Quest’anno tutto fa pensare che il caldo torrido sia giunto con un mese in anticipo così come degli eventi catastrofici sulle cui cause interagiscono i cambiamenti climatici. Ma tutto sembra essere ovattato e, persino, ridimensionato. Ma c’è chi continua, dati alla mano, a ricordare come stanno le cose che andrebbero trattate con i provvedimenti adeguati che meritano e non con il “negazionismo” o le arrampicate sugli specchi. In questa direzione va il Rapporto SNPA- Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente- “Il clima in Italia nel 2024” di cui forniamo di seguito i dati essenziali

Il 2024 è stato in Italia l’anno più caldo della serie storica. Sono stati raggiunti due nuovi record in Italia: +1,33°C per la temperatura media e +1,40°C per la temperatura minima, entrambe calcolate rispetto alla media di riferimento 1991- 2020. Particolarmente alte le temperature nel mese di febbraio 2024 con un’anomalia positiva di +3,15 °C. Si conferma nel 2024 anche nel nostro Paese il trend osservato a livello europeo.

Su scala annuale, le precipitazioni sono state abbondanti al Nord rispetto alla media climatologica (+38%), ma inferiori al Sud e sulle Isole maggiori (-18%), dove si è determinato un peggioramento progressivo dello stato di severità idrica nel corso dell’anno. Sono risultate, invece, prossime alla media al Centro Italia. Numerosi eventi idro-meteo-climatici e meteo-marini estremi, in alcuni casi eccezionali, hanno interessato diverse aree del nostro Paese, causando danni al territorio.