L’ Adn Kronos ha rilanciato una serie di dichiarazioni raccolte tra operatori scolastici e politici che davvero fanno riflettere sulla possibilità che le scuole possano essere riaperte il 7 gennaio prossimo.

SCUOLA: RUSCONI (PRESIDI LAZIO), ‘IL 7 NON SI RIAPRE, MANCANO LE CONDIZIONI’* =

“D’Amato sa che la Regione non è in grado di darle. Mancano

piano trasporti e garanzie di sanità e ordine pubblico, non di nostra

competenza”

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Le scuole nel Lazio non riapriranno se le

istituzioni che si interessano di trasporti, sanità e ordine pubblico

non garantiranno quanto di loro competenza”. A parlare è il presidente

dell’Associazione nazionale presidi per il Lazio che all’Adnkronos

spiega: “Ad oggi manca nella Regione ancora il piano trasporti.

D’Amato afferma che le superiori non possono tornare in presenza il 7

gennaio perché sa che il Lazio non è in grado di garantire le

condizioni di sicurezza necessarie per la riapertura”.

“Noi siamo da sempre per la frequenza degli studenti in presenza, non

in dad, ma ad alcune condizioni: distanziamenti in classe, misure

profilattiche previste dal Cts e che siano adeguati e funzionali i

trasporti pubblici. Far entrare i ragazzi alle 10 – afferma Rusconi –

significa spostare l’uscita alle 16, arrivare a casa alle 17.30-18

rovinando la giornata dei nostri adolescenti da un punto di vista

fisiologico e di studio. Inoltre, – prosegue – nel Lazio e nel centro

sud a differenza di altre regioni non abbiamo ancora un piano

trasporti dettagliato, cioè non c’è contezza degli orari dei

trasporti. Si presume forse – domanda – che i ragazzi possano essere

lasciati a bighellonare per strada in attesa dell’inizio delle

lezioni?”.

Il presidente Anp-Lazio chiarisce: “A Roma noi dirigenti scolastici

non siamo stati ascoltati. A Milano e provincia invece sì: lì gli

orari degli ingressi a scuola e il piano trasporti sono stati inseriti

in un progetto globale di aziende, uffici, negozi. Nella Capitale

invece questo non è stato fatto. Il punto è – conclude – che finché si

agirà solo sulla scuola sarà irrealizzabile la ripartenza”.

*SCUOLA: PRESIDI CAMPANIA, ‘DE LUCA HA RAGIONE, IN TRE PROVINCE 40% STUDENTI PENDOLARI’* =

“Richiesta didattica sincrona per maturandi prima del 25

gennaio, scaglionamento degli orari è difficilmente realizzabile”

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “In Campania la situazione è analoga a

quella del Lazio: il problema trasporti, anche se parzialmente

migliorato, persiste ed è acuito dallo scaglionamento imposto dalle

prefetture e dal consistente pendolarismo. In Irpinia, Benevento e

provincia di Salerno il 40% degli studenti viaggia ore per andare a

scuola”. Lo racconta all’Adnkronos Francesco De Rosa, presidente

Associazione nazionale presidi Campania comunicando di aver “chiesto

una anticipazione per le quinte della didattica sincrona in presenza e

distanza, dopo l’annuncio dell’Assessore per il quale le secondarie

superiori non riapriranno prima del 25 gennaio. Hanno risposto –

informa – che ci avrebbero pensato. Anche De Luca è molto cauto e

purtroppo non posso dargli torto”.

“Noi dirigenti scolastici non abbiamo piena contezza della situazione

perché siamo stati esclusi dai tavoli con i prefetti ma rileviamo che

lo scaglionamento degli orari è difficilmente realizzabile, tanto più

che il quadro è aggravato dall’aumento dei contagi. In Campania –

spiega – in zone più svantaggiate come l’Irpinia e Benevento, ma anche

la provincia di Salerno stretta e lunga oltre 100 km, il 40% degli

studenti viaggia per andare a scuola ed è costretto ad almeno 90

minuti di spostamento per raggiungere la destinazione. Solo a Napoli e

Caserta la situazione è un po’ meno complessa”.

*SCUOLA: PRESIDI VITERBO, ‘8MILA STUDENTI SU 13MILA PENDOLARI, MANCANO TRASPORTI’* =

“Problematicità in taluni casi irrisolvibili, Caprarola ha

chiesto deroga per fascia unica. Abbiamo subito imposizioni dall’alto

che prescindono da realtà territorio”

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Problematicità in taluni casi

irrisolvibili” per il rientro scaglionato a scuola il prossimo 7

gennaio anche nell’alto Lazio. Gli studenti delle secondarie superiori

di Viterbo e provincia, “13mila in tutto, 8mila dei quali pendolari”,

ad oggi non hanno certezze sui trasporti. “A Caprarola addirittura la

Dirigente ha chiesto una deroga all’ufficio scolastico regionale per

garantire la fascia unica poiché le corse sono state ricalibrate

usando i mezzi privati ma non sono state raddoppiate come avrebbe

dovuto essere per garantire la didattica in presenza in sicurezza”. Lo

dice all’Adnkronos Maria Antonietta Bentivegna, presidente per la

provincia di Viterbo dell’Associazione nazionale presidi.

“Abbiamo subito una imposizione dall’alto che prescinde dalle esigenze

del territorio: Viterbo ha otto mila pendolari su 13mila studenti alle

superiori. L’Istituto alberghiero di Caprarola è scoperto perché molto

distante e decentrato. Mancano nelle fasce orarie definite

dall’Ufficio scolastico regionale i mezzi di trasporto necessari a

consentire ai ragazzi di rientrare nei loro paesi di origine. In

alcune scuole si sta cercando di tamponare riducendo la prima e

l’ultima ora a 50 minuti, risolvendo così il problema delle uscite in

scuole professionali che hanno curricula fino a 36 ore settimanali”.

(segue)

SCUOLA: USR LAZIO, ‘DA 18 GENNAIO LEZIONI IL SABATO, TRANNE CLASSI CON STUDENTI FEDE EBRAICA’ =

“Misura non obbligatoria per provincia di Viterbo”

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Dal 18 gennaio, di norma cinque classi su

sei frequenteranno di sabato, tranne che nella provincia di Viterbo.

Le classi in cui sono presenti gli studenti di fede ebraica dovranno

essere tra quelle che frequentano da lunedì a venerdì, anche ove ciò

comportasse necessariamente una riduzione nel numero di classi

presenti anche di sabato al di sotto della frazione di cinque su sei”.

E’ quanto si legge tra le risposte alle Faq dell’Usr del Lazio secondo

cui il ricorso alla giornata del sabato “è obbligatoria per tutti

tranne che per la provincia di Viterbo, quanto meno da quando la

percentuale di tempo-scuola in presenza salirà al 75%, quindi dal 18

gennaio”.

*SCUOLA: LUCIANI (PRESIDI FROSINONE), ‘STUDENTI PENDOLARI DA CONFINE E NESSUN PIANO TRASPORTI’* =

“Operatori privati contattati da noi caduti dalle nuvole. Ed un

doppio turno che in provincia non può funzionare”

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Nessun piano trasporti a pochi giorni dalla

riapertura per le scuole secondarie superiori di Frosinone e provincia

che ospitano ragazzi provenienti anche da zone di confine con altre

regioni come Molise e Abruzzo, costretti già in condizioni di

normalità ad affrontare ore di viaggio per raggiungere gli istituti di

appartenenza ed oggi, in vista delle programmate modalità di

riapertura straordinaria del prossimo 7 gennaio, ancora senza

certezze.

“Quando, dove, come andranno a scuola? I dirigenti scolastici non sono

in grado di rispondere: “Il Piano trasporti ancora non ce lo hanno

comunicato. Non abbiamo notizie certe su autolinee ed orari. Non

possiamo dare informazioni alle famiglie. Ed addirittura ci sono

operatori privati contattati da noi che sono caduti dalle nuvole,

neanche sapevano della gara”, denuncia all’Adnkronos Mario Luciani,

presidente dell’Associazione nazionale presidi di Frosinone e

dirigente scolastico dell’Istituto tecnico professionale

Nicolucci-Reggio, ad Isola del Liri e Sora.

(segue)

*SCUOLA: LUCIANI (PRESIDI FROSINONE), ‘STUDENTI PENDOLARI DA CONFINE E NESSUN PIANO TRASPORTI’* (2) =

(Adnkronos) – Ai dirigenti di Frosinone e provincia sarebbe arrivato

solo il piano operativo emesso dal tavolo di coordinamento provinciale

che prevederebbe anche margini di manovra, lasciati alle autonomie

scolastiche: “Le autorizzazioni sono perentorie e cogenti.

Flessibilità ce n’è poca e le deroghe eventuali di cui si parla vanno

sottoposte ad un iter complesso. Le scuole sono chiuse e non ci sono

tempi per gestirle – rileva il presidente Anp Frosinone – Il fatto

certo è che è il 2 gennaio io non sono ancora in grado di comunicare

ai miei studenti gli orari dei trasporti, di dare garanzie ad alunni

pendolari che vengono addirittura da paesi della provincia de

L’Aquila, o da zone al confine con altre regioni, come Sette Frati, al

confine con Abruzzo e Molise”.

Un quadro aggravato “da una visione della scuola liceo-centrica: chi

decide ignora le necessità degli istituti professionali, che devono

gestire tra le 30 e le 36 ore settimanali e trascura il fatto che gli

orari imposti dall’Ufficio scolastico regionale comporteranno una

riduzione a 40 minuti della durata di ore delle lezioni. Sarebbe stato

più semplice – rileva – partire con un 20% di allievi in presenza e

lasciare alle scuole l’autonomia di organizzare gli orari di entrata

ed uscita, dato che il doppio turno in provincia non può funzionare”.

E conclude: “Invece così che diritto alla scuola viene garantito?”.

*SCUOLA: PRESIDE SANTA MARINELLA, ‘NON CI SONO BUS PER TRASPORTO ALLE 10, CHIEDEREMO DEROGA’* =

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo incontrato il sindaco due giorni

fa. Si è attivato sul fronte trasporti per chiedere un adeguamento

degli orari allo scaglionamento. Cotral dice di averlo fatto ma i

problemi più grandi li abbiamo nel trasporto interno. A Santa

Marinella non sappiamo ancora se ci saranno i mezzi per il trasporto

dei ragazzi alle 10. Se non sarà garantito il servizio, dovremo

chiedere all’Ufficio scolastico regionale una deroga”. Lo dice

all’Adnkronos Maria Zeno, dirigente scolastica del liceo scientifico

linguistico e musicale Galilei a Santa Marinella e regente

dell’Istituto di istruzione superiore di via Immacolata 47 a

Civitavecchia.

“Seguiamo le direttive ma era chiaro che lo scaglionamento degli

ingressi, al momento tassativo, avrebbe comportato altri problemi.

Stiamo a vedere cosa avverrà anche visto l’aumento dei contagi. Ma

certamente – osserva – sarebbe utile tornare in presenza a

problematicità risolte (non da ultimo quella del pasto da far

consumare ai ragazzi in assenza di mense) ed avendo la possibilità di

restarci a lungo. Confidiamo in risoluzioni o che almeno ci sia una

osservazione dei dati di realtà”.

SCUOLA: AZZOLINA, ‘LAVORIAMO CON SANITA’ E TRASPORTI, ARRETRARE E’ RINUNCIA AD AVVENIRE’ =

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Stiamo lavorando scrupolosamente.

Considerando sempre tutti gli aspetti e senza mai pensare alla scuola

come un mondo isolato, ma strettamente connesso con il resto della

società. Per questo il nostro Ministero lavora in sinergia con il

Dicastero della Salute e quello dei Trasporti”. Lo scrive la Ministra

dell’Istruzione, Lucia Azzolina, al Consiglio Superiore della Pubblica

Istruzione in una lettera che risponde a quella ricevuta dal Cspi in

occasione del termine del mandato quinquennale del Consiglio in cui la

Ministra rimarca: “Arretrare sulla scuola, significa rinunciare a un

pezzo significativo del nostro avvenire. Credo che da questa crisi

potremo trarre la spinta per rendere la nostra scuola ancora più

forte, consapevole del proprio ruolo, innovativa. Un percorso da fare

tutti insieme”.

SCUOLA: BURIONI, ‘VARIANTE GB CIRCOLA PIU’ TRA I RAGAZZI, OCCHIO A RIAPERTURA’ =

Roma, 2 gen. (Adnkronos Salute) – “Mentre noi creiamo nuove armi”,

“vaccini che funzionano e che vengono approvati”, “purtroppo il

coronavirus non sta fermo. Abbiamo qualche notizia in più riguardo

alla variante inglese e non è buona. Prima di tutto i dati sembrano

indicare che questa variante è molto più contagiosa. Quanto è

difficile dirlo”. “Ma c’è una cosa che mi dà molto, molto, molto

fastidio: questa variante più contagiosa pare circolare con

particolare intensità nei bambini (0-9 anni) e nei ragazzi (10-19)

anni rispetto alle altre fasce d’età. Un elemento che deve portarci a

una sorveglianza particolarmente attenta nel capire tempestivamente se

questa variante comincerà a circolare nelle scuole che il 7 gennaio

riapriranno”. Lo afferma il virologo Roberto Burioni, docente

all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, su ‘MedicalFacts’,

sito da lui fondato.

SCUOLA: GELMINI, ‘GOVERNO PERSERVERA IN ERRORI E SCARICA RESPONSABILITA’ SU ALTRI’ =

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “In molte Regioni, anche la riapertura in

presenza al 50% delle scuole superiori ‘auspicata’ dal presidente del

Consiglio durante la conferenza stampa di fine anno è una specie di

miraggio. I prefetti hanno fatto certamente quello che potevano, ma se

più soggetti, presidi, sindacati, assessori regionali, stanno

evidenziando l’impossibilità di riaprire in condizioni di sicurezza, è

evidente che siamo di fronte all’ennesimo fallimento del governo, che

a quanto pare non riesce mai a utilizzare le vacanze scolastiche per

programmare una ripartenza ordinata e sicura”. Lo afferma Mariastella

Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

“In estate come durante le vacanze natalizie -ricorda- niente è stato

fatto per scongiurare il caos: il governo persevera negli errori e nel

tentativo di scaricare le responsabilità su altri. Ma il ritorno in

classe è una priorità nazionale, tanto che andrebbe previsto di

inserire gli insegnanti fra le categorie cui dare la precedenza per le

vaccinazioni, come già stanno facendo in altri Paesi”.