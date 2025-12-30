Questo articolo, a firma di Sabrina Tavernise, è stato liberamente ripreso e tradotto da The New York Times
Un saggio economico un po’ “da sfigati” è recentemente diventato virale. Affermava che la misura federale per la soglia di povertà era tristemente obsoleta e che per una famiglia di quattro persone, il reddito necessario oggi per vivere nella società americana era di 140.000 dollari. Il saggio , scritto da Michael Green, uno stratega del mercato finanziario, ha toccato un nervo scoperto e ha dato il via a un altro dibattito sull’accessibilità economica, incentrato questa volta sulla questione se le persone con redditi a sei cifre debbano sentirsi in difficoltà (CLICCA QUI).
Gli economisti hanno deriso il saggio. Hanno sottolineato che la tipica famiglia della classe media di oggi è in realtà molto più ricca rispetto alla sua controparte degli anni ’60, quando è stata introdotta la misura della povertà. E, hanno aggiunto, la maggior parte degli americani mangia fuori, ha smartphone e prende voli, lussi inimmaginabili generazioni fa. Il presidente Trump ha cercato di liquidare la questione dell’accessibilità economica, affermando in un discorso della scorsa settimana che si trattava di “una bufala” e che “non c’è bisogno di 37 bambole per tua figlia”. Mercoledì è tornato sull’argomento, difendendo la sua posizione e affermando che i prezzi della benzina e dei farmaci erano scesi.
Ma nelle interviste con americani tra i 20 e i 30 anni, questi ultimi hanno affermato che i numeri grezzi non si avvicinavano minimamente a catturare la realtà delle loro vite. Appartenevano tutti a quella che gli economisti considerano la classe media, alcuni dei quali guadagnavano ben oltre i 63.360 dollari, la media di un lavoratore a tempo pieno, con contratto annuale.
Sanno di non essere poveri. Possono permettersi di comprare le uova. Ma si trovano a dover fare i conti con un’economia che negli ultimi decenni è diventata sempre più diseguale. Hanno descritto la sensazione che i beni di prima necessità di una vita da classe media – possedere una casa, provvedere ai figli, cenare fuori ogni tanto – sembrassero irraggiungibili o richiedessero compromessi sgradevoli. Vale la pena sacrificare una vacanza annuale per risparmiare per un acconto, quando i prezzi delle case continuano a salire? Che dire dell’acquisto di una casa a 90 minuti dal lavoro – o di un bilocale per una famiglia di quattro persone? È possibile avere figli?
Per molti, la risposta a queste domande è stata un secco “no”. Che fossero realistiche o avventate, le loro opinioni sembravano riflettere il silenzioso abbandono di un’aspettativa americana di lunga data: che lavorando sodo e comportandosi responsabilmente, le persone possano ottenere una vita sensibilmente migliore di quella dei loro genitori. “La mobilità sociale è praticamente morta”, ha detto Gray Thurston, 27 anni, ingegnere elettrico di Filadelfia, che guadagna circa 90.000 dollari all’anno. I suoi genitori sono “baby boomer”. “La generazione dei miei genitori ha avuto un successo straordinario. Tutti quelli con cui lavoro a quell’età hanno grandi conti pensione, vanno in vacanza e possiedono diverse case. Buon per loro”. Ma le cose dovrebbero migliorare di generazione in generazione, ha detto. “E mi sembra fondamentalmente sbagliato che non sia così”.
Aspettative contro realtà
Fondamentalmente, si tratta di una discussione sulle dimensioni del bisogno. La soglia di povertà è una misura della privazione: hai abbastanza da mangiare? Ma nel suo saggio Green ha affermato che 140.000 dollari rappresentano “il prezzo della partecipazione”, ovvero quanto costa oggi costruirsi una vita da classe media in America. Questo prezzo è stato oggetto di dibattito pubblico per secoli. L’economista del XVIII secolo Adam Smith pose un limite alla possibilità di apparire in pubblico senza vergogna, ha affermato David Brady, docente di politiche pubbliche presso l’Università della California del Sud. Nella Scozia di Smith, ciò significava potersi permettere una camicia di lino. “Abbiamo bisogno di acqua, cibo e riparo”, ha detto il Dott. Brady. “Ma oltre a questo? È impossibile avere una definizione coerente dei bisogni che non rifletta la nostra cultura, i nostri valori, le nostre norme, le nostre aspettative, date le società in cui viviamo”.
Per gli americani, il prezzo della partecipazione si misura spesso in base al costo di una casa. E anche con due redditi, molti intervistati hanno affermato che possedere una casa sembra sempre più lontano, soprattutto nelle aree urbane dove ora vive la maggior parte degli americani. Nel 1991, l’ età media di chi acquistava una casa per la prima volta era di 28 anni. Quest’anno, secondo la National Association of Realtors, l’età media era di 40 anni .
Eric Fuqua, 25 anni, ingegnere strutturale con uno stipendio annuo di 86.000 dollari, ha dichiarato di aver capito da tempo di non potersi permettere una casa nel quartiere di Atlanta, dove è cresciuto e dove vivono ancora i suoi genitori. Aveva riposto le sue speranze in un piccolo appartamento. Ma l’aumento dei prezzi e gli alti tassi dei mutui obbligano a scegliere un posto lontano dal centro città, ha affermato, aggiungendo fino a 90 minuti di tragitto per tratta al suo tragitto casa-lavoro. Lui non vuole vivere in quel modo. Quindi continua ad affittare e a concedersi qualche lusso, andando a trovare amici in altre città. “A questo punto mi sento inutile”, ha detto. “Non ho intenzione di arrangiarmi per cinque anni per risparmiare per una casa che non potrò mai permettermi. Quindi perché non vivere la mia vita come voglio?”
Questo pessimismo finanziario si sta diffondendo in massa. In uno studio pubblicato il mese scorso, gli economisti dell’Università di Chicago hanno scoperto che i giovani adulti con scarse prospettive di acquisto di una casa sono sproporzionatamente più propensi a spendere in tempo libero o in investimenti rischiosi come le criptovalute. Chi possiede una casa, o ha maggiori possibilità di diventarlo, corre meno rischi e si impegna di più nel lavoro.
Tra i proprietari di casa intervistati, quasi tutti hanno ricevuto un aiuto finanziario. Jesse Iverson, 28 anni, ricercatore energetico, e Macy Mack, graphic designer, hanno acquistato una casa lo scorso autunno a East Grand Forks, nel Minnesota. Hanno fatto affidamento su un prestito garantito dal Dipartimento per gli Affari dei Veterani, il che significava che non avevano alcun anticipo. (Lui si era arruolato per contribuire alle spese universitarie.) La geografia era importante. Il signor Iverson ha detto che gli era stato offerto un lavoro anche nello Stato di New York, ma dato che i prezzi delle case lì erano significativamente più alti, ha scelto il Minnesota. (…)
Non si tratta solo di alloggi. Gli adulti sotto i 35 anni non stanno accumulando ricchezza con la stessa rapidità di un tempo, ha affermato Edward N. Wolff, professore di economia alla New York University. Questo è in netto contrasto con la generazione dei “baby boomer”, che sta acquisendo una quota sempre maggiore della ricchezza del Paese.
Keyana Fedrick, direttrice a tempo pieno di un grande magazzino nel nord-est della Pennsylvania, ha affermato che lei e le sue amiche si sentono bloccate in lavori che non le rendono abbastanza pagate per affittare un appartamento, figuriamoci per comprare una casa. Vive con i suoi genitori e dice di aver estinto i suoi prestiti studenteschi. Ma si sente ancora come se stesse aspettando che la sua vita inizi. “Ho 36 anni e non ho ancora figli”, ha detto. “Dovrei avere una vita fantastica ormai. Dovrei viaggiare. Dovrei avere un guardaroba lussuoso. Invece tutto ciò che ho è un buon punteggio di credito e una Nissan del 2013 pagata.”
Ma che dire dei bambini?
Fin dall’inizio dei tempi, sottolineano gli economisti, le persone con budget limitati sono riuscite a crescere con successo i propri figli. Ma molte persone intervistate sono ora titubanti. Vogliono offrire una vita migliore ai propri figli e a se stessi. Il signor Iverson, del Minnesota, ha detto di ricordare la sua ansia da bambino, quando la sua famiglia non riusciva a comprare la benzina per l’auto. Essere povero “mi ha portato un sacco di litigi, molto stress e alcuni brutti ricordi”, ha detto. “Questo mi ha influenzato molto su cosa accettare se dovessi mettere al mondo un’altra persona”. Il signor Thurston, di Filadelfia, ha detto di volere dei figli. Ma al momento, lui e la sua compagna devono salire tre piani a piedi per raggiungere il loro appartamento in affitto. La loro auto è una “trappola mortale” a due porte. Il suo stipendio, circa 90.000 dollari, dovrebbe coprire i prestiti studenteschi e l’asilo nido. Vorrebbe anche vivere in un buon distretto scolastico e pagare le spese extra, come lezioni di musica ed attività sportive. “So che non hai bisogno di queste cose”, ha detto, “ma come genitore, il mio compito è quello di preparare mio figlio al successo”.
Anche per chi possiede una casa, il pensiero dei figli può essere scoraggiante. Stephen Vincent, 30 anni, e la sua compagna, Brittany Robenault, una tecnica di laboratorio, hanno iniziato a frequentare un community college per risparmiare. Poi, ha raccontato, hanno “mangiato fagioli e riso” per diversi anni per mettere da parte un somma da versare in acconto. Ora analista per un’azienda chimica con un reddito familiare di circa 150.000 dollari, gli piace il suo stile di vita ad Hamburg, in Pennsylvania, e vuole mantenerlo. “Viviamo nel Paese più ricco nella storia della civiltà umana, quindi perché non posso mangiare fuori due volte a settimana e avere figli?” ha detto. (…)