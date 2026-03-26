C’è un modo semplice di leggere il risultato del referendum: ha vinto il No. Ed è un modo sbagliato.

Perché quando un Paese viene chiamato a pronunciarsi su una modifica dell’assetto costituzionale, non risponde mai soltanto alla domanda scritta sulla scheda. Risponde a qualcosa di più profondo: al rapporto tra i poteri, al grado di fiducia nelle istituzioni, alla credibilità di chi propone il cambiamento, al senso stesso della democrazia.

È per questo che il voto non può essere archiviato come una bocciatura tecnica né come una semplice sconfitta politica. È stato, piuttosto, un atto di misura con cui una parte larga del Paese ha detto: il cambiamento è necessario, ma non a qualunque condizione. E soprattutto: non si cambiano gli equilibri costituzionali senza una visione condivisa, senza una necessità evidente, senza una fiducia costruita.

Non un voto tecnico, ma un voto sul senso del potere

Si è detto molto, durante la campagna referendaria, che si trattava di una riforma di civiltà giuridica. Che la separazione delle carriere fosse un passaggio naturale, quasi inevitabile. Che votare Sì fosse un dovere per modernizzare il Paese. E si è anche detto — con toni spesso assertivi — che il No fosse una posizione conservatrice, difensiva, legata a una visione ideologica della magistratura.

Il voto ha smentito questa semplificazione. Non perché abbia dimostrato che la riforma fosse sbagliata in assoluto, ma perché ha reso evidente che non era percepita come necessaria, né come prioritaria, né come sufficientemente garantita nei suoi effetti. In altre parole: il Paese non ha respinto un principio astratto. Ha espresso un giudizio su questa riforma, in questo contesto, proposta in questo modo. E questo non indebolisce il referendum. Ne chiarisce la natura. Nei passaggi che toccano l’assetto costituzionale, il popolo non vota mai soltanto una norma. Vota anche un’idea di potere, un’idea di equilibrio, un’idea di fiducia.

I giovani: una partecipazione selettiva che interroga la politica

Se si guarda alla composizione del voto, emerge un elemento che merita attenzione e rispetto.

Il No è forte tra i giovani. È molto forte tra i più istruiti. È diffuso nei ceti che hanno maggiore accesso agli strumenti di lettura della realtà.

Non è un voto marginale. Ma il dato più interessante non è solo questo.

È che una parte significativa di quei giovani che normalmente non partecipano al voto politico, questa volta si è mobilitata.

E questo cambia il significato del risultato.

Perché dice che non siamo di fronte semplicemente a una scelta elettorale, ma a una attivazione selettiva: una generazione che spesso si tiene ai margini, che diffida della politica quotidiana, che non si riconosce negli schieramenti, ma che entra in gioco quando percepisce che è in discussione qualcosa di più profondo.

La domanda, allora, non è solo come hanno votato i giovani, ma perché hanno votato proprio questa volta.

Una risposta possibile è questa: perché non hanno letto il referendum come un passaggio tecnico, ma come una questione di equilibrio democratico.

Non si sono mobilitati per difendere l’esistente. Si sono mobilitati perché hanno percepito un rischio — o comunque una forzatura — nel modo in cui si interveniva su un nodo delicato dell’assetto istituzionale.

In questo senso, il loro voto non è stato conservativo. È stato esigente. Non dice “non cambiate nulla”. Dice: non cambiate così, non cambiate senza convincere, non cambiate senza una visione più ampia.

E questo merita di essere ascoltato fino in fondo.

Perché indica che, anche dentro una stagione segnata da sfiducia e distanza dalla politica, esiste una domanda di democrazia più alta di quanto si immagini. Una domanda meno ideologica, meno legata alle appartenenze, ma più sensibile ai temi dell’equilibrio, della trasparenza, dei limiti del potere.

Non è poco. Il problema non è la disaffezione in sé, ma la qualità delle proposte e la credibilità dei processi.

Quando queste mancano, i giovani si allontanano. Quando percepiscono che è in gioco qualcosa di essenziale, tornano. E il loro ritorno, in questo caso, non è stato neutro. È stato un segnale.

Perché il Sì non ha convinto

Il referendum, più che dirci perché il No ha vinto, ci aiuta a capire perché il Sì non ha convinto.

La prima ragione riguarda la gerarchia delle priorità. Nel Paese reale, la giustizia è percepita come lenta, complessa, spesso inaccessibile. Ma la riforma proposta non è stata letta come risposta a questi problemi. È apparsa, a molti, laterale rispetto ai nodi veri.

La seconda riguarda il tema dell’equilibrio tra i poteri. I sostenitori del Sì hanno respinto con decisione l’idea che vi fosse un rischio di condizionamento politico della magistratura. Ma, al di là delle norme, è rimasto un dubbio più profondo: che si stesse intervenendo su un punto delicato dell’equilibrio istituzionale senza una condivisione sufficiente.

La terza riguarda il metodo. Le riforme costituzionali non sono mai solo contenuto.

Sono anche stile, linguaggio, capacità di includere. Qui, invece, la campagna è apparsa polarizzata, talvolta forzata, incapace di costruire un terreno comune. E quando si toccano le regole fondamentali, il modo conta quasi quanto il merito.

Un limite democratico posto al potere

Ridurre il risultato a uno “schiaffo al governo” è superficiale. Negare ogni implicazione politica è poco credibile. Il voto non è stato una semplice resa dei conti. Ma certamente ha posto un limite politico. Un limite alla pretesa che una maggioranza possa intervenire sull’assetto costituzionale senza avere costruito un consenso profondo nel Paese.

Il messaggio è chiaro: non tutto ciò che una maggioranza può proporre, il Paese è disposto a ratificare quando si tratta della Costituzione.

La questione decisiva: la Costituzione non si cambia per pezzi

Il voto ha detto anche questo. La Costituzione non è un insieme di parti da modificare singolarmente, seguendo le priorità del momento. È un sistema di equilibri. Intervenire su una parte significa inevitabilmente toccare il tutto.

E allora la domanda diventa inevitabile: si può modificare un nodo delicato come quello del rapporto tra accusa e giudice senza una visione complessiva della giustizia, del processo, delle garanzie, dei tempi, delle responsabilità?

Una parte rilevante del Paese ha risposto di no. Non per difendere l’esistente. Ma per dire che le riforme costituzionali richiedono uno sguardo d’insieme.

I cattolici: libertà di coscienza e responsabilità pubblica

Dentro questo quadro merita una parola più netta il comportamento del mondo cattolico. I dati restituiscono un quadro articolato: tra i cattolici praticanti il Sì è più presente, mentre il No cresce altrove. Ma fermarsi a questa fotografia sarebbe un errore. Perché ciò che emerge è un’altra cosa: il mondo cattolico non si è mosso come un corpo unico, e soprattutto non ha accettato di essere ricondotto a una scelta già scritta.

Questo, per chi si riconosce nella tradizione del cattolicesimo democratico, non è un limite. È un tratto costitutivo.

La libertà di coscienza, la responsabilità personale, l’autonomia della politica sono sempre stati, nella migliore tradizione dei cattolici democratici, il modo con cui si abita lo spazio pubblico. Non esiste un voto cattolico per definizione. Esiste un giudizio che nasce dall’incontro tra principi e realtà.

E tuttavia questo passaggio lascia anche una domanda esigente.

Perché se è giusto che non vi sia una omologazione, è altrettanto vero che fatica oggi a emergere una elaborazione culturale condivisa, capace di tenere insieme riforma e garanzie, cambiamento e equilibrio, giustizia ed autonomia.

Il rischio, allora, è duplice: da una parte una lettura adattiva, che finisce per seguire il potere;

dall’altra una postura difensiva, che si rifugia nella conservazione dell’esistente.

Il compito, invece, è un altro. Ed è più difficile. È quello di tornare a esprimere una presenza pubblica — non come costruzione di un nuovo soggetto politico, ma come capacità diffusa di educazione, orientamento e responsabilità dentro la società e nelle istituzioni, a partire dalle persone, dal lavoro, dai territori e dai corpi intermedi.

Non un partito, dunque. Ma una cultura. Una cultura capace di discernimento: non schierata per appartenenza, ma capace di leggere i processi, di cogliere i rischi, di indicare una direzione, accompagnando le persone a una cittadinanza consapevole e responsabile.

In questo senso, il voto referendario non chiede ai cattolici di scegliere un campo. Chiede loro di ritrovare una funzione: quella di contribuire a tenere insieme la democrazia, rafforzando i legami sociali e civili, quando rischia di dividersi tra semplificazioni opposte.

Dopo il voto: nessuna assoluzione, nessuna scorciatoia

Il risultato del referendum non assolve lo stato della giustizia italiana. Non dice che tutto va bene. Non autorizza immobilismi. Ma dice una cosa molto precisa: questa non era la riforma giusta, o non era il modo giusto.

Le conseguenze politiche

Se questo è il significato del voto, allora le conseguenze politiche non possono essere eluse.

Per il governo, il risultato non apre una crisi, ma pone un limite. Non tanto sul piano numerico, quanto su quello più rilevante: la pretesa di trasformare ogni iniziativa in una investitura popolare. Il messaggio è chiaro: quando si entra nel terreno costituzionale, la maggioranza non basta. Serve un Paese.

Per il centrodestra si apre una questione più profonda. Non basta avere una proposta. Occorre costruire una credibilità riformatrice capace di parlare oltre il proprio campo. Una riforma delle istituzioni, se resta percepita come identitaria o di parte, difficilmente diventa patrimonio nazionale.

Per le opposizioni, il rischio è speculare. Confondere un voto di contenimento con una vittoria piena. Il No non costruisce automaticamente un’alternativa. Ma indica uno spazio: quello di una proposta democratica seria, capace di tenere insieme giustizia sociale e rigore istituzionale, cultura delle garanzie e capacità riformatrice.

Il compito che resta

E poi c’è il Paese.

Un Paese che spesso viene descritto come disilluso, frammentato, incapace di visione.

E che invece, quando viene chiamato a pronunciarsi su ciò che conta davvero, mostra ancora una capacità di giudizio, di misura, di discernimento.

Non ha chiesto immobilismo. Non ha difeso lo status quo. Ha detto qualcosa di più impegnativo: che le riforme servono, ma devono essere vere; che il cambiamento è necessario, ma deve essere credibile; che gli equilibri democratici non sono un ostacolo, ma una garanzia.

E qui si apre una responsabilità che riguarda tutti.

Perché se è vero che i giovani sono tornati a partecipare quando hanno percepito che era in gioco qualcosa di essenziale, allora il compito della politica è chiaro: non deludere di nuovo questa disponibilità.

Non riportare quella generazione alla distanza.

Non confermare l’idea che la partecipazione sia inutile.

Non ridurre la politica a uno spazio in cui non vale la pena entrare.

Perché se quei giovani torneranno a non votare, non sarà per disinteresse. Sarà perché non avranno trovato ragioni sufficienti per restare.

Il referendum non ha consegnato una vittoria. Ha consegnato una indicazione. Non ha detto che il cambiamento non serve. Ha detto che il cambiamento delle regole fondamentali richiede più verità, più condivisione, più responsabilità.

E oggi aggiunge una responsabilità ulteriore: fare in modo che chi è tornato a partecipare non abbia motivo di allontanarsi di nuovo. Perché la democrazia non si difende da sola. Si costruisce — ogni volta — insieme al Paese.

Gianni Bottalico

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