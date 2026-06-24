Una generazione che nel 2016 non aveva l’età per votare ora giudica Brexit un fallimento e chiede di tornare nell’UE. Secondo l’ultimo sondaggio condotto da More in Common e da The Guardian tra i giovani che vanno ai 18 ai 28 anni di età, il 60% voterebbe per rientrare nella UE; solo 9% resterebbe fuori. Tra chi voterebbe davvero, il margine diventa schiacciante: 81% pro‑UE contro 19% pro‑Brexit. Il 50% definisce Brexit un fallimento; solo 16% un successo. I più giovani (18–21 anni) sono i più critici: 53% fallimento, 12% successo.

Perché?

Secondo le risposte ai sondaggisti si deduce che la Brexit è stato il primo evento politico “formativo” per la cosiddetta Gen Z. Molti credono che Brexit poteva funzionare, ma è stata rovinata dai politici. Non vogliono però tornare a un decennio di dibattiti tossici: le priorità sono costo della vita, casa, lavoro, clima.

Il fattore demografico

Dal 2016 sono morti oltre sei milioni di elettori, in gran parte pro‑Leave. Ma altrettanti sei i milioni di giovani sono entrati nel corpo elettorale, in larga maggioranza pro‑UE. Risultato: la maggioranza pro‑Brexit del 2016 non esiste più.

Cosa vogliono ora

Il 62% chiede un nuovo referendum entro 5 anni. Solo l’ 11% è contrario.

L’analisi economica

Dieci anni dopo il referendum, l’impatto economico di Brexit è ormai evidente: l’economia britannica è più piccola, meno produttiva e più fragile.

Effetti principali

L’economia UK è oggi 4–6% più piccola di quanto sarebbe stata restando nell’UE.

di quanto sarebbe stata restando nell’UE. Alcuni studi stimano un impatto fino all’ 8% di PIL perso nel lungo periodo.

perso nel lungo periodo. La produttività è destinata a restare più bassa del 4% rispetto allo scenario “no Brexit”.

Commercio e imprese

Le esportazioni verso l’UE sono diminuite del 12% , le importazioni del 16% .

, le importazioni del . Agricoltura e alimentare crollano: –30% .

. Per molti piccoli esportatori, la burocrazia post‑Brexit rende impossibile vendere in Europa.

I servizi reggono meglio, ma soprattutto per dinamiche legate alla pandemia.

Nuovi accordi commerciali

UK ha firmato 39 accordi con 72 Paesi , ma non compensano la perdita del mercato europeo.

con , ma la perdita del mercato europeo. L’UE resta comunque il 40% del commercio britannico.

Clima politico

Brexit ha prodotto instabilità politica cronica : 7 primi ministri in 10 anni.

: 7 primi ministri in 10 anni. Cresce il rimpianto: metà dei britannici pensa che Brexit stia andando peggio del previsto.

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