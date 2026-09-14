“Tutti quanti sono preoccupati per il cambiamento climatico”

L’ingenua affermazione, fatta in buona fede da mia moglie, Rachele, è alquanto inattendibile e non veritiera, ed ora ve lo dimostro ampiamente.

Il governo più longevo, diciamo pure il più vecchio, antistorico, dell’epoca contemporanea ha – a mio avviso – soprattutto un record assoluto e ineguagliabile: non ha prodotto alcun atto qualsiasi iniziativa di campagna educativa o informativa, volta ad un corretto uso delle energie, ad una maggior diffusione di quelle rinnovabili ed a buone prassi per contrastare il dissesto idrogeologico o per il rafforzamento della resilienza territoriale, oppure per rallentare, specialmente come nazione G7, il costante, progressivo scioglimento dei ghiacciai secolari con conseguente aumento della temperatura delle acque marine e oceaniche.

In virtù delle copiose, documentate relazioni da me sottoscritte dal 2014 al ’20, presso il Dipartimento Protezione civile, in tema di eventi catastrofali naturali, anche con approfondimenti comparatistici a livello mondiale, posso dichiarare che l’attenzione della politica italiana è prossima allo zero e che dette “scartoffie” o, meglio, pdf, sono state ignorate, abbandonate a se stesse, pur essendo costate una cifra non indifferente ed un impegno intellettuale di un funzionario statale (incarico di prima fascia) ad hoc.

Il negazionismo scellerato, sia di governo che parlamentare, accertato come appendice statunitense, merito di quel genio di un Trump, è sì tanto sciocco, cieco e sordo, furbescamente muto, finanche agli appelli accorati di migliaia di scienziati delle diverse branche e di ogni parte del mondo, questo travagliato mondo, che nessuno dei quotidiani “liberi” o votati alla “Verità” o che si occupano del nostro “Tempo”, né periodici, di “area o di regime” sfiora o si degna di affrontarne con un minimo di obiettività la serietà e la competenza dell’argomento (posso affermarlo tranquillamente dato che ogni giorno leggo la rassegna stampa nazionale). Addirittura “mamma RAI” cerca elegantemente di evitare detto, scottante problema di interesse nazionale e cosmico; fatta eccezione per qualche, raro intervento di esperti come M. Tozzi, Mercalli dirigente del C.N.R.

Quindi, viste la gravità, l’urgenza e la complessità del fenomeno, anzi dei fenomeni del c.d. clima estremo o climate change, propongo una vasta e forte campagna “social” di protesta/proposta/ribellione civica a carattere politico ambientalista e di sostenibilità, affinché questa (stupida e astratta) mania di negare la realtà, mettendo la polvere sotto al tappeto, voglia terminare, ponendo il tema come prioritario e centrale nella prossima campagna elettorale, prevedibilmente nella primavera ’27.

E chissà se il Patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi che festeggeremo il 4 ottobre (la legge che ha reintrodotto la Festa nazionale è una delle migliori), non farà il miracolo di aprire gli occhi alla classe dirigente e liberare le menti di tutti noi da false notizie e opinioni insostenibili, amando il creato come Lui ci ha insegnato umilmente e castamente.

Michele Marino

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