Domani, mercoledì 29 ottobre, alle 10:30, all’Hotel Terminus di Napoli si terrà la conferenza stampa di presentazione della lista Per per la circoscrizione di Napoli per le prossime elezioni regionali. Alla lista, così come in quelle di altre circoscrizioni regionali, partecipa anche INSIEME presente alla competizione elettorale con il proprio simbolo e propri candidati così come la Rete Civica Campania
Stefano Zamagni introdurrà i lavori cui parteciperanno Carlo Verna, Antonio Marafella, Pina Di Donna, Pina Amato. Giuseppe Iraci, Alfonso Barbarisi, Gennaro Esposito.
Concluderà il candidato Presidente, Nicola Campanile