L’articolo che segue è stato liberamente ripreso e tradotto da The New York times
Secondo i dati pubblicati lunedì, il numero di studenti universitari internazionali che si iscrivono per la prima volta alle università americane è diminuito del 17 percento questo autunno.
L’amministrazione Trump ha esplicitamente cercato di limitare le iscrizioni di studenti universitari provenienti dall’estero e il suo più ampio tentativo di rimodellare il sistema di istruzione superiore americano ha innervosito i potenziali studenti e ha portato le università a limitare le ammissioni alle scuole di specializzazione.
In un rapporto di lunedì, l’Institute of International Education ha affermato che il numero complessivo di studenti internazionali nei campus americani – compresi gli studenti che hanno iniziato gli studi negli anni precedenti – è rimasto pressoché stabile, con un calo di circa l’1% rispetto allo scorso anno accademico. Sebbene le informazioni sugli studenti internazionali possano essere confuse e piene di avvertenze, il leggero cambiamento è sostanzialmente in linea con i dati separati del Dipartimento della Sicurezza Interna sugli studenti con visto.
Tuttavia, il calo delle nuove iscrizioni suggerisce che negli Stati Uniti potrebbero verificarsi cali ancora più marcati nei prossimi anni, man mano che gli studenti attuali termineranno gli studi o lasceranno i campus per altri motivi.
I dati pubblicati lunedì scorso, parte di un progetto finanziato con fondi federali, erano piuttosto limitati, in quanto raccolgono statistiche provenienti da meno di un quarto dei college e delle università che rilasciano titoli di studio del Paese. Tuttavia, includevano istituti che spesso ospitano un elevato numero di studenti internazionali e sono considerati dai funzionari dell’istruzione superiore un’importante istantanea delle iscrizioni.
L’istituto ha affermato che il 57% delle circa 825 istituzioni che hanno fornito dati ha segnalato un calo delle nuove iscrizioni dall’estero. Nel mezzo di mesi di discussioni dell’amministrazione Trump sulla politica sull’immigrazione, quasi tutte queste scuole hanno affermato che le preoccupazioni relative all’ottenimento dei visti per studenti hanno contribuito al calo delle iscrizioni, e più di due terzi hanno indicato le restrizioni di viaggio.
L’indagine ha rilevato un aumento dei nuovi studenti universitari, che riflette una ripresa dopo il calo registrato durante la pandemia, ma un calo del 12% tra i nuovi studenti laureati. (La maggior parte degli studenti internazionali negli Stati Uniti sono laureati.)
Sebbene i dati di questo autunno siano stati drammatici, si è trattato anche di un’estensione di una tendenza riscontrata lo scorso anno.
Secondo il rapporto, nell’autunno del 2024 le scuole americane hanno registrato un calo del 7% delle nuove iscrizioni internazionali. Gli 1,2 milioni di studenti internazionali del Paese rappresentano ancora una popolazione chiave per le università, rappresentando circa il 6% delle iscrizioni totali. India e Cina, i due Paesi più popolosi del mondo, hanno inviato insieme quasi 629.000 studenti negli Stati Uniti.
Gli studenti internazionali possono rappresentare una fonte di reddito essenziale per i college e le università americane, e da mesi i responsabili dell’istruzione superiore si chiedono come le politiche sull’immigrazione del presidente Trump possano influire su tale flusso di entrate. Il rapporto di lunedì suggerisce che alcune delle previsioni più pessimistiche per questo autunno, come quella che ipotizzava un calo del 40% delle nuove iscrizioni, siano state esagerate.
Anche l’amministrazione Trump ha inviato segnali contrastanti sulle sue intenzioni nei confronti degli studenti internazionali. Una proposta dell’amministrazione Trump per un accordo tra il governo e le scuole americane, ancora incerta, ha proposto un tetto massimo del 15% per gli studenti internazionali solo il mese scorso. E da quando Trump è entrato in carica, il governo ha annullato i visti per alcuni studenti, ritardato i colloqui di selezione e imposto restrizioni di viaggio.
A maggio e giugno, il governo ha cercato di impedire all’Università di Harvard di iscrivere studenti internazionali. Un giudice federale ha bloccato tali tentativi . Ma in un’intervista rilasciata questo mese alla conduttrice di Fox News Laura Ingraham, Trump ha ribadito il suo sostegno al piano che consente a 600.000 cittadini cinesi di ottenere visti per studenti. Molti studenti, ha osservato, pagano tasse universitarie elevate.
Anche il settore dell’istruzione superiore si sta scontrando con Trump in merito alla tassa di 100.000 dollari annunciata di recente per i nuovi visti H-1B , su cui college e università fanno affidamento per coprire vari posti di lavoro. Nei documenti depositati in tribunale il mese scorso, i funzionari accademici hanno spiegato dettagliatamente come la tassa sul visto potrebbe ostacolare le assunzioni, con conseguenze sulla ricerca e sull’insegnamento.