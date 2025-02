La schiaffo che Trump ha assestato all’ Europa ha colpito anche il nostro sistema politico. Ha messo a nudo la precarietà intrinseca ad entrambi gli schieramenti del bipolarismo maggioritario in cui ci siamo insabbiati. Vale per la destra, ma soprattutto a sinistra l’ affondo di Trump ha trasformato le fessure in crepe e queste in veri e propri varchi tra PD e Movimento 5 Stelle.

Il “campo largo”, già di per sé sghembo – una riproposizione camuffata della vecchia “vocazione maggioritaria” ? – ad oggi è, a maggior ragione, francamente improponibile. La divaricazione sulla politica estera, in modo particolare in ordine al conflitto ucraino, tra i due possibili maggiori contraenti, sono talmente marcate da essere irriducibili ad una decente mediazione che consenta di presentare agli elettori almeno la parvenza di una strategia comune

Peraltro l’assertività di Conte è tale da far ritenere che si tratti di una postura assunta a prescindere per marcare una distanza dal PD funzionale a mantenere aperta la questione della leadership dell’ eventuale coalizione.

Questo significa che, a metà legislatura, le forze dell’ opposizione non sono in grado di offrire al Paese una visione ed una proposta politico-programmatica che ne derivi.

Un altro dato rilevante che discende dalla brutalità aggressiva del nuovo potere americano, concerne la sostanziale affinità, sul fronte delle relazioni internazionali, tra Salvini e Conte. Giungono allo stesso approdo da percorsi differenti, ma tale convergenza ha molto a che vedere con la vocazione populista che li accomuna. Populismo di destra e populismo di sinistra? Non è esattamente così. Evidentemente c’è un substrato comune tale per cui, dovunque siano dislocati, i populismi si assomigliano e, per forza di cose, si richiamano l’un l’altro.

Non a caso si stanno organizzando in una rete internazionale. Infatti, il populismo, anche quando si accompagna ad un’agenda sociale che vorrebbe essere avanzata, non si riscatta da un atteggiamento di conservazione, venato di paternalismo, declinato secondo forme e gradi di intensità variabili, senza escludere possibili derive reazionarie. Del resto, difficilmente una forza politica, per quanto possa evolvere la sua elaborazione programmatica, si allontana dalla sua matrice originaria. E il Movimento 5 Stelle – Grillo o non Grillo – resta pur sempre il “partito del vaffa”, cioè l’ eccellenza in quanto a populismo sgangherato. E’ sicuro il PD che sia il compagno di strada più adatto per costruire una alternativa alla destra? Soprattutto una alternativa che, ove magari vincesse, dovrebbe davvero governare?

La vera natura, l’identità di una forza politica non discende meramente, come già osservato, dal suo programma sociale – è esistito un fascismo sociale e c’è una destra sociale – ma, piuttosto, della concezione che ha del potere e della sua relazione con il corpo sociale, dell’ ordinamento democratico e dei rapporti politici.

Non è forse giunto il momento per esplorare altre vie, altri percorsi che consentano di offrire agli italiani una visione nuova ed alternativa?

Domenico Galbiati

