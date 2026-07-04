Negli articoli precedenti abbiamo riflettuto sulla centralità della persona, sulla necessità di governare l’Intelligenza Artificiale senza perdere l’umano e sul ruolo delle comunità generative nella costruzione del Bene Comune. Tutte queste riflessioni convergono oggi in una domanda decisiva per il futuro delle nostre società: come possiamo sapere se una comunità, un’istituzione, un’impresa o una politica pubblica stanno realmente contribuendo all’umanizzazione della società?

Siamo abituati a misurare quasi tutto. Misuriamo il PIL, la produttività, la crescita economica, i consumi, le performance organizzative. Disponiamo di sistemi sempre più sofisticati per raccogliere dati, elaborare statistiche e costruire indicatori.

Eppure, proprio mentre cresce la nostra capacità di misurare, aumenta la sensazione che qualcosa di essenziale sfugga all’osservazione.

Una società può diventare più ricca e, nello stesso tempo, più sola. Può essere più efficiente ma meno inclusiva. Può sviluppare tecnologie straordinarie senza riuscire a ridurre la fragilità sociale, la sfiducia reciproca o le disuguaglianze.

La domanda che il nostro tempo ci pone è quindi semplice e, al tempo stesso, rivoluzionaria: ciò che conta davvero può diventare osservabile?

Nella cultura contemporanea ciò che viene misurato tende a diventare visibile, valutabile e quindi governabile. Al contrario, ciò che non viene osservato rischia di essere considerato marginale.

Per decenni abbiamo costruito indicatori economici e finanziari estremamente raffinati. Molto meno sviluppati risultano invece gli strumenti capaci di osservare la qualità delle relazioni, la fiducia sociale, la partecipazione civica, la capacità generativa delle comunità, la dignità della persona, la corresponsabilità e la cura delle generazioni future.

Eppure sono proprio questi elementi a determinare la qualità della vita collettiva e la tenuta democratica delle nostre società.

Naturalmente esiste un rischio da evitare: il riduzionismo. L’essere umano non può essere ridotto a una formula matematica, a un algoritmo o a una semplice statistica. La dignità non coincide con il reddito, la salute non si esaurisce nell’assenza di malattia, l’educazione non può essere valutata soltanto attraverso test standardizzati.

La sfida, quindi, non consiste nel misurare la persona, ma nel valutare la capacità dei sistemi di creare condizioni favorevoli allo sviluppo umano.

Da questa consapevolezza nasce il lavoro che FareRete InnovAzione BeneComune APS sta sviluppando nell’ambito del Manifesto per l’Umanizzazione della Società attraverso l’Humanization Impact Framework (HIF).

L’HIF non è un sistema di controllo né una nuova burocrazia valutativa. È uno strumento di osservazione e apprendimento che aiuta organizzazioni, territori e istituzioni a comprendere l’impatto umano delle proprie scelte.

La domanda fondamentale non è più soltanto: quanto produciamo?

La domanda diventa: che cosa stiamo generando?

L’HIF individua cinque dimensioni fondamentali dell’umanizzazione: dignità, relazioni, generatività, comunità e responsabilità intergenerazionale.

La dignità richiama il riconoscimento del valore unico e irripetibile di ogni persona. Le relazioni rappresentano il tessuto connettivo che rende possibile la vita sociale. La generatività misura la capacità di creare opportunità, sviluppo e valore condiviso. La comunità osserva il livello di partecipazione, appartenenza e cooperazione. La responsabilità intergenerazionale valuta la capacità di assumere decisioni che non compromettano il futuro.

Attraverso queste dimensioni diventa possibile costruire indicatori qualitativi e quantitativi capaci di osservare ciò che spesso resta invisibile: la fiducia, la collaborazione, l’inclusione, la qualità della cura, la capacità di una comunità di generare futuro.

L’obiettivo non è classificare territori o distribuire pagelle. È fornire ai decisori pubblici, alle imprese, al Terzo Settore e ai cittadini strumenti per orientare le proprie scelte verso il Bene Comune.

Per questo il Framework si fonda su alcuni principi metodologici essenziali: l’irriducibilità della persona, che non può mai essere esaurita da un indicatore; il principio di approssimazione, che riconosce il carattere necessariamente parziale di ogni misurazione; e l’umiltà epistemologica, che invita a considerare ogni valutazione come uno strumento da migliorare continuamente e non come una verità definitiva.

In un’epoca dominata dai dati e dall’intelligenza artificiale, la vera innovazione non consiste soltanto nel raccogliere più informazioni. Consiste nel decidere quali informazioni meritano di essere osservate.

La grande sfida dei prossimi anni sarà passare da una governance dell’efficienza a una governance del progresso umano, capace di integrare crescita economica, innovazione tecnologica e sviluppo delle relazioni sociali.

Perché il vero sviluppo non coincide semplicemente con ciò che possediamo, ma con ciò che diventiamo.

E forse la domanda più importante che dovremmo iniziare a porci, come cittadini e come istituzioni, non è quanto stiamo crescendo, ma quale tipo di società stiamo costruendo per noi e per le generazioni che verranno.

Rosapia Farese

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