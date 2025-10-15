Articolo liberamente ripreso e tradotto da The New York Times, firmato da David E. Sanger ed Erika Salomone

Il presidente Trump è atterrato in Israele lunedì mattina, pochi minuti dopo il rilascio del primo dei 20 ostaggi da parte di Hamas, e ha trascorso la giornata crogiolandosi negli applausi di un Paese che gli attribuisce, più del primo ministro Benjamin Netanyahu, il merito delle gioiose riunioni familiari e del cessate il fuoco dopo due anni di guerra.

Trump ha colto l’occasione per dire alla Knesset, il Parlamento israeliano, che questa “non è solo la fine di una guerra, è la fine di un’era di terrore e morte”. Usando una frase che altri presidenti hanno ripreso – e spesso sono rimasti delusi – ha aggiunto: “Questa è l’alba storica di un nuovo Medio Oriente”.

Si è poi recato in Egitto, dove decine di leader mondiali lo attendevano per un “vertice di pace” che ha offerto la pompa magna che Trump è noto per apprezzare. Striscioni con il suo volto erano disseminati lungo le strade di un resort sul Mar Rosso.

“Dalla città di Sharm el-Sheikh, la volontà del popolo incontra la determinazione dei leader mondiali di porre fine alla guerra a Gaza”, ha affermato il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi. “Tutti portano un unico messaggio all’umanità: basta guerra. Benvenuti alla pace”.

Ma al vertice egiziano non hanno partecipato né Israele né Hamas. E sebbene la Casa Bianca abbia pubblicato quello che sembrava un documento firmato dai paesi presenti, non ha impegnato i firmatari ad alcuna azione specifica.

Raramente un presidente americano, in particolare uno così divisivo in patria come Trump, ha ricevuto tanta adulazione all’estero. In Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, decine di migliaia di persone hanno urlato “Trump, Trump”, e alla Knesset alcuni membri indossavano cappelli rossi in stile MAGA.

Il signor Netanyahu, il cui nome è stato fischiato nella stessa piazza sabato sera, ha dichiarato che il presidente era “il più grande amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca”. Si è parlato anche di una sua candidatura al Premio Nobel per la Pace e al Premio Israele. E lo stesso Trump ha sorpreso i parlamentari israeliani quando ha proposto per ben due volte all’Iran, un paese bombardato da Israele e dagli Stati Uniti solo quattro mesi fa , di avviare dei colloqui che potrebbero porre fine a decenni di inimicizia e isolamento.

“Sapete cosa sarebbe fantastico se potessimo raggiungere un accordo di pace con loro”, ha detto. “Ne sareste contenti?” Ha aggiunto: “Penso che siano stanchi”, ma l’offerta non ha suscitato una risposta entusiasta.

Ci sono stati applausi più entusiastici quando il signor Trump ha descritto gli assassinii di scienziati nucleari iraniani da parte di Israele durante i 12 giorni di bombardamenti sul Paese, o quando ha elencato il numero di bombardieri B-2, rifornitori di carburante e aerei di supporto che hanno sganciato bombe bunker su Fordo, Natanz ed Esfahan, i principali siti di arricchimento nucleare iraniani.

E appena sotto la superficie, c’erano evidenti divergenze sul futuro di Gaza, e persino sul fatto che il cessate il fuoco che finalmente consente a cibo e medicine di fluire nel territorio avrebbe necessariamente portato a una pace duratura. “La guerra è finita”, ha detto Trump ai giornalisti, sia sull’Air Force One diretto in Israele, sia nei corridoi della Knesset.

Netanyahu si è mostrato molto più cauto, accogliendo con favore il rilascio degli ostaggi e il fatto che nessun israeliano vivente fosse trattenuto a Gaza per la prima volta da anni, pur rifiutandosi di discutere se Israele avrebbe ripreso le ostilità se Hamas non avesse disarmato o lasciato il territorio. Hamas non ha mai accettato questa parte del piano in 20 punti di Trump, e le sue milizie si stavano già spostando nei quartieri da cui Israele si era ritirato nei giorni scorsi.

E mentre Trump era a Gerusalemme, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che Hamas aveva rilasciato i resti di solo quattro dei 28 ostaggi morti in prigionia. “Ogni ritardo o elusione intenzionale sarà considerata una palese violazione dell’accordo e sarà punita di conseguenza”, ha scritto su X.

Trump ha scelto di ignorare i possibili ostacoli futuri. Nel suo discorso alla Knesset, si è dilungato per valutare la personalità di Netanyahu: “Non è la persona più facile con cui trattare, ma è questo che lo rende grande”. Ha parlato a lungo delle ore di conversazione che il suo inviato speciale, Steve Witkoff, ha avuto all’inizio di quest’anno con il presidente russo Vladimir Putin.
Witkoff, un investitore immobiliare di New York, è stato descritto da Trump come “Henry Kissinger che non fa trapelare nulla”. Il signor Kissinger, consigliere per la sicurezza nazionale e poi segretario di Stato sotto Nixon e Ford, era un maestro delle fughe di notizie a fini egoistici a Washington.

A parte brevi riferimenti, Trump non ha parlato di cosa sarebbe necessario per ricostruire Gaza, né del futuro del popolo palestinese, né dei compromessi tra la creazione di uno Stato palestinese e le sue alternative.

In realtà, non ci fu quasi nessuna discussione pubblica sull’attuazione del suo piano in 20 punti, se non per il fatto che stava incontrando ricchi stati arabi e governi europei per formare una forza di stabilizzazione internazionale o finanziare la ricostruzione del territorio devastato.

A questo proposito, alcuni elementi del discorso di Trump hanno offerto un’ulteriore anticipazione della sua politica estera. Ha elogiato i Paesi per la loro forza militare, in particolare Israele, che, a suo dire, è emerso “più forte e più rispettato” di prima.

Due anni di conflitto con Hamas, Hezbollah e Iran hanno certamente dimostrato che Israele era la potenza più forte nella regione. Ma Trump non ha discusso del suo isolamento diplomatico, poiché le potenze europee hanno abbracciato l’idea di uno stato palestinese separato, in parte a causa delle ingenti perdite civili causate dagli attacchi israeliani.

Come al solito, Trump ha sostenuto che i paesi avrebbero preso decisioni in base ai propri interessi economici – che l’adesione agli Accordi di Abramo, ad esempio, avrebbe migliorato gli scambi commerciali. Ma ovviamente il Medio Oriente è pieno di nazioni, gruppi religiosi e organizzazioni terroristiche che sono entrate in guerra anche quando ciò metteva a rischio ogni progresso economico. La Russia ha fatto lo stesso invadendo l’Ucraina.

Ci sono stati degli scostamenti dalla norma. Trump non è noto per coltivare alleanze, ma ha espresso gratitudine “per tutte le nazioni del mondo arabo e musulmano che si sono unite per fare pressione su Hamas”. Tuttavia, ha detto poco su come sfruttare lo slancio di questa nuova cooperazione. (…)

Trump ha firmato un documento seduto a un tavolo insieme ai leader degli altri tre Paesi mediatori: Egitto, Qatar e Turchia. Prima di firmare il documento, Trump ha affermato che “conterrà molte regole, regolamenti e molte altre cose. È molto completo”. Ma la versione del documento pubblicata dalla Casa Bianca non includeva dettagli sostanziali, alludendo invece in gran parte a principi vaghi.

“Ci impegniamo a risolvere le controversie future attraverso l’impegno diplomatico e la negoziazione, piuttosto che con la forza o un conflitto prolungato”, si legge in parte nel documento. (…)

Ma c’erano già segnali di ostacoli futuri. I leader arabi si sono mostrati particolarmente cauti nei confronti dell’impegno di Netanyahu, che questa settimana ha dichiarato agli israeliani che la campagna militare a Gaza “non è finita”.

 

