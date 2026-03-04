Il lungo ed articolato articolo che segue, a firma di Katya Adler, è stato pubblicato dalla Bbc e da noi liberamente ripreso e tradotto. Anche perché esame e valuta la posizione della nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
L’Europa sapeva che questo sarebbe potuto accadere. Per settimane, leader e decisori politici hanno osservato il rafforzamento militare degli Stati Uniti in Medio Oriente. Hanno ascoltato le minacce dell’amministrazione Trump a Teheran: rinunciare a ogni aspirazione nucleare, altrimenti!
Ma da quando tre giorni fa è iniziato l’attacco tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, questo continente è apparso, nella migliore delle ipotesi, scoordinato, se non frammentato e decisamente privo di influenza, intrappolato nel vortice degli eventi. (…)
Anche i governi europei sono preoccupati per l’impatto che la crisi mediorientale in corso potrebbe avere sui consumatori in patria. Ad esempio, sui prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari. I prezzi del gas in Europa sono aumentati a un livello mai visto dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Dal punto di vista politico, l’Europa sta chiaramente faticando a trovare una voce unita di fronte ai rapidi e vertiginosi sviluppi in Medio Oriente.
I tre grandi del continente, Francia, Germania e Regno Unito, sono riusciti a rilasciare una dichiarazione congiunta nel fine settimana, avvertendo l’Iran di essere pronti a intraprendere “azioni difensive” per distruggere la sua capacità di lanciare missili e droni, a meno che Teheran non interrompesse i suoi “attacchi indiscriminati”. Da allora, il Regno Unito ha accettato la richiesta degli Stati Uniti di utilizzare due basi militari britanniche per attacchi “difensivi” contro siti missilistici iraniani, sebbene il presidente Trump abbia criticato il fatto che il Regno Unito non sia stato più attivo al suo fianco. La Francia sta rafforzando la presenza in Medio Oriente dopo che un attacco iraniano ha colpito una base francese negli Emirati Arabi Uniti e la Germania afferma che i suoi soldati rimangono pronti per “misure difensive” in caso di attacco, ma non era in programma nulla di più.
Nessuno dei tre Paesi è arrivato a mettere in discussione la legalità degli attacchi USA-Israele secondo il diritto internazionale ( poi, però è arrivata la condanna da parte di Macron in difesa del Diritto internazionale, ndr). Anche la richiesta di chiarimenti a Washington è stata palesemente assente dalla serie di tweet pubblicati dall’Alto rappresentante per la politica estera dell’UE, Kaja Kallas.
Una delle principali preoccupazioni di tutti questi leader europei è quella di non alienarsi Donald Trump. Sperano disperatamente che gli eventi in Medio Oriente non rappresentino un’ulteriore distrazione per il presidente degli Stati Uniti, impedendogli – ancora una volta – di impegnarsi nella ricerca di una soluzione sostenibile a un altro conflitto, questa volta nel loro continente: l’Ucraina.
Il primo ministro spagnolo ha dichiarato di essere chiaro. Pedro Sanchez si è rivolto ai social media, dichiarando che “si può essere contro un regime odioso, come nel caso del regime iraniano… e allo stesso tempo essere contrari a un intervento militare ingiustificato e pericoloso, al di fuori del diritto internazionale”. Lunedì diversi aerei statunitensi hanno lasciato la Spagna dopo che Madrid ha dichiarato che le sue basi non potevano essere utilizzate per attacchi contro l’Iran.
Nel frattempo, l’Unione Europea è apparsa totalmente scoordinata. Una dichiarazione dei ministri degli Esteri degli Stati membri non si è spinta fino a invocare un cambio di regime in Iran, mentre il presidente della Commissione Europea (il principale organo esecutivo dell’UE) ha fatto proprio questo domenica. “È urgente una transizione credibile in Iran”, ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen in un post sui social media.
Non si dimostrato di parlare con una sola voce. Eppure, l’ambizione dichiarata delle nazioni europee, dentro e fuori l’UE, compreso il Regno Unito, in questo nuovo e turbolento mondo di politiche da grandi potenze, è quella di collaborare meglio in settori di interesse comune, in primo luogo nell’ambito della sicurezza e della difesa. Ma la domanda è: sono davvero capaci di farlo?
Il 2026 è stato un anno davvero turbolento: Venezuela, Groenlandia e Iran. L’Europa si trova ad affrontare una Russia espansionista alle porte, una Cina economicamente aggressiva e un alleato sempre più imprevedibile a Washington. Lunedì, il Presidente Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia avrebbe modificato la sua dottrina nucleare e aumentato il numero di testate nucleari, perché, ha affermato, “i nostri concorrenti si sono evoluti, così come i nostri partner”.
La Russia possiede il più grande arsenale nucleare del mondo, la Cina sta rapidamente espandendo le sue capacità e, mentre gli Stati Uniti (la seconda potenza nucleare mondiale, subito dopo la Russia) hanno per decenni fornito all’Europa un ombrello nucleare, le mutevoli priorità di Washington hanno reso nervosi gli europei. Svezia, Germania e Polonia si sono rivolte direttamente alla Francia per chiedere una più ampia copertura europea, oltre alla protezione già offerta agli alleati della NATO dal Regno Unito, l’unica altra potenza nucleare in Europa.
Il Presidente Macron si è ritrovato nella posizione di dover esortare per anni l’Europa a diventare più autonoma strategicamente in materia di difesa (inclusa una grande spinta nello spazio, con satelliti a duplice uso, ad esempio, tramite l’Agenzia spaziale europea, di cui anche il Regno Unito è membro). Ma il coordinamento rimane una sfida enorme. L’approvvigionamento di armi ne è un esempio lampante. Mentre gli Stati Uniti impiegano circa 30 diversi sistemi d’arma, l’Europa ne possiede ben 178, spesso duplicati. “Inefficienti, costosi e lenti”, è stata la conclusione schiacciante della scorsa settimana della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.
Priorità plasmate dalla storia
Mentre gli eventi in corso in Medio Oriente emergono con chiarezza, ogni paese di questo continente ha le sue priorità, i suoi punti di forza e di debolezza, plasmati dalla sua storia e dalle preoccupazioni degli elettori.
Il fatto che la Germania abbia sentito la necessità di chiarire molto chiaramente questa settimana che non ha intenzione di rafforzare la sua presenza militare in Medio Oriente, né tantomeno di prendere parte ad azioni offensive, è dovuto al fatto che i tedeschi sono ancora molto restii a combattere, soprattutto a causa del passato del loro Paese. Ricordate come la Germania fu inizialmente ridicolizzata e rimproverata a livello internazionale per la sua lentezza nell’inviare carri armati in Ucraina dopo l’inizio dell’invasione russa su vasta scala, quattro anni prima? L’allora cancelliere tedesco Olaf Scholz non fu affatto dispiaciuto di ricevere il soprannome di “Friedenskanzler” (Cancelliere della Pace) dalla stampa tedesca. Un’ampia fetta della società tedesca era inizialmente profondamente a disagio all’idea che le armi tedesche potessero essere nuovamente rivolte contro i russi, come era accaduto durante le due guerre mondiali del secolo scorso. Pur rimanendo attento alle sensibilità nazionali, il nuovo governo tedesco di Friedrich Merz sta andando in una direzione molto diversa. Ora è il principale donatore di aiuti militari all’Ucraina.
Il primo ministro italiano, al contrario, si trova a dover danzare in modo straziante: tra l’opinione degli elettori italiani e ciò che ritiene sia nel migliore interesse del suo Paese e suo sulla scena mondiale. Finora, Giorgia Meloni ha mantenuto un profilo molto basso sugli attacchi USA-Israele all’Iran. È una delle poche leader in Europa ad avere un rapporto davvero caloroso con Donald Trump.
L’Italia si distinse nell’Europa occidentale quando la Russia lanciò la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina. Fu l’unico Paese in cui, fin dall’inizio, la maggioranza della popolazione si oppose all’invio di armi in aiuto di Kiev. Gli italiani hanno dichiarato di simpatizzare per gli ucraini, ma molti hanno messo in dubbio il coinvolgimento dell’Italia nel conflitto. Semplicemente non si fidavano del loro governo per proteggerli dalle conseguenze a catena, come l’aumento dei prezzi dell’energia o potenziali rappresaglie da parte della Russia.
Quattro anni dopo, secondo l’Institute for the Study of International Politics, solo il 15% degli italiani ritiene che l’UE e gli USA debbano continuare ad armare l’Ucraina finché le forze russe non saranno cacciate. Ecco perché il Primo Ministro italiano, fermamente sostenitore dell’Ucraina, si trova in una posizione molto scomoda. Le sue grandi promesse agli alleati internazionali in materia di difesa sono in contrasto con l’opinione del grosso degli elettori italiani. La maggior parte degli italiani si oppone anche alla promessa fatta da Giorgia Meloni al suo amico alla Casa Bianca di aumentare significativamente la spesa per la difesa.
Coalizioni ad hoc
Essere consapevoli delle tensioni nazionali degli alleati e quindi sapere dove si può o non si può fare pieno affidamento su di loro è fondamentale ora che l’Europa entra in un’era di cooperazione più stretta. Le difficoltà di agire “come una cosa sola”, come stiamo vedendo di nuovo in Medio Oriente, stanno dando origine a coalizioni ad hoc più piccole di paesi che si formano per reciproca convenienza su diverse questioni: progetti congiunti di approvvigionamento della difesa come il recente Patto di difesa tra Regno Unito e Norvegia per tracciare i sottomarini russi nell’Atlantico settentrionale, o la Coalizione dei volenterosi per l’Ucraina, guidata da Regno Unito e Francia, ad esempio. Queste alleanze “europee” o occidentali includono sempre più nazioni esterne al continente che condividono gli stessi ideali, come il Canada, ma anche la Corea del Sud e il Giappone, entrambi spesso coinvolti anche nelle esercitazioni militari della NATO.
Sentendosi schiacciati dal nuovo clima globale in cui la forza prevale sul diritto, o almeno la forza assume un ruolo centrale, la famiglia delle nazioni per la cooperazione europea si sta allargando. Ma lo è anche la sfida di capire cosa spinge ogni membro della famiglia e se possono collaborare efficacemente.