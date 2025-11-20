Gli studenti internazionali possono rappresentare una fonte di reddito essenziale per i college e le università americane, e da mesi i responsabili dell’istruzione superiore si chiedono come le politiche sull’immigrazione del presidente Trump possano influire su tale flusso di entrate. Il rapporto di lunedì suggerisce che alcune delle previsioni più pessimistiche per questo autunno, come quella che ipotizzava un calo del 40% delle nuove iscrizioni, siano state esagerate.

Anche l’amministrazione Trump ha inviato segnali contrastanti sulle sue intenzioni nei confronti degli studenti internazionali. Una proposta dell’amministrazione Trump per un accordo tra il governo e le scuole americane, ancora incerta, ha proposto un tetto massimo del 15% per gli studenti internazionali solo il mese scorso. E da quando Trump è entrato in carica, il governo ha annullato i visti per alcuni studenti, ritardato i colloqui di selezione e imposto restrizioni di viaggio.

A maggio e giugno, il governo ha cercato di impedire all’Università di Harvard di iscrivere studenti internazionali. Un giudice federale ha bloccato tali tentativi . Ma in un’intervista rilasciata questo mese alla conduttrice di Fox News Laura Ingraham, Trump ha ribadito il suo sostegno al piano che consente a 600.000 cittadini cinesi di ottenere visti per studenti. Molti studenti, ha osservato, pagano tasse universitarie elevate.