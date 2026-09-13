Il “segreto” della stabilità italiana

La stabilità legittimamente festeggiata dal governo è indiscutibilmente un fatto nuovo. Da non sottovalutare, oltre che da non mitizzare. Da analizzare comunque, anche se si tratta di una stabilità che non ha prodotto molti risultati positivi e tangibili, oltre al rating dei mercati finanziari. Essa è comunque credo un “successo” almeno di immagine, ma anche effettivo, se comparato con quanto sta succedendo nei grandi Stati europei, Germania in primis, ma anche Francia e Regno Unito.

Questo “successo” si fonda su un fatto nuovissimo ed inedito nelle recenti vicende delle democrazie liberali ed in quella italiana. Il fatto nuovo è il duplice sostegno al governo, uno esterno ed uno interno, un sostegno “sotto traccia ”ed uno “messo in scena”, il sostegno dei “tecnici” e quello degli “elettori”. L’uno e l’altro non sono per ora mai entrati tra loro in conflitto. Si è così di fatto superata la “necessità emergenziale ” e ricorrente da noi dei governi “tecnici”, dato che il governo “duale” Meloni-Giorgetti ha saputo incorporare, in continuità col governo Draghi- di cui era la unica “opposizione dichiarata” – con accortezza e pragmatismo, al proprio interno la componente “tecnica” quello che fa valere le regole whatever it takes, pur rimanendo contemporaneamente il governo Meloni essenzialmente un governo “politico”, coerente con l’impegno assunto e sostenuto dal consenso degli elettori. Una duplicità carente persino nei più longevi governi Berlusconi, che nella mancanza dell’ elemento “tecnico” interno avevano il loro “tallone di Achille”.

Il programma meloniano è un programma che potremmo forse, con qualche approssimazione, definire “liberista-populista”, sul modello Javier Milei o Donald Trump, anche se decisamente in una versione molto più raffinata, convincente, “moderata” e aggiungerei decisamente più intelligente. La crescita e lo sviluppo economico si configurano secondo il modello della crescita fondata sull’ export e sulla attrattività degli investimenti esteri resa possibile dalla affidabilità delle finanze pubbliche oltre che dai meccanismi concorrenziali. E’ il modello di Von Hayek, il padre prudentemente rimosso, del neoliberismo, ma che parla oggi bonariamente e cordialmente attraverso le parole rassicuranti e di buon senso del ministro Giorgetti, che ricorda la “casalinga di Voghera” presente un decennio fa in tutti gli articoli degli economisti sul debito italiano.

Come è possibile andare avanti senza una rigorosa tenuta dei conti pubblici? Quale economia familiare può prescindere dal rispetto dei vincoli del proprio bilancio? Come non condividere queste posizioni? Purtroppo poi nessun economista e nessun Ministro aggiunge o precisa che se la casalinga di Voghera fa economie di bilancio essa non riduce il reddito familiare, ma aumenta il risparmio., mentre se un Ministro fa economie di spesa riduce subito il reddito dei propri cittadini.

Oggi col rispetto dei parametri improvvidamente concordati nel nuovo patto di stabilità e crescita voluto dal governo Meloni ( in una versione peggiorativa rispetto alla proposta originaria della Commissione), dati i livelli di debito ed i parametri vigenti, per l’ Italia non esistono spazi fiscali adeguati per il rilancio degli investimenti statali, laddove essi sarebbero più urgenti, cioè nell’economia e nei servizi. Per fare ciò che non si è fatto col PNRR. Questa situazione è presentata come inevitabile conseguenza di errori passati e da essa si uscirà, si fa capire, grazie agli investimenti che saremo capaci di attrarre in un futuro imprecisabile. Nel frattempo la povertà effettiva aumenta ( chi lavora anche è povero è uno workingpoor) , ma per la povertà estrema vale l’appello alla carità privata per “chi è rimasto indietro” come nell’antico regime o arriva qualche modesto bonus governativo. La classe media può anche impoverirsi, ma potrà sempre essere aiutata, se riesce a raggiungere una adeguata soglia di povertà. Per il momento i giovani devono rassegnarsi ad emigrare, i malati ad attendere un nuovo sistema sanitario, i lavoratori ad accettare livelli di retribuzione assolutamente inadeguati. L’ Italia è ripartita? Proprio non sembra, se solo notiamo che l’ “inverno demografico” italiano, che nessun bonus riesce ad attenuare, incombe come un fantasma ed il Governo è costretto ad assumere una misura estrema come quella di assegnare un bonus pensionistico ad ogni nuovo nato.

Nel pensiero unico diffuso però niente o quasi di tutto questo riesce a intaccare minimamente il consenso a chi governa. Ma perché dovrebbe farlo? Perché contestare ciò che appare impotenza materiale di fronte ai fallimenti che vengono da lontano? Non avrebbe senso, semplicemente perché non vi sono alternative al disastro economico prossimo venturo. Le risorse indispensabili non ci sono e non ci saranno a lungo. Perché allora accorrere al voto? Il futuro è una minaccia, non una speranza. Come mostrano sempre più spesso le tragedie private che rivelano una inquietante “criminalità da disperazione” intra-familiare, contro cui ogni polizia è impotente. Tragedie assolutamente sconosciute non solo pochi anni fa, ma persino nell’ Italia “poverissima” degli anni quaranta e cinquanta del XX secolo.

Accanto al sostegno risultante da questo astensionismo da dissuasione, c’ è poi il sostegno attivo derivante da ciò che viene“ messo in scena” dal governo, dalle sue forze politiche e dai suoi “comunicatori” ufficiali. Un sostegno che sembra decisivo, ma che da solo non basterebbe. E’ la mobilitazione permanente della propria base elettorale contro l’avversario di turno per obiettivi simbolici, ma essenziali per le tifoserie di tipo law and order o difesa dei confini. Ma essa non basterebbe se non vi fosse accanto il sostegno “passivo” nascosto derivante dalla penalizzazione di ogni partecipazione effettiva: perché per chi non condivide i motivi della mobilitazione partecipare al voto, se ciò che decide della mia vita o del mio benessere è in gran parte nelle mani di regole che, volere o volare, non possono mai consentire deroghe ?

L’ elefante nella stanza dei cristalli

Questa la principale novità del governo Meloni e questo credo sia il “segreto” di un consenso che non cresce, ma nemmeno cala, nonostante la scarsità dei risultati. Tuttavia la stabilità del governo che ha battuto i record storici della vita repubblicana è una stabilità precaria. La presidente del Consiglio lo aveva capito da tempo. Ben prima dell’arrivo di Vannacci e del trionfo elettorale dell’ AFD in Sassonia Anhalt. Un governo tecnico dentro un governo “moderatamente” populista indubbiamente è stata una innovazione geniale. Ma c’è un fattore che può creare problemi e rendere la situazione italiana simile a quella tedesca. E’ un fattore di cui nessuno parla , un elefante nella cristalleria che ha un nome semplice anche se difficile da enunciare in pubblico: “economia di guerra”, quella che abbiamo dal 2022 in Europa ed anche in Italia.

Di qui le preoccupazioni fondate per una nuova legge elettorale che garantisca ancora stabilità. In realtà dietro la cortina fumogena e strumentale di liste bloccate, voti di preferenza limitati, premi di maggioranza, pluri-candidature e via dicendo vi è un cambiamento strutturale della massima importanza che credo sia la preoccupazione centrale del governo. E’ la designazione del possibile premier e quindi la assicurazione della fiducia/fedeltà dei parlamentari al “loro” premier, un totale rovesciamento del senso della rappresentanza, al fine di garantire- con una sorta di “cambiale in bianco”- un legame inossidabile e irreversibile tra consenso attribuito e scelte impopolari che il premier dovrà assumere. Ovviamente in barba allo spirito ed alla lettera della Costituzione italiana.

E’ il pericolo derivante dalla “economia di guerra”. Ma perché è un pericolo reale il riconoscimento della esistenza di una “economia di guerra” per la stabilità del governo? Perché esso è l’elefante nella cristalleria? Semplicemente perché si perderebbe una delle due gambe del sostegno, svanirebbe il carattere tecnico e neutrale delle scelte economiche e monetarie, che ha sinora prodotto la “rassegnazione necessaria” per accettare il lavoro povero, il disastro sanitario e l’abbandono dei più fragili.

La scelta di investire in armi per una guerra in corso, sia pure non dichiarata da noi, e di sostenere “sanzioni” come armi “pacifiche” di guerra saccheggiando la ricchezza privata è certo una scelta emergenziale. Ma è anche la scelta che scredita, una volta per tutte, la neutralità presunta delle scelte economiche. Se le spese in armi e non quelle in scuole ed ospedali sono scomputabili dalle spese che violano il patto di stabilità, quale motivazione tecnica può giustificare l’eccezione? E’ chiaro che si tratta di decisioni politiche, non coperte però da deliberazioni di istanze rappresentative. Si colpisce così al cuore la democrazia rappresentativa. Gli Azzecca-Garbugli di governo cercano di “rimediare”, parlando di spese che sono al tempo stesso e non sono “militari”, essendo gli investimenti in strumenti che riguardano la guerra “ibrida” quotidiana, investimenti che hanno un duplice uso, in cui è indistinguibile ciò che è strumento di morte e ciò che è strumento di vita. Un drone può servire certo a coltivare le viti o a eliminare persone. Come in lingua greca ogni pharmakon è anche un veleno, così ogni investimento tecnologico è insieme strumento di vita e di morte.

Si possono magari segretare gli aiuti militari inviati almeno in Italia ma l’accresciuta spesa in gas e petrolio dovuta agli eventi bellici in corso ed alla geniale invenzione delle autodistruttive “sanzioni di guerra” è pagata immediatamente dai cittadini. La guerra infatti diversamente da quelle di un tempo non produce inflazione galoppante, ma inflazione contenuta, giacché preleva in modo predatorio direttamente ricchezza dai stipendi, salari e patrimoni, senza bisogno di produrre carta moneta aggiuntiva come si faceva un tempo utilizzando il meccanismo del debito pubblico e della fabbricazione di moneta.

Se la motivazione tecnica-economica non regge più, la rassegnazione al potere tecnocratico rischia di venir meno. In Sassonia i voti che hanno premiato gli estremisti dell’ AFD sembra provengano quasi per la metà da votanti che si erano precedentemente astenuti, cioè dai votanti rassegnati e deprivati del futuro. Il disvelamento della natura politica del meccanismo di spoliazione rende più difficile mantenere l’alto astensionismo dei “rassegnati”, che in Italia è una delle componenti della attuale “stabilità”. Le élites dirigenti tedesche non ricordano probabilmente i manifesti elettorali di Adolf Hitler nel 1933 e ignorano le radici vere della avanzata nazista che si presentava anche come una fine della rassegnazione e una rivincita della “speranza” distrutta dall’ “austerity” dei governi precedenti. “ Hitler la nostra ultima speranza” era uno degli slogan più ricorrenti. Parole che oggi dovrebbero inquietare profondamente chi è chiamato a governare.

Cade così anche la grottesca finzione tecnocratica dell’ UE di un “riarmo” europeo dettato da scelte emergenziali di natura tecnica, quasi una risposta ad una imprevista calamità naturale – la guerra come un nuovo Covid necessitante “vaccini” ( cosa altro sono le armi se non un particolare “vaccino”?)- e quindi mai sottoposto ad alcuna discussione nel Parlamento Europeo, grazie al ricorso all’ articolo 122 del TFUE originariamente previsto per le difficoltà economiche in particolare nel settore energetico, non certo per le armi.

Il programma che già c’è

La stabilità è stata in effetti essa stessa un punto essenziale del programma della Destra, forse il primo punto del suo programma. Lo hanno legittimamente sostenuto gli stessi esponenti di governo. La stabilità ha assicurato la fiducia delle agenzie di rating ed ha consentito di recuperare immagine e credibilità all’ Italia. Ma va aggiunto che la Destra ha effettivamente anche un programma che l’ opposizione non ha. Come sostengono i suoi esponenti.

Ma proprio questo è il problema. In cosa consiste infatti il programma attuale della Destra di governo italiana? Se ci sbarazziamo delle semplificanti e imbarazzanti analogie storiche (del tipo ritorno del fascismo) che ci impediscono di vedere i pericoli reali, non è difficile constatare che questo governo prendendo il posto dell’ultimo governo tecnico, il governo Draghi, ha posto fine all’alternanza governi politici ( condizionati dal consenso elettorale) governi tecnici ( guidarti dai competenti, uomini delle Banche o dei poteri finanziari) dando vita ad una alleanza inedita in Europa tra demagogia 4.0 ed economia finanziaria una alleanza che valorizza da un lato il consenso popolare ( ma solo sugli obiettivi identitari, questioni migratorie e law and order) ma è al tempo stesso un solidissimo baluardo del potere che decide, del potere dei “competenti”, i soli con diritto e capacità di pensiero in proprio, che sono gli uomini della finanza o i vertici della governance UE le cui regole sono attentamente rispettate.

Per le questioni economiche e sociali di grande rilievo in effetti il programma è già scritto, non ha bisogno di convegni, di accordi o di compromessi tra partiti. La coalizione di governo è “compatta” se si escludono gli innocui protagonismi della Lega. Il programma è nei fatti un “neo-costituzionalismo liberista” che si basa, come già detto, sull’assunzione ideologica dello sviluppo trainato dall’export e favorito dalla attrattività degli investimenti esteri prodotta dalla tenuta dei conti pubblici. Il programma ovviamente non dimentica la “socialità” del vecchio programma di Destra. Ma semplicemente postula una sostanziale interdipendenza/ complementarietà tra corretto funzionamento del mercato e protezione sociale, tra mercato e socialità. La narrazione è semplice: lo Stato crea le precondizioni perché funzionino i meccanismi di mercato: valuta stabile, basso spread, bassi interessi ( se possibile) libera contrattazione, assenza di lacci e lacciuoli alle imprese, mercati orientati all’esportazione, principio di concorrenza come fattore governante e ordinatore, e voilà la strada di crescita e benessere è aperta per tutti.

E’ il dogmatismo dell’economia pura per cui esistono solo gli individui ed i mercati ed è il mondo governato dalle leggi dei numeri ed in cui il diritto è il “terminale” che prende atto e legittima le scelte della tecno-economia. La logica che tiene insieme questa visione della realtà è l’ alleanza tecnologia- economia ( ElonMusk come modello…)una logica che impone l’irresponsabile dominio del principio utilitaristico che costituisce una zona neutra indipendente da bene e da giustizia. Si può fare tutto ciò che è tecnicamente possibile . dicono i tecnici esi deve fare tutto ciò che è economicamente conveniente dicono gli economisti. E’ la società dell’astrazione, in cui la politica come confronto di idee è inutile o impossibile. E’ la società in cui lo sviluppo tecnologico rimuove i fini e pone solo il problema dei mezzi adeguati. Non può esistere un fine ultimo e complessivo della società che non sia dettato e guidato dalla tecnica. I governi pertanto non possono più far prevalere la società reale ed i bisogni connessi. Non avrebbe senso modificare in un punto o nell’altro un programma del genere. La scelta non può essere tra un neo liberismo più o meno sociale. Né tra una Destra europea ed una Destra antieuropea. (Segue)

Umberto Baldocchi

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