Ci sono stati applausi più entusiastici quando il signor Trump ha descritto gli assassinii di scienziati nucleari iraniani da parte di Israele durante i 12 giorni di bombardamenti sul Paese, o quando ha elencato il numero di bombardieri B-2, rifornitori di carburante e aerei di supporto che hanno sganciato bombe bunker su Fordo, Natanz ed Esfahan, i principali siti di arricchimento nucleare iraniani.

E appena sotto la superficie, c’erano evidenti divergenze sul futuro di Gaza, e persino sul fatto che il cessate il fuoco che finalmente consente a cibo e medicine di fluire nel territorio avrebbe necessariamente portato a una pace duratura. “La guerra è finita”, ha detto Trump ai giornalisti, sia sull’Air Force One diretto in Israele, sia nei corridoi della Knesset.

Netanyahu si è mostrato molto più cauto, accogliendo con favore il rilascio degli ostaggi e il fatto che nessun israeliano vivente fosse trattenuto a Gaza per la prima volta da anni, pur rifiutandosi di discutere se Israele avrebbe ripreso le ostilità se Hamas non avesse disarmato o lasciato il territorio. Hamas non ha mai accettato questa parte del piano in 20 punti di Trump, e le sue milizie si stavano già spostando nei quartieri da cui Israele si era ritirato nei giorni scorsi.

E mentre Trump era a Gerusalemme, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che Hamas aveva rilasciato i resti di solo quattro dei 28 ostaggi morti in prigionia. “Ogni ritardo o elusione intenzionale sarà considerata una palese violazione dell’accordo e sarà punita di conseguenza”, ha scritto su X.