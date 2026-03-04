Il 2026 è stato un anno davvero turbolento: Venezuela, Groenlandia e Iran. L’Europa si trova ad affrontare una Russia espansionista alle porte, una Cina economicamente aggressiva e un alleato sempre più imprevedibile a Washington. Lunedì, il Presidente Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia avrebbe modificato la sua dottrina nucleare e aumentato il numero di testate nucleari, perché, ha affermato, “i nostri concorrenti si sono evoluti, così come i nostri partner”.

La Russia possiede il più grande arsenale nucleare del mondo, la Cina sta rapidamente espandendo le sue capacità e, mentre gli Stati Uniti (la seconda potenza nucleare mondiale, subito dopo la Russia) hanno per decenni fornito all’Europa un ombrello nucleare, le mutevoli priorità di Washington hanno reso nervosi gli europei. Svezia, Germania e Polonia si sono rivolte direttamente alla Francia per chiedere una più ampia copertura europea, oltre alla protezione già offerta agli alleati della NATO dal Regno Unito, l’unica altra potenza nucleare in Europa.