Articolo liberamente ripreso e tradotto da The New York Times, firmato da David E. Sanger ed Erika Salomone
Il presidente Trump è atterrato in Israele lunedì mattina, pochi minuti dopo il rilascio del primo dei 20 ostaggi da parte di Hamas, e ha trascorso la giornata crogiolandosi negli applausi di un Paese che gli attribuisce, più del primo ministro Benjamin Netanyahu, il merito delle gioiose riunioni familiari e del cessate il fuoco dopo due anni di guerra.
Trump ha colto l’occasione per dire alla Knesset, il Parlamento israeliano, che questa “non è solo la fine di una guerra, è la fine di un’era di terrore e morte”. Usando una frase che altri presidenti hanno ripreso – e spesso sono rimasti delusi – ha aggiunto: “Questa è l’alba storica di un nuovo Medio Oriente”.
Si è poi recato in Egitto, dove decine di leader mondiali lo attendevano per un “vertice di pace” che ha offerto la pompa magna che Trump è noto per apprezzare. Striscioni con il suo volto erano disseminati lungo le strade di un resort sul Mar Rosso.
“Dalla città di Sharm el-Sheikh, la volontà del popolo incontra la determinazione dei leader mondiali di porre fine alla guerra a Gaza”, ha affermato il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi. “Tutti portano un unico messaggio all’umanità: basta guerra. Benvenuti alla pace”.
Raramente un presidente americano, in particolare uno così divisivo in patria come Trump, ha ricevuto tanta adulazione all’estero. In Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, decine di migliaia di persone hanno urlato “Trump, Trump”, e alla Knesset alcuni membri indossavano cappelli rossi in stile MAGA.
Il signor Netanyahu, il cui nome è stato fischiato nella stessa piazza sabato sera, ha dichiarato che il presidente era “il più grande amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca”. Si è parlato anche di una sua candidatura al Premio Nobel per la Pace e al Premio Israele. E lo stesso Trump ha sorpreso i parlamentari israeliani quando ha proposto per ben due volte all’Iran, un paese bombardato da Israele e dagli Stati Uniti solo quattro mesi fa , di avviare dei colloqui che potrebbero porre fine a decenni di inimicizia e isolamento.
Ci sono stati applausi più entusiastici quando il signor Trump ha descritto gli assassinii di scienziati nucleari iraniani da parte di Israele durante i 12 giorni di bombardamenti sul Paese, o quando ha elencato il numero di bombardieri B-2, rifornitori di carburante e aerei di supporto che hanno sganciato bombe bunker su Fordo, Natanz ed Esfahan, i principali siti di arricchimento nucleare iraniani.
E appena sotto la superficie, c’erano evidenti divergenze sul futuro di Gaza, e persino sul fatto che il cessate il fuoco che finalmente consente a cibo e medicine di fluire nel territorio avrebbe necessariamente portato a una pace duratura. “La guerra è finita”, ha detto Trump ai giornalisti, sia sull’Air Force One diretto in Israele, sia nei corridoi della Knesset.
Netanyahu si è mostrato molto più cauto, accogliendo con favore il rilascio degli ostaggi e il fatto che nessun israeliano vivente fosse trattenuto a Gaza per la prima volta da anni, pur rifiutandosi di discutere se Israele avrebbe ripreso le ostilità se Hamas non avesse disarmato o lasciato il territorio. Hamas non ha mai accettato questa parte del piano in 20 punti di Trump, e le sue milizie si stavano già spostando nei quartieri da cui Israele si era ritirato nei giorni scorsi.
E mentre Trump era a Gerusalemme, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che Hamas aveva rilasciato i resti di solo quattro dei 28 ostaggi morti in prigionia. “Ogni ritardo o elusione intenzionale sarà considerata una palese violazione dell’accordo e sarà punita di conseguenza”, ha scritto su X.
A parte brevi riferimenti, Trump non ha parlato di cosa sarebbe necessario per ricostruire Gaza, né del futuro del popolo palestinese, né dei compromessi tra la creazione di uno Stato palestinese e le sue alternative.
In realtà, non ci fu quasi nessuna discussione pubblica sull’attuazione del suo piano in 20 punti, se non per il fatto che stava incontrando ricchi stati arabi e governi europei per formare una forza di stabilizzazione internazionale o finanziare la ricostruzione del territorio devastato.
A questo proposito, alcuni elementi del discorso di Trump hanno offerto un’ulteriore anticipazione della sua politica estera. Ha elogiato i Paesi per la loro forza militare, in particolare Israele, che, a suo dire, è emerso “più forte e più rispettato” di prima.
Come al solito, Trump ha sostenuto che i paesi avrebbero preso decisioni in base ai propri interessi economici – che l’adesione agli Accordi di Abramo, ad esempio, avrebbe migliorato gli scambi commerciali. Ma ovviamente il Medio Oriente è pieno di nazioni, gruppi religiosi e organizzazioni terroristiche che sono entrate in guerra anche quando ciò metteva a rischio ogni progresso economico. La Russia ha fatto lo stesso invadendo l’Ucraina.
Ci sono stati degli scostamenti dalla norma. Trump non è noto per coltivare alleanze, ma ha espresso gratitudine “per tutte le nazioni del mondo arabo e musulmano che si sono unite per fare pressione su Hamas”. Tuttavia, ha detto poco su come sfruttare lo slancio di questa nuova cooperazione. (…)
Trump ha firmato un documento seduto a un tavolo insieme ai leader degli altri tre Paesi mediatori: Egitto, Qatar e Turchia. Prima di firmare il documento, Trump ha affermato che “conterrà molte regole, regolamenti e molte altre cose. È molto completo”. Ma la versione del documento pubblicata dalla Casa Bianca non includeva dettagli sostanziali, alludendo invece in gran parte a principi vaghi.
“Ci impegniamo a risolvere le controversie future attraverso l’impegno diplomatico e la negoziazione, piuttosto che con la forza o un conflitto prolungato”, si legge in parte nel documento. (…)
Ma c’erano già segnali di ostacoli futuri. I leader arabi si sono mostrati particolarmente cauti nei confronti dell’impegno di Netanyahu, che questa settimana ha dichiarato agli israeliani che la campagna militare a Gaza “non è finita”.