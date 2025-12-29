La Massoneria ha portato in tribunale, a Londra, la Met – la Polizia metropolitana della capitale britannica – proprio la vigilia di Natale. Non vogliono che sia applicata a disposizione introdotta che richiede la dichiarazione da parte degli agenti e dei funzionari di polizia di dichiarare la loro appartenenza a questa o a quella Loggia.

I massoni hanno chiesto un’ingiunzione d’urgenza all’Alta corte per bloccare la nuova politica della polizia metropolitana che ordina agli agenti di comunicare ai propri superiori se sono membri dell’organizzazione. Ciò, secondo i “fratelli muratori”, equivale a una “discriminazione religiosa” nei confronti dei massoni che sono anche agenti di polizia.

The Guardian ricorda che, secondo un sondaggio condotto tra ufficiali e personale, due terzi delle forze dell’ordine  sarebbero a favore della decisione perché “influenza la percezione pubblica dell’imparzialità della polizia”, oltre ad evitare, come accaduto in passato, che l’appartenenza alla massoneria possa essere collegata alla corruzione.

