La cerimonia con cui a Econe (Svizzera vallese) sono stati consacrati quattro vescovi senza mandato pontificio ha significati religiosi e anche politici.

Le radici dello scisma operato dalla Fraternità san Pio X (i cosiddetti lefebvriani) risalgono al Concilio Vaticano II, al gruppo di padri conciliari che contestavano la dichiarazione sulla libertà religiosa, il decreto sull’ ecumenismo cioè per l’ unità dei cristiani (movimento promosso dai protestanti e condannato da Pio XI nel 1928), alcuni aspetti sulla collegialità episcopale (che secondo loro contrastavano il primato papale) e la successiva riforma liturgica di Paolo VI, che imponeva l’ uso delle lingue nazionali nelle parrocchie.

Per questi presuli, tra cui il card. Marcel Lefebvre, non erano solo scelte pastorali discutibili ma segnali di crisi nella trasmissione stessa della fede.

La Fraternità si ispira nel nome a Pio X, papa dal 1903 al 1914 santificato da Pio XII, che condannò il modernismo e scrisse il catechismo adatto alla diffusione popolare (che dopo il Concilio fu considerato superato, e sostituito nel 1992).

Il card. Lefebvre nel 1988 ordinò quattro vescovi della Fraternità senza mandato pontificio, provocando il primo scisma parzialmente rientrato per interventi del cardinale poi papa Ratzinger e di papa Francesco.

Per il superiore della Fraternità, la Chiesa ha progressivamente sostituito “il linguaggio della fede e della Tradizione” con quello “dell’ inclusione, del dialogo e dell’ accompagnamento”. Necessario tornare alla proclamazione integrale della verità cattolica senza mediazioni e aperture verso il relativismo introdotto dopo il Concilio. ” È proprio perché amiamo il Papa, sinceramente, come Vicario di Cristo, come capo della Chiesa, che non vogliamo continuare a vedere il Papa umiliato accanto a falsi pastori, rappresentanti di false religioni … un’ umiliazione che ricade su tutta la Chiesa, trattata su un piano di parità con le false religioni”.

In sostanza la Fraternità vorrebbe, se non proprio azzerarlo, ridimensionare drasticamente il Concilio innovatore del 1962-65 e tornare al Concilio di Trento (1545-63) e al Concilio Vaticano I (1869-70): la messa in latino, il popolo ebraico “deicida” (responsabile della condanna a morte di Cristo), la condanna del modernismo.

La Fraternità in questi anni si è strutturata ed è economicamente autonoma: 730 sacerdoti, mezzo milione di fedeli, case religiose, scuole e università, priorati, chiese e conventi, sei seminari maggiori, in Europa, America, Australia e vocazioni che in diversi paesi occidentali (Francia , Germania, Svizzera) crescono più di quelle nelle diocesi cattoliche.

Nella storia le religioni , compresa quella cattolica ,sono state usate dai potenti per giustificare i loro piani egemonici . Tuttora vediamo ad esempio come gli USA di Trump utilizzino il protestantesimo evangelico e la Federazione russa di Putin il cristianesimo ortodosso per la loro politica di potenza che ha portato alla guerra contro l’ Ucraina e contro l’Iran .

Il richiamo di papa Leone contro l’uso della forza al posto del diritto internazionale e per l’accoglienza dei migranti, nel rispetto reciproco con i paesi verso cui si dirigono , è stato duramente attaccato da Trump che si aspettava dal papa , in quanto concittadino, un allineamento alle posizioni del governo americano.

Non solo questo non è avvenuto , ma nell’appello all’Europa di attivarsi seriamente sull’emigrazione si può cogliere l’importanza che papa Prevost affida all’ Unione europea come baluardo della democrazia e della pace in un mondo che va in direzione opposta .

Lo scisma di Econe, che propugna un cattolicesimo identitario e che ha avuto un vescovo che negava l’olocausto , si colloca in questa situazione .Le posizioni conservatrici di questa associazione religiosa trovano un evidente consenso presso le forze di estrema destra presenti in vari paesi europei che possono cercare di conseguire , sostenendola, una loro legittimazione religiosa . Non è certamente un caso che nel tempo giudizi positivi siano venuti dal Front National di Jean Marie Le Pen e da due organizzazioni cattoliche di estrema destra polacche e che a Econe fossero presenti ufficialmente Forza Nuova e (a titolo personale) Borghezio, ex leghista passato a Futuro Nazionale di Vannacci. E non è certamente un caso che la cosiddetta remigrazione sia la parola d’ordine che accomuna queste forze .

Trump in aprile ha attaccato papa Leone XIV: “è debole sulla criminalità, pessimo in politica estera …è lì grazie a me”. I cattolici in USA sono importanti, circa il 20% dell’ elettorato, nel 2024 in maggioranza hanno votato per il partito per lui, e proprio per questo i padri in conclave hanno scelto chi era in grado di raddrizzare la Chiesa americana dalla deriva verso destra e di mantenere per tutta la Chiesa la dottrina e l’ impegno pastorale del Concilio Vaticano II e dei papi che lo hanno voluto e continuato .

Il vicepresidente degli Stati Uniti, il cattolico neo convertito J. D. Vance, ha fatto subito eco al suo presidente: “il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali”. Intende la morale individuale, non quella collettiva, quindi la difesa della famiglia, la condanna dell’ aborto e dell’ eutanasia, non la difesa degli immigrati e della pace.

E ancora: il papa americano sbaglia dicendo che i seguaci di Cristo “non sono mai dalla parte di coloro che un tempo brandivano la spada e oggi sganciano bombe”. Vance paragona gli attuali impegni bellici USA con quelli di 80 anni fa: “Dio non era dalla parte degli americani che liberarono la Francia dai nazisti? Dio non era dalla parte degli americani che liberarono i campi di concentramento?”, volutamente ignorando che per il papa chi brandisce la spada è l’ aggressore, come appunto Usa e Israele contro l’ Iran.

Infine: “il papa dovrebbe essere cauto quando parla di teologia”. È paradossale, ma l’ ha proprio detto. A ben vedere le posizioni di Trump e Vance collimano con quelle espresse da tempo dalla Fraternità.

La presidente Meloni invece ha trovato “inaccettabili” gli attacchi al papa, aggiungendo “non mi sentirei a mio agio in una società in cui i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici” e sull’ Iran ha dichiarato “non è la nostra guerra”, inimicandosi Trump che segue gli interessi di Israele e non quelli degli alleati storici europei e intende la religione come un suo strumento politico.

Dalla destra di Meloni (quasi cavouriana) si distanzia proprio la destra “autentica”. Roberto Fiore che guidava la delegazione di Forza Nuova alla cerimonia della Fraternità , ed è frequentatore delle loro messe, ha detto: “le questioni sollevate dal tradizionalismo sono ancora aperte e la Fraternità rischia di essere discriminata nonostante la sua coerenza”. Forza Nuova aveva però precisato la sua partecipazione “nel granitico rispetto per Roma e per il Santo Padre”, e Borghezio ha replicato: “su questo non esistono vie di mezzo, o si è con la Fraternità o con la Chiesa”, “mi identifico con la loro rivolta contro il mondo moderno”, Fiore è “ipocrita”. Va segnalato poi che la presenza alla cerimonia del responsabile del programma del partito di Vannacci ha aperto una polemica interna a Futuro nazionale.

Chiaramente costoro vogliono prendere il posto della Meloni nelle grazie di Trump.

La grande maggioranza dei cattolici, contro i tradizionalisti e i calcoli delle destre, apprezza in papa Leone la difesa dell’ apertura universalistica del cristianesimo, la fedeltà alla tradizione che non deve però diventare un rifugio identitario , e la ferma guida della Chiesa in questi tempi di voracità dei magnati economici e di guerra mondiale a pezzi , per una “ pace disarmata e disarmante “.

La grande maggioranza dei sinceri democratici , compresi i non credenti , vede nelle affermazioni dell’attuale papa una ferma opposizione alle politiche di guerra delle grandi potenze e indirettamente anche una sollecitazione all’unità europea.

Paola D’Angiolini

Pubblicato su Pennabiro.it

About Author