Un saggio economico un po’ “da sfigati” è recentemente diventato virale. Affermava che la misura federale per la soglia di povertà era tristemente obsoleta e che per una famiglia di quattro persone, il reddito necessario oggi per vivere nella società americana era di 140.000 dollari. Il saggio , scritto da Michael Green, uno stratega del mercato finanziario, ha toccato un nervo scoperto e ha dato il via a un altro dibattito sull’accessibilità economica, incentrato questa volta sulla questione se le persone con redditi a sei cifre debbano sentirsi in difficoltà (CLICCA QUI).

Gli economisti hanno deriso il saggio. Hanno sottolineato che la tipica famiglia della classe media di oggi è in realtà molto più ricca rispetto alla sua controparte degli anni ’60, quando è stata introdotta la misura della povertà. E, hanno aggiunto, la maggior parte degli americani mangia fuori, ha smartphone e prende voli, lussi inimmaginabili generazioni fa. Il presidente Trump ha cercato di liquidare la questione dell’accessibilità economica, affermando in un discorso della scorsa settimana che si trattava di “una bufala” e che “non c’è bisogno di 37 bambole per tua figlia”. Mercoledì è tornato sull’argomento, difendendo la sua posizione e affermando che i prezzi della benzina e dei farmaci erano scesi.