una società sempre più segnata da individualismo e paura del futuro, i figli vengono considerati non come un dono ma come un “costo” o, peggio, un ostacolo al percorso personale. La retorica del successo e della carriera a tutti i costi contribuisce a rinviare il momento della maternità e della paternità, spesso fino a quando non è più possibile. È un processo che colpisce il Sud con ancora maggiore durezza: regioni come Basilicata, Calabria e Molise registrano tassi di natalità tra i più bassi d’Europa, aggravando spopolamento e invecchiamento della popolazione.

La perdita di senso e di comunità

Accanto ai fattori economici, emerge una crisi valoriale e spirituale. L’erosione del senso del sacro, il relativismo etico e l’idea che il sacrificio sia solo una limitazione e non un arricchimento umano, alimentano la rinuncia alla genitorialità. Non si tratta di un giudizio moralista, ma di una constatazione sociale: là dove manca un orizzonte di senso più ampio della semplice realizzazione personale, l’idea di mettere al mondo un figlio appare come una fatica insensata, una responsabilità schiacciante. Eppure, i figli sono una ricchezza che va oltre il dato materiale: portano gioia, continuità, speranza, creano legami affettivi e sociali che rafforzano la comunità. Nel Sud Italia, dove per secoli la famiglia allargata è stata il cuore della vita collettiva, questa frattura appare ancora più grave. Il proverbio contadino “A uomini senza figli, né a denaro né a consigli” racchiude un’antica saggezza: la vita senza eredi non genera futuro, non trasmette memoria. Il rischio è che interi borghi diventino deserti di anime, luoghi senza bambini, senza voci nuove, senza sogni

La sfida culturale e politica

Invertire questa tendenza richiede coraggio e visione. Non bastano bonus temporanei o misure sporadiche: serve una vera politica della natalità, fatta di sostegni concreti, di servizi e di una cultura pubblica che valorizzi la famiglia. Ma, prima ancora, serve una rinascita culturale. Bisogna tornare a raccontare la bellezza della vita familiare, il valore dei legami, la capacità di affrontare le difficoltà insieme. Questo è particolarmente urgente nel Mezzogiorno, dove lo spopolamento minaccia l’identità stessa dei territori. Scuole che chiudono per mancanza di alunni, paesi che perdono giovani e competenze, comunità che si svuotano: tutto questo non può lasciarci indifferenti. Occorre ricostruire un tessuto sociale in cui il figlio non sia visto come una “zavorra”, ma come la più grande risorsa umana e spirituale. Una società che non mette al centro la vita, che non accoglie nuove generazioni, è una società destinata a morire. L’inverno demografico non è un destino inevitabile, ma una sfida da affrontare oggi, con coraggio e lungimiranza, se vogliamo consegnare al futuro un’Italia – e un Sud – vivi, forti e capaci di speranza.

Michele Rutigliano

