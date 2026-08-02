La maggior parte delle decine di migliaia di migranti marocchini che hanno raggiunto a nuoto l’enclave spagnola di Ceuta è stata riaccompagnata in Marocco dalle forze spagnole. L’ondata di arrivi, durata poche ore, ha lasciato 67 morti e un mare disseminato di ciambelle e pinne abbandonate. Un episodio drammatico, ma non un’invasione: una fiammata mediatica che ha scosso l’Europa più per le sue immagini che per la sua reale portata.

Immagini che hanno fatto il giro del mondo, ma che si sono rivelate una finta: un episodio gonfiato, strumentalizzato e poi dimenticato, utile solo a rinnovare le paure ataviche del “mamma li turchi”.

Le immagini restano usate come armi di propaganda. I social si sono gettati sulla notizia come avvoltoi, amplificando il panico. I politici, soprattutto i sovranisti, non sono stati da meno. Giorgia Meloni non si è distinta: ha reagito come una ordinaria politicante, pronta a strumentalizzare tutto e tutti senza studiare davvero i fenomeni con cui deve confrontarsi.

La dinamica e le cause

La BBC ricostruisce come post virali sui social abbiano diffuso il messaggio “Spain is open”, promettendo un facile accesso all’Europa. Molti giovani marocchini si sono tuffati in mare credendo a quelle false promesse. Non c’erano trafficanti, né organizzazioni criminali visibili: solo una manipolazione digitale, amplificata da account creati da poche settimane e con decine di migliaia di like.

Il risultato: una folla illusa, accolta da nulla, né cibo, né rifugio, né possibilità di proseguire verso la Spagna continentale. Quasi tutti sono tornati indietro, alcuni in bare.

La reazione politica

La BBC sottolinea che la crisi ha diviso l’Europa. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha accusato alcuni Paesi dell’UE di “attaccare la Spagna” invece di sostenerla. Tra questi, l’Italia: il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, ha diffuso sui social le immagini dei migranti a Ceuta con il commento “Questo è il modello Sánchez che piace alla sinistra italiana”. Meloni ha poi annunciato la sospensione dell’accordo Schengen con la Spagna, citando motivi di sicurezza — una mossa che Madrid ha definito infondata e strumentale, poiché Ceuta non fa parte dell’area Schengen.

La BBC evidenzia che Meloni, in calo nei sondaggi e sotto pressione da parte di un nuovo partito anti-immigrazione, ha colto l’occasione per mostrarsi dura e recuperare consenso. Un gesto politico, non una misura reale.

Le ripercussioni europee

Quasi due dozzine di leader europei hanno firmato la richiesta di un vertice straordinario per eliminare le politiche considerate “fattori di attrazione” verso l’Europa — in particolare la regolarizzazione dei migranti promossa da Madrid. La Spagna, però, difende la sua linea: il Paese invecchia e ha bisogno di lavoratori. Sánchez ha ricordato che una recente sentenza della Corte Suprema vieta i respingimenti immediati via mare, ma quella decisione è stata distorta dai social e usata per alimentare l’illusione di un “varco aperto”.

La strumentalizzazione globale

La destra radicale internazionale ha reagito con entusiasmo: «La destra globale è in iperventilazione di felicità», scrive El País. Donald Trump ha parlato di “catastrofe” e “invasione”, mentre la Russia ha gioito per il caos e la divisione europea. Il Marocco ha accusato “organizzazioni criminali”, ma i suoi agenti di frontiera non potevano non vedere la folla che si radunava.

L’epilogo

La Spagna ha esteso la barriera di Ceuta fino al mare, con boe e pattugliamenti navali. L’Europa prepara nuove misure di controllo alle frontiere. Ma la vera eredità di Ceuta resta nelle immagini: decontestualizzate, amplificate, usate per rinnovare paure antiche — quelle del “mamma li turchi” — e per strumentalizzare la paura a fini politici.

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