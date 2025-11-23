La Lista Per – Insieme – Rete Civica Campania partecipa alle elezioni regionali della Campania del prossimo 23 e 24 novembre. INSIEME ha diffuso il proprio seguente programma sui vari temi d’interesse per i cittadini e gli elettori della Regione

PER e INSIEME sono soggetti politici che, condividendo la stessa sensibilità sociale, si presentano uniti, mantenendo distinti i propri simboli.

INSIEME, è un Partito di ispirazione cristiana, laico, autonomo e popolare, che si riconosce nei principi della Costituzione Italiana e della Dottrina Sociale della Chiesa, che si identifica con: lavoro, famiglia, solidarietà, pace.

I NOSTRI IMPEGNI

Giovani

La Campania è un Paese di giovani; la Regione con l’età media più bassa. Investire sui giovani con politiche di formazione culturale, professionale e occupazionale, è doveroso.

Salute

Primum vivere. La Campania è la Regione con minor speranza di vita in Italia; bisogna puntare su stili di vita sani.

Sanità

No all’ospedale-azienda: i luoghi di cura non devono essere strumenti di lucro. Sì alle Case di Comunità e a un’osmosi fertile tra Medicina Territoriale e Ospedaliera.

Fragilità e Disabilità

Il grado di civiltà di un paese si misura dall’attenzione per le categorie più deboli. Servono adeguate politiche di assistenza, per evitare di ghettizzare chi, non per colpa, è costretto a sopportare disagi.

Istruzione

La cultura rimane la miglior assicurazione sulla vita. Le nostre eccellenze umanistiche e scientifiche vanno opportunamente valorizzate.

Territorio e Ambiente

In un’area sismo-vulcanica con una forte urbanizzazione, come la Campania, servono efficaci sistemi di allertamento e un rigoroso monitoraggio ambientale, per scongiurare piaghe come la Terra dei Fuochi.

Aree Interne

La storia millenaria di questi luoghi va difesa con incentivi ai residenti e valorizzata con rapidi collegamenti funzionali.

Economia e Lavoro

Il lavoro è dignità. La Campania, nelle ultime posizioni in Italia, per PIL e reddito pro capite, ha bisogno di un cambio di passo, contrastando il fenomeno della delocalizzazione delle aziende. L’imprenditoria non deve essere vessata dalla burocrazia. La nostra gloriosa filiera alimentare va tutelata con marchi di qualità.

Mobilità

Con un carico di 450 veicoli per km, quasi il doppio della media nazionale, il traffico veicolare va decongestionato con urgenti interventi strutturali. I collegamenti su ferro, esclusa l’AV, sono del tutto inadeguati e inaffidabili. Serve un Sistema Trasporti dignitoso e efficiente.

Ludopatia

La Campania con 3.700 euro/anno ha la maggior spesa pro capite in Italia. Un fenomeno devastante economicamente e psicologicamente che sta dilagando, portando alla rovina molte famiglie. Il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo è un’assoluta priorità sociale.

